Este estudo sobre as opções de formação dos alunos após a escolaridade obrigatória é publicado duas vezes por ano (abril e agosto) pela Secretaria de Estado da Educação, Pesquisa e Inovação (SERI). O objetivo é mostrar a situação e as tendências atuais.

Duas profissões que entraram este ano na lista das três primeiras foram assistente social, para as meninas, e eletricista, para os meninos. "Apesar das mudanças emergentes no mercado de trabalho, muitos jovens escolhem profissões bem populares", observou a SERI.

As profissões escolhidas ou na lista de preferências dos jovens de 14 a 16 anos também variam de acordo com o sexo, como pode ser visto abaixo:

Mais moças optaram pela via acadêmica (45%) do que rapazes (29%) e as escolas de ensino médio foram mais populares nas regiões de língua francesa e italiana da Suíça do que na região de língua alemã.

"Em toda a Suíça, o ensino superior ganhou mais interesse e o desejo por uma formação geral tem um desempenho mais forte do que no ano passado", observou o SERI em um comunicado.

A escolha mais popular dos alunos foi fazer um aprendizado logo após o término do ensino fundamental, com 51% (no ano passado, 53%), seguido por aqueles que preferem continuar estudando em um colégio, com 33% (no ano passado, 32%). Cerca de um quinto preferiu uma opção de transição ou provisória, escolhendo frequentar um curso preparatório para determinadas profissões ou tirando um ano sabático.

Os alunos preparam-se para isso com conselhos de conselheiros vocacionais, pequenos estágios e conversa com os pais e amigos.

Como informamos recentemente , os alunos das escolas suíças têm que fazer uma grande escolha aos 14-15 anos de idade: se vão para uma escola de nível médio para se preparar para a universidade ou se vão fazer um aprendizado após o término da escola obrigatória. A maioria dos alunos - cerca de dois terços - opta pela via da formação profissionalizante. Isto é muito mais do que nos países como os Estados Unidos e o Reino Unido, que tendem a favorecer o ensino universitário.

