The rift between natural birth and on-demand C-sections

Quando o assunto é a forma do parto, as opiniões na Suíça se polarizam. Para algumas mulheres, quanto mais natural o parto, melhor, enquanto ...

Mas, no geral, as complicações durante o parto e a gravidez são raras, mostram as estatísticas.

A idade média das mulheres que dão à luz pela primeira vez ainda está aumentando. A porcentagem de mulheres que se tornam mães com mais de 35 anos triplicou desde 1970: de 11,3%, na época, passou para 32,2%, em 2017. Agora há menos mães com menos de 20 anos de idade (3,6% em 1970 para 0,4% em 2017).

As razões mais comuns para o procedimento na Suíça foram um nascimento prematuro, de gêmeos ou trigêmeos e que o bebê estava em uma posição anormal. As mulheres com cuidados de saúde privados e aquelas com mais de 40 anos tiveram taxas mais elevadas também, com 45,6% e 50,7%, respectivamente.

Isso foi menor que na América do Norte (32%) e consideravelmente menor do que na América Latina e no Caribe, com 44,3%, os recordistas no assunto.

A vizinha Alemanha teve uma taxa semelhante, enquanto a Itália ficou à frente da Suíça, em torno de 35%. As taxas mais baixas foram na Finlândia e na Noruega, com pouco mais de 15%.

This baby, born in a Zurich hospital, was delivered by cesarean section because she was in a breach position

Houve uma ligeira queda no número de cesáreas na Suíça, de acordo com as últimas estatísticas de parto. Mas a taxa continua alta internacionalmente.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Cesarianas estão diminuindo na Suíça 17. Maio 2019 - 11:35 Houve uma ligeira queda no número de cesáreas na Suíça, de acordo com as últimas estatísticas de parto. Mas a taxa continua alta internacionalmente. Um total de 85.990 mulheres deram à luz em um hospital suíço, ou em casa, em 2017, revelaram números divulgados na sexta-feira (17). A maioria desses partos ocorreu em um hospital (98,3%), com lares de nascimento representando pouco menos de 2% (um aumento de 0,6% desde 2012). Cesarianas constituíram 32,3% dos nascimentos. A taxa de cesáreas vem caindo gradativamente desde 2014 (-1,4%), informou o Departamento Federal de Estatísticas em um comunicado. O declínio na taxa de cesárea é recente e pequeno, por isso é difícil ter uma explicação confiável do motivo, disse o órgão de estatísticas para swissinfo.ch. No entanto, a taxa suíça de 32,3% "continua sendo uma taxa muito alta de cesáreas na comparação europeia", acrescentou o comunicado. Comparações internacionais A vizinha Alemanha teve uma taxa semelhante, enquanto a Itália ficou à frente da Suíça, em torno de 35%. As taxas mais baixas foram na Finlândia e na Noruega, com pouco mais de 15%. Um estudo publicado em 2018 pelo site Lancet descobriu que as cesarianas haviam quase dobrado em todo o mundo desde 2000. O site colocou a taxa média da Europa Ocidental em 26,9% (dados de 2015). Isso foi menor que na América do Norte (32%) e consideravelmente menor do que na América Latina e no Caribe, com 44,3%, os recordistas no assunto. Casos As razões mais comuns para o procedimento na Suíça foram um nascimento prematuro, de gêmeos ou trigêmeos e que o bebê estava em uma posição anormal. As mulheres com cuidados de saúde privados e aquelas com mais de 40 anos tiveram taxas mais elevadas também, com 45,6% e 50,7%, respectivamente. A idade média das mulheres que dão à luz pela primeira vez ainda está aumentando. A porcentagem de mulheres que se tornam mães com mais de 35 anos triplicou desde 1970: de 11,3%, na época, passou para 32,2%, em 2017. Agora há menos mães com menos de 20 anos de idade (3,6% em 1970 para 0,4% em 2017). Mas, no geral, as complicações durante o parto e a gravidez são raras, mostram as estatísticas.