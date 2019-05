No entanto, Zurique não é mais a líder em salários mensais, calculados após impostos e aluguel. A cidade foi ultrapassada por São Francisco, onde o salário médio é de $6.526 (CHF 6.581), sobre os $5.896 de Zurique. O rendimento disponível em Zurique é de $4.626, comparado com $4.710 em São Francisco.

As mulheres em Zurique (e Dubai) pagam o segundo preço mais alto por um vestido de verão de um varejistas como Zara ou H&M. Em Riade (#1) paga-se um dólar a mais: $68. O mesmo vestido custaria $50 em Moscou (#10), $38 em Estocolmo (#41) e $32 em Madri (#48). Outra comparação divulgada na quinta-feira comprovou este resultado, concluindo que roupas em geral custam 25% mais na Suíça do que na França, Alemanha e Itália.Link externo

Apenas os barbeiros de Copenhague (#1) e Oslo (#2) cobram mais por um corte padrão: $48 e $45. Em Boston e Nova Iorque (empatadas em #12) os homens pagam $28, enquanto que o preço é de $14 em Xangai (#34). Ainda assim, os homens em Zurique pagam muito menos do que as mulheres que procuram um novo look em Zurique ou Genebra .

Por este preço, pode não parecer nada básico. As vice-campeãs Oslo (#2, $65) e Hong Kong (#3, $59) são consideravelmente menos caras. As cidades de língua alemã Berlim e Viena (empatadas em #31) servem uma refeição comparável por $33. O que faz a linguiça suíça tão especial?

Melhor não perder o último trem (comboio) ou ônibus depois de uma noitada em Zurique. O preço de um táxi é muito mais elevado do que em Amesterdão (#2) ou Tóquio (#3), onde pode-se fazer a mesma distância por cerca de $28. A $19, a viagem sai pela metade do preço em São Francisco ou Nova Iorque (empatadas em #16). Em Lisboa (#34) são $11 e na Cidade do México (#49) não chega a $5.

Zurique também ficou em primeiro lugar no "Cheap Date Index" (Índice de Paquera Barata) da pesquisa, que calcula o preço de bilhetes de cinema, refrigerantes, uma refeição simples, algumas cervejas e passeios de táxi para dois. Em Zurique isso custa US$ 203, o que faz com que seja "de longe o lugar mais caro para uma saída romântica". Segue-se Oslo (US$ 164), Copenhague (US$ 158), Helsinki (US$ 151) e Tóquio (US$148). No outro extremo da escala, cinco saídas no Cairo custam o mesmo que uma em Zurique."

Em sua pesquisa anual "Mapeando os preços do mundo"Link externo , o Deutsche Bank comparou mais de 50 cidades ao redor do planeta. Este ano, Zurique conquistou o primeiro lugar em qualidade de vida, empurrando Wellington, na Nova Zelândia, para o segundo lugar.

Dating on the cheap remains a challenge in Zurich

So teuer ist Dating in Zürich

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

O desafio de paquerar em Zurique sem ir à falência Susan Misicka 30. Maio 2019 - 12:00 O lugar mais caro para jantar? Ver um filme? Pegar um táxi para casa? É Zurique, que conquistou várias das melhores classificações num ranking global de preços e qualidade de vida. Em sua pesquisa anual "Mapeando os preços do mundo", o Deutsche Bank comparou mais de 50 cidades ao redor do planeta. Este ano, Zurique conquistou o primeiro lugar em qualidade de vida, empurrando Wellington, na Nova Zelândia, para o segundo lugar. Zurique também ficou em primeiro lugar no "Cheap Date Index" (Índice de Paquera Barata) da pesquisa, que calcula o preço de bilhetes de cinema, refrigerantes, uma refeição simples, algumas cervejas e passeios de táxi para dois. Em Zurique isso custa US$ 203, o que faz com que seja "de longe o lugar mais caro para uma saída romântica". Segue-se Oslo (US$ 164), Copenhague (US$ 158), Helsinki (US$ 151) e Tóquio (US$148). No outro extremo da escala, cinco saídas no Cairo custam o mesmo que uma em Zurique." Quando se trata dos seguintes itens que podem entrar em jogo na balada de namorico, Zurique é ou o lugar mais caro ou encontra-se entre os três mais salgados (valores em dólares americanos US$). Par de tênis (#1, ou seja, a cidade mais cara) $ 151 Para um par de tênis de uma marca popular como Adidas ou Nike, Zurique não é exatamente o cúmulo da pechincha, muito pelo contrário: $151. O mesmo par custaria $133 em Copenhague (#2), $102 em Londres (#17), $90 em Moscou (#34), e $82 em Madri (#43). Calça jeans Levi’s (#1) $120 Novamente, Zurique encabeça a lista, desta vez por um par de calças Levi's. Em comparação, o modelo 501 pode ser achado por $101 em Paris (#7) e $88 em Roma (#16). Nos EUA, o preço varia muito: $74 em São Francisco (#28), $56 em Nova Iorque (#39) e $50 em Boston e Chicago (empatados na 45.a colocação). Bilhetes de cinema (#1) $19 Talvez o preço se justifique pelas legendas em francês e alemão na maioria dos filmes estrangeiros, grande parte em inglês, ou então pelas dublagens, também comuns no caso de blockbusters americanos - estes, porém podem ser vistos na versão original, sem legendas, em Londres (#2) ou Nova Iorque (#3). Nessas cidades, um bilhete de cinema custa entre $16 e 17. Trajeto de táxi de 8km (#1) $38 Melhor não perder o último trem (comboio) ou ônibus depois de uma noitada em Zurique. O preço de um táxi é muito mais elevado do que em Amesterdão (#2) ou Tóquio (#3), onde pode-se fazer a mesma distância por cerca de $28. A $19, a viagem sai pela metade do preço em São Francisco ou Nova Iorque (empatadas em #16). Em Lisboa (#34) são $11 e na Cidade do México (#49) não chega a $5. Jantar básico para dois em um ‘pub do bairro' (#1) $72 Por este preço, pode não parecer nada básico. As vice-campeãs Oslo (#2, $65) e Hong Kong (#3, $59) são consideravelmente menos caras. As cidades de língua alemã Berlim e Viena (empatadas em #31) servem uma refeição comparável por $33. O que faz a linguiça suíça tão especial? Jantar completo para dois em restaurante italiano (#2) $110 Só Nova Iorque ($118) é mais cara que Zurique quando se trata de um bom jantar num restaurante italiano de classe. E na Itália? Milão (#13) está mais próxima de Zurique em termos de proximidade e preço: $87. Em Roma (#26) o preço cai para $66. A propósito, a BBC já fez um especial sobre a colheita de espaguete na Suíça de língua italiana. Corte de cabelo padrão para homens (#3) $41 Apenas os barbeiros de Copenhague (#1) e Oslo (#2) cobram mais por um corte padrão: $48 e $45. Em Boston e Nova Iorque (empatadas em #12) os homens pagam $28, enquanto que o preço é de $14 em Xangai (#34). Ainda assim, os homens em Zurique pagam muito menos do que as mulheres que procuram um novo look em Zurique ou Genebra. Vestido de verão (#2) $67 As mulheres em Zurique (e Dubai) pagam o segundo preço mais alto por um vestido de verão de um varejistas como Zara ou H&M. Em Riade (#1) paga-se um dólar a mais: $68. O mesmo vestido custaria $50 em Moscou (#10), $38 em Estocolmo (#41) e $32 em Madri (#48). Outra comparação divulgada na quinta-feira comprovou este resultado, concluindo que roupas em geral custam 25% mais na Suíça do que na França, Alemanha e Itália. Viagem de fim de semana (#3) $2,104 Milão é de longe a mais cara, ($2.706), enquanto Copenhague ($2.120) sai apenas mais $4 por pessoa por dia em comparação com Zurique para uma escapadela de fim-de-semana, que o Deutsche Bank define assim: duas noites num quarto de hotel de 5 estrelas, duas refeições de pub para duas pessoas, dois jantares de restaurante para duas pessoas, aluguel de automóvel durante dois dias, duas cervejas, quatro litros de refrigerante e alguma comprinha (um par de jeans e um par de tênis, por exemplo). No entanto, Zurique não é mais a líder em salários mensais, calculados após impostos e aluguel. A cidade foi ultrapassada por São Francisco, onde o salário médio é de $6.526 (CHF 6.581), sobre os $5.896 de Zurique. O rendimento disponível em Zurique é de $4.626, comparado com $4.710 em São Francisco. E quanto aos bens e serviços que as pessoas têm de pagar a cada mês? Este gráfico mostra como uma família média suíças gasta seu dinheiro: