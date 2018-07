Esse é o seu grande sonho: estar exclusivamente dedicado à sua arte. Telmo reitera que é difícil alcançar o patamar em que está a produzir uma peça e tem outras em espera, "tenho produzido bastante, mas apenas para me construir e me sentir bem comigo próprio". Apesar das dificuldades, Telmo Guerra está a construir o seu percurso helvético e sente-se motivado para alcançar os seus objetivos, "encontrei o meu caminho, é isto que me dá prazer".

Telmo está na Suíça e pretende permanecer. Em Portugal, as oportunidades são menores e a vida mais instável, e para fazer as suas peças necessita de dinheiro para investir em material. Para si, só voltaria para Portugal se pudesse viver da arte, "voltava amanhã, nem pensava duas vezes", sorri.

Para além das escassas oportunidades, Telmo trabalha habitualmente de forma voluntária nos murais ou acaba por doar as outras peças que faz, como aconteceu com a gravura oferecida ao Presidente da República de Portugal e outra peça dedicada a Fernando Pessoa, doada à embaixada de Portugal na Suíça.

"Se eu não achasse que tenho perspectivas de futuro, deixava de fazer", atira Telmo Guerra, embora reconheça ser difícil entrar no mercado da arte. Na sua opinião, um criador não está realizado apenas a criar para si e, "acabo por me sentir um bocado frustrado porque não tenho público para mostrar as obras".

Em 2017, a associação Vivre La Chaux-de-Fonds, a propósito do evento Olá Portugal, que organizaram para homenagear a comunidade portuguesa, convidou-o para fazer um mural com três figuras ilustres suíças. Em Lucerna, recebeu um convite para participar na Expo Cultura Lusa e apresentar as suas peças.

No país helvético, já se podem ver alguns murais de Telmo Guerra com figuras emblemáticas suíças e outras: em La Chaux-de-Fonds estão representados Le Corbusier, Monique Saint-Hélier e Blaise Cendrars. Em Valangin, está Robert Comtesse, presidente da Confederação Helvética e em Yverdon, pode ser visto Arthur Rimbaud. Telmo reconhece que a oportunidade de realizar estes trabalhos "é extremamente gratificante. E ser um português a fazê-los é espetacular".

Independentemente do rosto que queira gravar, Telmo recorre sempre ao simbolismo luso para completar as suas peças, colocando os azulejos, a cruz de Portugal e uma frase que escolhe conforme a pessoa representada, e "se alguém me perguntar porque faço assim, digo que é a identidade do meu país, o meu estilo e que estou a tentar conciliar dois países", no caso das figuras internacionais.

Tudo aconteceu enquanto fazia a peça sobre José Saramago; decidiu acrescentar os azulejos portugueses e uma frase de um livro do autor e "pronto, achei que tinha encontrado o meu estilo", sorri-nos. Telmo cita uma frase do escritor que resume o seu percurso, "por vezes é preciso caminhar muito para encontrar o que está perto".

Habitualmente, Telmo faz da garagem o seu atelier. Quando chegou a Valangin, começou a explorar mais a gravura, inspirando-se no trabalho de Vhils, artista português da street art. No entanto, para Telmo, "faltava qualquer coisa. Até que um dia a gravar sobre cerâmica, pensei acrescentar os motivos dos azulejos portugueses", e assim nasceu a sua assinatura artística.

A sua companheira trabalha como educadora de infância na creche pública Le Chat Telot, em La Chaux-de-Fonds. A filha, que está a fazer a escolaridade na Suíça, sente-se plenamente integrada e Telmo realça que a oportunidade de aprender duas línguas maternas, ter diversas atividades extracurriculares e uma experiência multicultural na escola, são muito importantes. Por isso, na sua opinião, as perspectivas de futuro para a sua filha são incomparavelmente melhores do que em Portugal.

O nosso entrevistado tinha amigos no cantão de Neuchâtel e, também, já tinha também visitado o país de férias. A escolha pelo país helvético surgiu-lhe como natural e decidiu mudar-se juntamente com a sua mulher e filha.

Telmo Ernesto Alves Guerra é um artista português autodidata, que usa a gravura como expressão da sua arte. Reside com a sua família em Valangin, cantão de Neuchâtel, há seis anos. Trabalha como assistente social com crianças e jovens, mas é na arte que encontra a sua realização pessoal. Na Suíça, os seus murais podem ser vistos em La Chaux-des-Fonds, Valangin e Yverdon, e divulga as suas peças através do seu blogue e páginas nas redes sociais.

Telmo não se recorda quando começou a se interessar por arte, mas foi na pintura que deu os primeiros passos. Partilha que não se teria matriculado nas Belas Artes pela maior dificuldade em encontrar estabilidade financeira no meio artístico, "vais constituir uma família, vais viver do quê? Sabes que é muito complicado viver da arte e, depois, também se torna complicado porque tens de conciliar [com outro trabalho], mas é isso que estou a tentar fazer".

Quando recorda os tempos em Tortosendo, vila do concelho da Covilhã, lembra com um sorriso como foi crescer num local onde todas as pessoas se conheciam e havia um sentimento de comunidade mais vivo. Contudo, não hesita em reconhecer que o ambiente cultural era limitado, "fiz algumas exposições, mas aquilo é muito pequeno. Também não estudei artes, o que torna tudo ainda mais complicado". Ingressou no curso de Psicologia onde concluiu licenciatura e mestrado. Em Portugal, ainda trabalhou como gestor de parque eólico, mas as frequentes viagens e a ausência da família, ditaram que mudasse de emprego e de país.

Imigrar não significa abandonar as paixões. Telmo Guerra chegou em 2012 à Suíça em busca de uma nova chance. Psicólogo formado, o português faz gravura nas horas livres na sua garagem. Quando alguns dos trabalhos viraram até grandes murais expostos em localidades helvéticas, se sentiu reconhecido e um pouco mais integrado no novo país.

