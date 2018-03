O ciclismo mountain bike é disputado em Jogos Olímpicos desde 1996. As provas são disputadas no formato cross country, com múltiplas voltas. O primeiro ciclista a completar todas as voltas e cruzar a linha de chegada vence a corrida. Como a prova é de longa duração, os ciclistas podem receber garrafas de água ou energético a cada volta, além de pequenos lanches na "zona de alimentação".

Mountainbiker ganha 3ª medalha de ouro para a Suíça Alexande Thoele e agências 21. Agosto 2016 - 18:30 Ele chegou em terceiro lugar nos JO de Pequim em 2008, segundo em Londres 2012 e finalmente em primeiro na Rio-2016: o mountainbiker suíço Nino Schurter, que chegou a bater na trave duas vezes. Foi a 50ª medalha de ouro da Suíça na história dos Jogos Olímpicos de Verão. Nino Schurter já havia perdido para o tcheco Jaroslav Kulhavy nas Olimpíadas de Londres em 2012. Desta vez, no Rio de Janeiro, o ciclista suíço conseguiu dar o troco no adversário. Na pista de mountain bike, no Parque Radical, em Deodoro, ele sagrou-se campeão olímpico pela primeira vez na carreira ao concluir o percurso em uma hora, 33 minutos e 28 segundos. Nino Schurter e Jaroslav Kulhavy dominaram a prova quase o tempo todo. Na segunda das sete voltas, os dois ciclistas abriram uma grande vantagem em relação aos outros competidores. Na disputa direta, o suíço garantiu na penúltima volta o direito ao ouro. O ciclista tcheco preferiu assegurar a prata ao invés de arriscar tudo na arrancada desenfreada pelo bicampeonato olímpico. No final, Jaroslav Kulhavy fez o percurso em uma hora, 34 minutos e 18 segundos. E a medalha de bronze foi para o espanhol Carlos Coloma Nicolas, que chegou logo depois de Kulhavy, com uma hora, 34 minutos e 51 segundos. Entrevistado pela imprensa brasileira, Nino não escondeu a tensão que sentia antes da prova. "Não pensei sobre as últimas corridas ou preparação, mas fizemos o possível para essa corrida. Antes de começar, estava um pouco nervoso com os pneus, com a pressão, estava com um pouco de dúvida, mas tinha minha equipe, que me ajudou muito." Ao subir no pódio para receber a medalha de ouro, o mountainbiker conquistava a 50a. medalha de ouro da Suíça nos Jogos Olímpicos de Verão e a terceira na Rio-2016. O ciclista Fabian Cancellara recebeu a primeira e depois, a equipe de quatro remadores. No balanço final, a Suíça teve sete medalhas (duas de prata e duas de bronze), três a mais do que nos JO de Londres 2012 e o mesmo que em Pequim 2008. O jornal suíço NZZ publicou um gráfico que explica em quais modalidades esportivas a Suíça ganhou mais medalhas desde os primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896. Resultado: o atletismo. O ciclismo mountain bike é disputado em Jogos Olímpicos desde 1996. As provas são disputadas no formato cross country, com múltiplas voltas. O primeiro ciclista a completar todas as voltas e cruzar a linha de chegada vence a corrida. Como a prova é de longa duração, os ciclistas podem receber garrafas de água ou energético a cada volta, além de pequenos lanches na "zona de alimentação".