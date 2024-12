Chalés suíços nas Montanhas Rochosas escapam da demolição

Os turistas agora podem passar suas férias nos chalés dos guias de montanha suíços no Canadá. Diane Selkirk

Eles estavam prestes a serem demolidos, mas agora os chalés nas Montanhas Rochosas canadenses ganharam vida nova. Uma visita a um patrimônio suíço repleto de histórias.

Placas amarelas de trilha indicam o caminho para um punhado de chalés, enquanto pequenas bandeiras suíças tremulam ao vento. Ao fundo: densas florestas e picos rochosos que se destacam entre as nuvens baixas.

Quem entra na “Edelweiss Village” sente-se brevemente em uma vila de montanha suíça. No entanto, o pequeno povoado não fica nem em Valais nem no Oberland Bernês, mas a oito mil quilômetros de distância – em Golden, no oeste canadense, bem no coração das Montanhas Rochosas. Foi ali que, há mais de 125 anos, inúmeros guias de montanha suíços e suas famílias encontraram um novo lar e deixaram suas marcas.

Trabalhadores sazonais

O primeiro a vir da Suíça foi Peter Sarbach, em 1897. Suas excursões de montanha bem-sucedidas com turistas fizeram com que a Companhia Ferroviária Canadense (CPR) reconhecesse o valor dos guias de montanha profissionais suíços. Assim, a CPR contratou guias como Eduard Feuz e Christian Haesler, de Interlaken, no Oberland Bernês.

Essa primeira geração de guias de montanha suíços no Canadá era constituída por trabalhadores sazonais. No verão, eles guiavam turistas até os numerosos picos das montanhas, e no outono retornavam para casa. Mas a jornada entre Golden e o Oberland Bernês era extenuante. Somente a travessia de navio, frequentemente em mares tempestuosos, durava mais de três semanas.

Com o tempo, essa rotina de idas e vindas entre a Suíça e o Canadá tornou-se cansativa demais. Além disso, os guias suíços não queriam mais abandonar suas famílias durante seguidos meses. A CPR reagiu. Em 1912, a empresa construiu seis chalés em uma encosta a cerca de dois quilômetros de Golden. A pequena comunidade recebeu o nome de “Swiss Edelweiss Village.”

Os guias suíços passaram então a morar ali com suas famílias imigrantes nos chalés, projetados à imagem das casas suíças. No entanto, para a maioria das mulheres e crianças, a vila ficava distante demais, especialmente em uma época em que os automóveis ainda não existiam. Aos poucos, as famílias se mudaram para o centro da cidade. Eventualmente, os chalés deixaram de ser habitados, e os seis edifícios passaram a pertencer aos descendentes do guia de montanha Walter Feuz.

Ameaça de demolição

Há três anos, as casas deterioradas foram colocadas no mercado por um preço de ocasião, mas estavam sob ameaça de demolição. Para salvar esse patrimônio cultural suíço, os suíços expatriados Ilona Spaar e Johann Roduit decidiram agir. Ambos vivem no Canadá há muitos anos, mas ainda mantêm laços profundos com a Suíça.

Spaar já havia publicado vários artigos sobre os guias de montanha suíços e a imigração de suíços para o Canadá. Roduit, atuando como conselheiro de suíços no exterior e estrategista de inovação, tinha uma ampla rede de contatos e estava convencido de que o legado dos guias de montanha suíços transcende as fronteiras helvéticas.

“Minha grande esperança é que o turismo local descubra e compreenda a história e o valor da Edelweiss Village”, declarou Spaar há três anos à SWI swissinfo.ch, o primeiro veículo a noticiar o risco de demolição dos chalés. A repercussão foi enorme.

Diversos veículos de mídia na Suíça, Canadá e em outros países publicaram reportagens sobre os ameaçados vestígios e traços suíços nas Montanhas Rochosas. O destino das construções de madeira parecia sensibilizar muitas pessoas, dentro e fora do Canadá. Essa resposta deu a Spaar e Roduit ainda mais confiança em sua causa; juntos, eles fundaram uma organizaçãoLink externo e começaram a lutar pela preservação desse patrimônio cultural suíço no Canadá.

Um investimento de vários milhões

Três anos depois, os seis chalés estão completamente restaurados. Cada um deles recebeu o nome de um dos pioneiros suíços, como “Feuz” e “Hermann.” Na última semana de outubro, os chalés receberam a visita do embaixador e do cônsul suíço, que vieram de Ottawa e Vancouver. “Quase se sente a presença dos guias de montanha suíços por aqui,” afirma o embaixador Olaf Kjelsen sobre sua noite no local.

Discursos, sons de trompa alpina, um coro masculino suíço-canadense e aplausos constantes. Oficialmente, celebram-se 125 anos dos guias de montanha suíços. Mas o verdadeiro motivo para a comemoração é o bem-sucedido salvamento da Edelweiss Village.

“Edmonton Swiss Men’s Choir”: O coral masculino viajou de Edmonton, a 550 quilômetros de distância, para as comemorações do 125º aniversário. Swiss Edelweiss Village Foundation

Esse final feliz foi possível graças a uma investidora do setor imobiliário que comprou os chalés e não apenas os preservou, mas os renovou completamente, transformando-os em casas de férias. Ela investiu mais de três milhões de dólares canadenses no projeto, o que equivale a quase dois milhões de francos suíços.

A nova proprietária enxerga um grande potencial no local. “Percebemos o imenso valor histórico dos chalés, que é apreciado pelos visitantes e hóspedes”, comenta Davin Macintosh, sócio da MontayneLink externo. Segundo o site da empresa, o resort funciona como um museu vivo.

E há ainda mais planos para a propriedade de quase 80 campos de futebol onde os chalés estão situados. Além de um spa e de novas casinhas, está prevista a construção do “Swiss Guides Great Hall”, um espaço para eventos, casamentos, exposições ou conferências.

Embora a preservação de monumentos no Canadá não seja tão rigorosa quanto na Suíça, a investidora reconheceu o valor cultural dessas construções. A historiadora Spaar comenta: “Para mim, não há contradição em preservar os vestígios da história e misturá-los com um design contemporâneo.”

Uma vez no interior do Chalet Aemmer, percebe-se claramente que a história da casa foi respeitada. O banheiro e a cozinha são modernos, mas os cômodos estão repletos de detalhes que evocam a presença suíça de outrora: papel de parede com tema de edelweiss, cobertores militares, cachimbos, picadores de gelo, um livro de culinária suíça e, por toda parte, fotos dos guias de montanha suíços e suas famílias.

Varanda superior do Chalet Feuz

A cidade de Golden, o longo trem que passa pelo vale, o rio Columbia brilhando ao sol, as Montanhas Rochosas: a vista do platô onde os chalés estão situados ainda impressiona hoje. “Não há lugar mais bonito para passar uma tarde de outono do que a varanda superior do Chalet Feuz”, escreveu há mais de 100 anos a Sra. Arthur (Ellen) Spragge, autora do livro From Ontario to the Pacific.

Exatamente nesta mesma varanda agora está Margaret Murry, a neta mais velha de Walter Feuz, de 83 anos. Ela mora há 56 anos em Edmonton, a 550 quilômetros de distância. Contudo, ela cresceu em Golden. Quando jovem, morou com seu marido durante seis anos e meio em um dos chalés, que ela chama de sua “casa inicial”.

Murry está feliz que as casas ainda estão de pé. Ela acha que as reformas foram muito bem-feitas. “Mas, para ser honesta, eu ficaria ainda mais feliz se tivessem permanecido exatamente como eram”. Ela sente falta do antigo, e, após a renovação, para ela o local não parece mais o mesmo.

Orgulho das marcas e traços suíços

Enquanto isso, outras celebrações e uma conferência acontecem no “Civic Centre” local. Novamente, há o som de trompas alpinas, o coral masculino e os aplausos. Tudo isso ocorre diante de muitos suíços que vivem no exterior, pessoas que encontraram seu novo lar do outro lado do mundo. Entre eles, há tanto aqueles que emigraram há várias décadas quanto jovens suíços que chegaram recentemente ao coração das Montanhas Rochosas.

A cultura suíça das montanhas é celebrada no “Centro Cívico” local. Swiss Edelweiss Village Foundation

Lá está o ex-jogador suíço de hóquei no gelo, que, com a esposa e os quatro filhos, administra uma pousada ou o jovem especialista em marketing que acabou ficando após um ano sabático. Ou o pioneiro do esqui alpino, de 79 anos, agora uma verdadeira lenda dos esportes de montanha no Canadá, ou a professora aposentada que, há anos, visitou a Edelweiss Village com seus alunos.

Todos eles mantêm uma relação especial com os guias de montanha suíços. É por isso que estão aqui. Alguns participam no palco, enquanto outros assistem na plateia ou trabalham nos bastidores para apoiar a fundação. E todos compartilham o orgulho pelos vestígios que sua antiga pátria deixou na nova.

O orgulho pelo que foi alcançado também é compartilhado pela dupla de suíços expatriados Spaar e Roduit. Em pouco tempo, eles realizaram o que mal ousavam sonhar no início. Graças a eles, a história dos guias de montanha suíços nas Montanhas Rochosas continua viva e, no futuro, provavelmente se tornará ainda mais vibrante.

>>> Perguntamos aos suíços no exterior o que as pegadas suíças no Canadá significam para eles.

Edição: Balz Rigendinger.

