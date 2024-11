O surpreendente sucesso da moeda menos amada da Suíça

A moeda de cinco centavos tem essa cor desde 1981. A decisão de substituir o cobre-níquel branco pelo bronze-alumínio, que ainda é usado atualmente, surgiu da necessidade de distinguir mais facilmente as moedas de cinco centavos das moedas de cinquenta centavos. Keystone / Gaetan Bally

A pequena moeda de cinco centavos de franco é definitivamente pouco popular nas carteiras suíças e vive sendo abandonada em gavetas. Mas, ainda que não seja prática, sua circulação aumentou na última década mais do que qualquer outra moeda suíça.

“Os suíços gostam de dinheiro e geralmente têm muito dinheiro”. O segundo desses clichês é discutível, mas o primeiro parece corresponder à realidade. Basta ver como muitas pessoas ficaram animadas quando o governo lançou uma nova nota de 50 francos e como o site da casa da moeda nacional, Swissmint, faz questão de ilustrar cada série com anedotas e fatos peculiares sobre a produção do dinheiro nacional.

A moeda de 5 francos tem um diâmetro de 31,45 mm, uma espessura de 2,35 mm e pesa 13,2 g. Keystone / Gaetan Bally

No entanto, é preciso dizer que nem toda moeda e nem toda nota gozam do mesmo carinho ou notoriedade no país alpino. Uma das “estrelas” é, sem dúvida, a moeda de cinco francos, que ostenta o rosto de um pastor com a expressão presunçosa de alguém que conhece seu valor. A moeda é quase exageradamente grande e não pareceria fora de lugar nos cofres de um pirata junto com dobrões de ouro — bem por isso, pode causar desconfortos até mesmo em uma carteira espaçosa.

Mas além da moeda de 5 francos, existe também a aura mística que envolve a nota de 1.000 francos, a de maior valor do mundo. Poucas são vistas, mas elas representam até 57% do valor de todas as notas suíças em circulação. Alguns dizem que sua existência facilita a lavagem de dinheiro (uma mala cheia de notas de 1000 francos equivaleria a cinco malas com notas de 200 euros), mas as tentativas de aboli-la não vingaram.

E não dá para esquecer da pequenina moeda de meio franco. Cuidado, não é a moeda de 50 cêntimos: na verdade, é a moeda que tem gravada a inscrição “½ Fr”.



Até mesmo a moeda que à primeira vista parece menos especial, a moeda de dez centavos, ganhou fama quando entrou para o Guinness World Records em 2021 como a moeda original mais antiga em circulação. Ela tem a mesma cunhagem desde 1879 e os primeiros exemplares ainda estão em uso.

A série atual de cédulas substituiu os rostos de pessoas famosas por mãos. Keystone / Gaetan Bally

Triste fim

Mas enfim temos a moeda de cinco centavos. Apesar de sua cor diferente, dourada, a moeda de menor valor na Suíça é provavelmente também a menos popular. O motivo, claro, é a falta de praticidade. Essas moedas não são aceitas por máquinas de venda automática e as pessoas olham feio para você se você começar a contá-las nas lojas. Somente as crianças parecem gostar delas, por causa da cor.

No entanto, atualmente há 1,34 bilhão delas em circulação, 25% a mais do que há dez anos. Nenhuma outra moeda suíça cresceu tanto em número. Este é um número surpreendente, especialmente na era dos pagamentos sem dinheiro. Mas há uma explicação lógica, Link externode acordo com um artigo recenteLink externo da rádio pública suíça, SRF.

Ao contrário de outras moedas, que facilmente retornam ao ciclo monetário através das lojas, o triste destino da moeda de cinco centavos/Rappen é acabar juntando poeira em uma gaveta, enfiada nos potes de crianças colecionadoras ou embolsada por turistas que querem uma lembrança discreta. Em suma, elas param de circular.

Como resultado, essas moedas precisam ser colocadas de volta no mercado. Este ano, a Swissmint produzirá 26 milhões delas, a um custo de 4,8 centavos cada. No ano passado, foram produzidas a 6,9 centavos, custando mais para serem produzidas do que o valor que representariam.

Discussões políticas

Por essas razões, algumas pessoas aceitariam com satisfação a morte da moeda de cinco centavos. A nível político, a última vez que se discutiu o assunto foi há 10 anos atrás, quando uma moção com essa proposta foi apresentada ao Parlamento. A proposta foi apoiada pela associação empresarial suíça economiesuisse e pelas Ferrovias Federais Suíças, mas foi contestada por associações de proteção ao consumidor, que temiam um arredondamento de preços. No final, a moção foi rejeitada.

No entanto, talvez o assunto seja discutido novamente em breve, considerando que hoje apenas 36% das transações diárias na Suíça ainda são feitas com dinheiro, em comparação com 70% em 2017.

Seja qual for o caso, dada a lentidão da política suíça – e o fato de que provavelmente há problemas mais importantes a serem analisados – as gavetas provavelmente continuarão a se encher de moedas de cinco centavos por muito tempo.



(Adaptação: Clarissa Levy)

