Cresce número de escritórios vazios na Suíça

O número de salas e escritórios vagos nos cinco maiores mercados da Suíça - Zurique, Genebra, Berna, Basileia e Lausanne - aumentou 9% em 2024 em comparação com o ano anterior. Keystone-SDA

Cada vez mais escritórios estão vazios nas principais cidades da Suíça. No entanto, é provável que o número de novas construções comerciais aumente no futuro, de acordo com um estudo.

3 minutos

A oferta de salas comerciais e escritórios vagos nos cinco maiores mercados do ramo da Suíça – Zurique, Genebra, Berna, Basileia e Lausanne – aumentou 9% em 2024, em comparação com o ano anterior, segundo um estudo publicado na terça-feira pela consultoria imobiliária Jones Lang LaSalle AG (JLL).

A oferta média tem aumentado continuamente desde 2019, quando os escritórios criados em casa estavam apenas começando a se desenvolver.

Em uma perspectiva internacional, no entanto, o aumento na disponibilidade de espaços comerciais na Suíça é comparativamente baixo. No mesmo período, a taxa média de vacância em 24 cidades europeias aumentou em 3,3 pontos percentuais para 8,5%.

A oferta de áreas comerciais vagas na Suíça aumentou em 231.000 metros quadrados desde 2020. Ao mesmo tempo, 1,16 milhão de metros quadrados de novos espaços para escritórios foram criados na Suíça entre 2020 e 2024.

Novas construções

A atividade de construção no mercado suíço de escritórios atingiu o pico em 2020 e vem diminuindo desde então. No entanto, os especialistas da JLL esperam que mais espaços sejam construídos nas cidades suíças entre 2025 e 2027 do que em 2024. Espera-se que o estoque desses espaços cresça em uma média de 1% ao ano até 2027.

Há grandes diferenças regionais. Um número significativamente maior de escritórios deverá ser criado em Genebra e Berna, ao passo que em Zurique e Basileia provavelmente serão construídos menos espaços até 2027.

Escritórios modernos, flexíveis e sustentáveis com boas conexões continuam sendo populares. De acordo com os especialistas, isso não reflete a oferta limitada nesses locais. Prédios mais antigos sem uma estação de trem a uma curta distância são difíceis de alugar.

Mercado confiante

De modo geral, os autores do estudo afirmam que a demanda por espaços comerciais permanece “intacta”. Os investidores ainda estão cautelosos, pois conceitos mais flexíveis de local de trabalho trazem incertezas com relação às futuras necessidades de espaço. Entretanto, o robusto crescimento econômico e de empregos na Suíça continua a apoiar a demanda.

De acordo com Jan Eckert, diretor da Switzerland and Capital Markets da JLL, muitos operadores do mercado estão confiantes em relação aos próximos meses, em parte devido ao ambiente de baixas taxas de juros.

“Estamos percebendo essa tendência tanto na quantidade quanto na qualidade das propostas recebidas. As perspectivas de curto prazo são mais favoráveis do que têm sido nos últimos três anos”, disse.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

