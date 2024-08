Autoridades minimizam o risco de varíola na Suíça

Micrografia eletrônica de transmissão colorida de partículas de mpox (vermelho) encontradas em uma célula infectada (azul). Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. AP

Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) acionou seu mais alto nível de alerta global em resposta a um ressurgimento de casos de varíola na África. A Suíça está sendo menos afetada pela situação, segundo as autoridades.

O risco de contaminação é muito baixo no país alpino, disse o Depto. Federal de Saúde Pública (BAGLink externo, na sigla em alemão) à agência de notícias Keystone-ATS na quinta-feira.

A maioria das pessoas em grupos de alto risco já foi vacinada, disse o BAG. Trata-se principalmente de homens que fazem sexo com homens, bem como de pessoas transgênero que mudam regularmente de parceiro sexual.

De acordo com o BAG, há vacinas suficientes disponíveis na Suíça e o número de casos está estável. Um grande número de infecções foi relatado pela primeira vez no verão de 2022; mas desde o outono daquele ano, apenas casos esporádicos foram relatados.

De acordo com os dados da OMS, um total de 579 casos de varíola foi registrado na Suíça até o final de junho de 2024. O último relatório data de fevereiro. Não houve mortes em solo suíço.

A emergência de saúde pública internacional declarada pela OMS, portanto, não tem consequências concretas para a nação alpina, disse o BAG. A Suíça não está planejando novas campanhas de vacinação, nem quaisquer outras medidas.

O principal objetivo da emergência é alertar as autoridades de todo o mundo para que se preparem para possíveis epidemias. Isso mostra que a OMS está ciente do perigo de um novo surto internacional e do risco à saúde que isso pode representar para vários países.

A preocupação da OMS está relacionada principalmente à nova variante do mpox que apareceu no final de 2023 no leste da República Democrática do Congo (RDC), que, de acordo com especialistas, é mais contagiosa do que as cepas anteriores e causa uma infecção mais grave.

