Mais pessoas deixam de comer carne na Suíça

Mais de um terço da população suíça compra alternativas ao leite (36,1%). Keystone-SDA

O número de pessoas que estão se afastando do consumo de carne nunca foi tão alto, de acordo com a associação Swissveg, que promove alimentos à base de plantas. Ela afirma que o número de vegetarianos e veganos aumentou cerca de 40% nos últimos cinco anos.

Em 2024, apenas 2,9% dos homens se declararam vegetarianos, em comparação com 6,3% das mulheres. A porcentagem de veganos é de 0,5% entre os homens e 0,9% entre as mulheres, informou a Swissveg na quinta-feira, com base em uma pesquisa representativa anual com mais de 30.000 pessoas.

No entanto, o número de homens veganos aumentou consideravelmente, enquanto o número de mulheres veganas permaneceu relativamente estável nos últimos anos, observa a Swissveg. “Em geral, uma em cada 19 pessoas na Suíça não come mais carne”, disse a associação na véspera do Dia Mundial do Veganismo.

Mais jovens

Quanto mais jovem for uma pessoa, maior a probabilidade dela evitar o consumo de produtos de origem animal, aponta a Swissveg. Em 2024, 8,4% das pessoas com idade entre 14 e 34 anos eram vegetarianas. Na faixa etária acima de 55 anos, esse número cai para 2,1%. A proporção de veganos nesses dois grupos é de 1,3% e 0,2%, respectivamente.

A maioria dos vegetarianos e veganos são mulheres jovens: na faixa etária de 14 a 34 anos, uma em cada sete mulheres é vegetariana. Outras 1,8% das mulheres jovens são veganas.

Níveis mais altos de educação

A pesquisa de 2024 também confirmou que os vegetarianos e veganos têm um nível de educação superior à média. Enquanto 39,1% da população suíça tem ensino superior, esse número sobe para 54,8% entre os vegetarianos e 54,4% entre os veganos.

Pela primeira vez, mais da metade da população (51,5%) diz comer alternativas à carne. Os vegetarianos são os que mais consomem substitutos de carne (87,9%).

Alternativas ao leite

Mais de um terço da população suíça compra alternativas ao leite (36,1%). Quando se trata de alternativas ao iogurte e ao queijo, o círculo de consumidores é apenas um pouco menor (29,7%).

Em contrapartida, apenas 16,9% dos pesquisados compram alternativas ao queijo à base de plantas. Todos esses números mostram uma tendência de aumento.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

