Neutralidade da Suíça atraiu o esporte mundial e também sua corrupção

O Comitê Olímpico Internacional (COI) tem sua sede em Lausanne desde 1915 Keystone / Laurent Gillieron

Sede de mais de 50 federações internacionais, incluindo FIFA e COI, a Suíça há décadas vende ao mundo uma imagem de neutralidade e ordem. Mas escândalos bilionários, julgamentos por corrupção e pressão internacional obrigaram o país a rever leis e reavaliar o preço de ser o coração administrativo do esporte global.

Cerca de 60 federações esportivas, incluindo o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a entidade máxima do futebol mundial, a FIFA, mantêm suas sedes na Suíça. Elas são atraídas pelo tratamento jurídico favorável e pelas isenções fiscais, bem como pela reputação de neutralidade do país.

Essas federações estão, de diversas formas, relacionadas a várias outras organizações não governamentais, como as Nações Unidas e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que demonstram neutralidade por estarem sediadas no país.

Mas o caminho tem sido às vezes acidentado na imaculada Suíça. Tanto o COI quanto a FIFA foram forçados a assumir suas responsabilidades em meio aos escândalos de corrupção envolvendo propinas na concessão de grandes eventos a diferentes países.

“Não apenas a integridade do esporte está em jogo, mas também a imagem da Suíça como um país que abriga um grande número de federações esportivas internacionais”, consta de um relatório de 2012 do Ministério suíço dos Esportes.

Esses escândalos forçaram a Suíça a acirrar as leis e a classificar as autoridades esportivas de alto escalão como “pessoas politicamente expostas” (PEPs, na sigla em inglês).

Os ex-dirigentes da Fifa e da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) ainda estão enfrentando longos processos judiciais sob acusação de corrupção*.

Os processos judiciais suíços mostram que ser o centro do esporte global pode acabar trazendo consequências negativas.

Quais são as organizações esportivas mais importantes sediadas na Suíça?

O COI, que se estabeleceu na Suíça em 1915, continua sendo a estrela após todos esses anos, segundo Jean-Loup Chappelet, especialista em gestão de organizações esportivas da Escola de Pós-Graduação em Administração Pública da Suíça, na Universidade de Lausanne.

O guardião do espírito olímpico, sediada em Lausanne, atraiu uma série de outras entidades esportivas, desde a Federação Internacional de Esgrima até o Triatlo Mundial e a Associação Aquática Europeia.

“A principal razão para essas entidades terem se mudado para Lausanne foi a proximidade do COI, o que aumenta suas chances de nomeação como um esporte olímpico oficial”, afirma Chappelet à SWI swissinfo.ch.

Além disso, há instituições de apoio, como a Corte Arbitral do Esporte e a Agência Internacional de Testes, que implementa programas antidoping para as federações.

Outros grandes nomes incluem a FIFA, que se mudou de Paris para Zurique em 1932, e a UEFA, que levou sua sede para Berna em 1959, antes de se transferir para a cidade suíça de Nyon.

As autoridades suíças adicionaram outros incentivos em forma de generosas isenções fiscais e de uma aplicação mais flexível do código jurídico, designando essas entidades como “associações privadas” com a liberdade de operar de forma independente.

Nem tudo é simples

Para as federações desportivas internacionais, a Suíça apresenta algumas desvantagens em termos de localização, como por exemplo os custos com recursos humanos e acomodação, que são mais altos do que na maior parte dos outros países.

A contabilização de despesas em francos suíços e a geração de receitas em dólares representam também desafios financeiros, especialmente porque o franco tem se valorizado em relação ao dólar nos últimos tempos.

“As federações sediadas na Suíça estão tentando segurar os custos no nível mais baixo possível, para que possam repassar o dinheiro aos membros de base, mas o custo de vida na Suíça está aumentando constantemente”, informa Chappelet.

Os escândalos de corrupção no COI e na FIFA também forçaram a Suíça a ceder à pressão do Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO) do Conselho da Europa e a endurecer seu código legal em 2015.

As organizações esportivas na Suíça estão agora sujeitas a sanções criminais por suborno e os funcionários do alto escalão são designados como pessoas politicamente expostas, o que obriga os bancos a ficarem atentos a transações suspeitas.

No entanto, segundo Chappelet, as condições na Suíça ainda são favoráveis quando comparadas às de outros países europeus.

“O sistema jurídico suíço evoluiu na última década, mas continua muito flexível. Há apenas 20 artigos legais que abrangem diretamente as sedes das organizações esportivas, e muitos deles não são compulsórios”, explica o especialista.

As federações vão permanecer na Suíça?

Nos últimos anos, algumas federações demonstraram o desejo de se estabelecer fora da Suíça.

A FIFA transferiu algumas unidades administrativas para Paris, Miami e Cingapura, gerando suspeitas de que ela se afastaria completamente de Zurique. A Federação, contudo, afirma que pretende manter sua sede na Suíça, argumentando que a abertura de escritórios em diferentes países simplesmente ajuda a manter um melhor contato com as diferentes regiões do mundo.

A World Aquatics está em processo de mudança de Lausanne para Budapeste. A seguir, ela deve manter apenas um pequeno escritório na Suíça. Seu presidente, Husain Al-Musallam, argumentou que a Suíça seria muito cara para uma federação com caixas deficitários.

“Quando um presidente decide se mudar para outro lugar, é muito difícil se opor à sua vontade”, observa Chappelet. “Mas sair da Europa é complexo, porque a região continua sendo o principal centro global da administração esportiva”, completa.

“Pode ser que isso não fique assim para sempre, dadas as mudanças geopolíticas [especialmente a influência crescente da China], mas é difícil prever um movimento em massa de federações esportivas nos próximos dez anos”, conclui o especialista.

O que a Suíça tem a perder?

O benefício intangível mais importante para a Suíça é atrair federações internacionais com influência global e grandes orçamentos. Suas decisões de se estabelecer na Suíça também reforçam a imagem de neutralidade do país.

Apesar da baixa tributação sobre as federações esportivas internacionais, a Suíça se beneficia materialmente, por outro lado, ao sediar tais entidades.

Um relatório de 2021 da Academia Internacional de Ciência e Tecnologia do Esporte (AISTS) revelou uma recompensa econômica anual de 1,68 bilhão de francos suíços para a nação anfitriã a cada ano entre 2014 e 2019.

O rendimento incluiu as despesas das federações e de seus visitantes na Suíça, alguns impostos e também um aumento no turismo gerado por atrações como os museus da FIFA e dos Jogos Olímpicos. Os principais beneficiários foram Lausanne e o cantão de Vaud, onde fica a cidade.

ATUALIZAÇÃO: no dia 25 de março, um tribunal suíço confirmou a inocência de Sepp Blatter e Michel Platini, que haviam negado as acusações de corrupção.

Edited by Virginie Mangin/dos

Adaptação: Soraia Vilela