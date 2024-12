Suíços montam árvore de Natal cada vez mais cedo

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Os grandes varejistas, em particular, estão exigindo cada vez mais itens de árvores cultivadas localmente, explica ele à agência de notícias Awp. Em alguns casos, as empresas suíças estão até encontrando dificuldades para atender à demanda. Mas o crescimento é considerado animador: “Esperamos que a tendência continue”, observa o especialista.

No entanto, a organização não quer incentivar os operadores a cultivar mais em grande escala: a demanda pode mudar rapidamente e, dado o ritmo lento do setor, é melhor ser cauteloso, pois uma árvore de Natal leva de sete a dez anos para atingir o tamanho necessário.

A Coop é a única varejista que oferece apenas árvores suíças; no entanto, pinheirinhos estrangeiros são encontrados na filial do Jumbo, razão pela qual, para o grupo como um todo, a participação doméstica é de cerca de dois terços, informou um porta-voz. Na Migros, a porcentagem sobe para 90%, como nos anos anteriores. Na Landi, duas em cada duas árvores são suíças: a participação aumentou significativamente nos últimos anos; anteriormente, a proporção era de um para um. A Aldi, por outro lado, concentra-se exclusivamente em árvores importadas, enquanto a Lidl, mais uma vez, não venderá esse tipo de produto.

Enquanto isso, o clima de férias está sendo antecipado. “Há algum tempo, estamos observando a tendência de comprar árvores de Natal cada vez mais cedo”, continuou Gut. Como resultado, já há uma boa demanda no início de dezembro. Essa antecipação não é um problema: um abeto da Nordmann pode durar de três a quatro semanas em ambientes fechados se for regado regularmente.

