Um quarto dos suíços admite ter dirigido embriagado

23% dos suíços afirmam ter dirigido pelo menos uma vez após consumir álcool em um período de 30 dias. Na Europa, a taxa é de apenas 15%. Keystone-SDA

Quase um em cada quatro suíços afirma ter dirigido após consumir álcool. Essa taxa é particularmente alta em comparação com outros países europeus, adverte o Departamento Suíço de Prevenção de Acidentes.

O órgão está pedindo cautela no período que antecede as festas de fim de ano.

De acordo com o estudo, realizado em 2023 em 39 países, incluindo 22 na Europa, 23% dos suíços afirmam ter dirigido pelo menos uma vez após consumir álcool em um período de 30 dias. Na Europa, a taxa é de apenas 15%.

A pesquisa de 2023, realizada em colaboração com 14 departamentos de polícia cantonais, mostra que quase 4% dos motoristas dirigem após consumir álcool, e 0,4% têm um nível de álcool no sangue acima do limite legal de 0,5 por mil. À noite, a taxa é ainda maior, com um em cada sete motoristas sob a influência de álcool.

No ano passado, 31 pessoas morreram e 506 ficaram gravemente feridas em acidentes de trânsito relacionados ao álcool. O álcool esteve envolvido em quase 12% dos acidentes que resultaram em ferimentos graves. A situação não melhorou nos últimos 10 anos, lamenta a agência de prevenção de acidentes.

Jovens motoristas: uma melhora

No entanto, ele observa que as medidas voltadas para os jovens motoristas parecem estar dando frutos. Em geral, os motoristas com menos de 30 anos estão se comportando de forma mais responsável do que os mais velhos.

No período que antecede as festas de fim de ano, a agência recomenda que os motoristas evitem ingerir bebidas alcoólicas antes de pegar o volante ou, se tiverem bebido, deixem o veículo onde está e peguem um táxi ou transporte público para casa. A agência recomenda que os motoristas peguem caronas, com um motorista sóbrio designado com antecedência.

De qualquer forma, as pessoas que estiverem bebendo devem ser impedidas de pegar o volante. Por sua vez, os anfitriões são convidados a oferecer bebidas não alcoólicas.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

