Mais de dois terços dos suíços estão exaustos

A exaustão geralmente é criada pela pressão. Keystone-SDA

De acordo com um estudo, mais de dois terços da população suíça se sente cansada e exausta. Atualmente, apenas 15% dos entrevistados classificam seu estado de saúde como muito bom.

Esse é o número mais baixo desde que a série de estudos começou em março de 2020, informou a seguradora de saúde CSS na terça-feira sobre sua quinta pesquisa de saúde. De acordo com a pesquisa, 35% da população se sente doente ou não completamente saudável.

Em todas as faixas etárias, 68% dos entrevistados declararam que estavam frequentemente exaustos e cansados, acrescentou. Essa é a “nova pandemia”, por assim dizer. É surpreendente que a faixa etária de 18 a 35 anos tenha a percepção mais negativa da pressão por desempenho.

Cerca de 75% têm a sensação de que precisam estar sempre saudáveis e produtivos. Isso se reflete em uma exaustão persistente. E cada vez mais pessoas estão sofrendo de esgotamento (burnout).

De acordo com os resultados do estudo, os suíços ainda se sentem menos saudáveis em geral do que antes da pandemia de Covid. Isso se aplica agora à grande maioria dos jovens de 18 a 36 anos, em particular – apenas um quinto dessa faixa etária diz se sentir “muito saudável” (2023: 27%).

No entanto, há alguns pontos positivos na saúde mental dos jovens. Em contraste, no entanto, há uma percepção cada vez maior da pressão para o desempenho no trabalho, que está se espalhando pela vida privada.

O instituto de pesquisa Sotomo realizou o estudo de saúde pela quinta vez em nome da CSS. De 13 a 21 de junho, 2.456 pessoas na Suíça de língua alemã, francesa e italiana foram pesquisadas online.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

