Renda familiar mensal média da Suíça em 2022 foi de 6.900 francos

As famílias gastaram CHF 4.949 por mês, ou 49,8% da renda bruta, em despesas de consumo no ano do relatório. Keystone-SDA

A renda familiar média disponível na Suíça foi de CHF 6.902 (US$ 7.825) por mês em 2022. Com isso, a renda permaneceu estável em comparação com os anos anteriores, informou o Departamento Federal de Estatística (DFE) na terça-feira.

As famílias gastaram CHF 4.949 por mês, ou 49,8% da renda bruta, em despesas de consumo no ano do relatório. De acordo com o DFE, isso é um pouco mais do que em 2021. O nível de consumo dos anos anteriores à pandemia de Covid-19 foi, assim, alcançado novamente.

Após todas as despesas, as famílias ficaram com uma média de CHF 1.546 por mês, ou 15,6% de sua renda bruta, para economizar.

No entanto, nem todas as famílias conseguiram reservar um valor para poupança em 2022. De acordo com os números do departamento de estatísticas, as famílias na faixa de renda mais baixa, com renda bruta inferior a CHF 4.723, por exemplo, muitas vezes gastaram mais dinheiro do que ganharam.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

