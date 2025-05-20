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Банк UBS сам ограничит масштабы своего инвестбизнеса

В поисках компромисса со швейцарскими регуляторами банк UBS предложил зафиксировать предельный размер своего инвестиционного подразделения.
В поисках компромисса со швейцарскими регуляторами банк UBS предложил зафиксировать предельный размер своего инвестиционного подразделения. Keystone / Ennio Leanza

В поисках компромисса со швейцарскими регуляторами банк UBS сам предложил зафиксировать предельный размер своего инвестиционного подразделения. Власти рассматривают возможность ужесточения требований к собственному капиталу группы UBS после её слияния с банком Credit Suisse.

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Саймон Фой (Simon Foy), Лондон, Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, газета Financial Times
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По словам источника, знакомого с ситуацией, руководство UBS, стремясь снизить регуляторные риски, самостоятельно вышло к законодателям с предложениями, связанными с масштабами своего собственного инвестиционного бизнеса. В настоящее время этот банк уже сам применяет внутренние ограничения: объём его инвестиционного бизнеса теперь не должен превышать 25 процентов от совокупных активов, скорректированных и масштабированных с учётом уровней рисков.

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FT

Это предложение прозвучало на фоне усиливающегося давления со стороны швейцарских властей. Надзорный орган Finma и представители политических кругов выражают обеспокоенность тем, что объединённый UBS может представлять потенциальную угрозу для национальной экономики. В связи с этим правительство страны настаивает на том, чтобы банк обеспечил стопроцентную поддержку своим зарубежным дочерним структурам.

Такая мера существенно повысит требования к собственному капиталу группы, но, по замыслу властей, она позволит избежать необходимости государственного вмешательства в случае нового кризиса. Руководство UBS, в свою очередь, предупреждает: жёсткие меры могут подорвать международную конкурентоспособность банка и осложнить его отношения с политическим истеблишментом Швейцарии.

Исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти (Sergio Ermotti) заявил, что не ожидал столь жёсткого подхода именно со стороны тех, кто ранее просил банк взять на себя решение задачи по спасению Credit Suisse: «Я никогда не думал, что самым серьёзным препятствием к достижению успешного результата станут власти, которые сами же обратились к нам тогда с этой просьбой».

Банк, поддающийся ликвидации

Министр финансов и президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) заявила, что правительство не намерено поддаваться на «интенсивное и очевидное» лоббирование со стороны UBS. «Правительство преследует одну цель: в случае нового кризиса банк UBS в качестве системно значимого банка должен быть поддающимся контролируемой ликвидации, то есть все его значимые подразделения должны быть отделяемы от общей структуры банка в рамках швейцарской юрисдикции, но без необходимости вмешательства государства и с сохранением финансовой стабильности экономики страны в целом», — отметила она в интервью местным СМИ.

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После кризиса 2008 года, в ходе которого UBS был спасен за счёт средств налогоплательщиков, банк предпринял шаги по снижению рисков, связанных с его деятельностью: сократил масштаб операций инвестиционного подразделения и перешёл на более консервативную модель управления капиталом. Согласно открытой отчётности банка, в 2024 году инвестиционное подразделение UBS показало доналоговую прибыль в размере 1,9 млрд долларов при выручке около 11 миллиардов. Для сравнения: бизнес по доверительному управлению капиталом обеспечил банку 3,9 миллиарда долларов прибыли при выручке 24,5 миллиарда.

Пакет законодательных инициатив о реформе нормативов капитала для банков должен быть представлен на рассмотрение парламента в мае 2025 года. Как ранее сообщило агентство Reuters, именно тогда может быть вынесено на обсуждение и предложение об окончательном ограничении доли инвестиционного бизнеса в общей структуре группы. Банк UBS заявил, что в принципе поддерживает инициативы, направленные на укрепление его финансовой стабильности, но при этом он подчёркивает: любые изменения нормативной базы должны быть целенаправленными, соразмерными и согласованными на международном уровне.

В банке предостерегают от непропорциональных мер, которые могут увеличить издержки — как для самого UBS, так и для его клиентов, — и ослабить позиции Швейцарии как глобального финансового центра. Как подчеркнули в пресс-службе банковского холдинга, UBS и так является одним из самых капитализированных банков в мире.  

Copyright The Financial Times Limited 2025

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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