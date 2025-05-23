Почему семейные офисы переезжают из Швейцарии в Дубай

Дубай привлекает швейцарские семейные офисы, уставшие от налогов и чрезмерного банковского регулирования. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Семейные офисы из Швейцарии, управляющие активами состоятельных клиентов, всё чаще рассматривают возможность переезда в Дубай. Причиной таких решений становится совокупность факторов, от усиления банковского регулирования до политических дебатов о налогах, что в целом снижает привлекательность Швейцарии в качестве мирового финансового центра.

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Джош Сперо (Josh Spero), Лондон, Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, Клои Корниш (Chloe Cornish), Дубай, газета FT Доступно на 2 других языках English en Dubai attracts Swiss family offices tired of tax and regulation Оригинал Читать далее Dubai attracts Swiss family offices tired of tax and regulation

العربية ar من سويسرا إلى دبي: مكاتب عائليّة تفرّ من شطط الضرائب وصرامة اللوائح التنظيميّة Читать далее من سويسرا إلى دبي: مكاتب عائليّة تفرّ من شطط الضرائب وصرامة اللوائح التنظيميّة

Рональд Грэм (Ronald Graham), управляющий партнёр дубайского офиса юридической фирмы Taylor Wessing, сообщил, что о намерении изучить возможность переезда в Объединённые Арабские Эмираты ему уже сообщили представители двух крупных семейных офисов, включая один с активами на миллиарды долларов. При этом причиной такого решения стало именно банковское регулирование. Один из офисов уже завершил переезд.

Как отметил Рональд Грэм, в Швейцарии по сравнению с ОАЭ гораздо больше регулирования и значительно выше требования к раскрытию конфиденциальной информации. Семейные офисы в Дубае не подпадают под такие стандарты — они могут работать в более закрытом режиме, что делает их куда более привлекательными для богатых людей со всего мира».

По его словам, какой-то одной причины или «момента прозрения», который заставил бы эти семейные офисы вдруг пересмотреть свои позиции в отношении Швейцарии, не было. Скорее, такие решения становятся результатом медленного накопления проблем и трудностей, включая такие детали, как само определение понятия «семья».

Внешний контент

Согласно данным частного швейцарского банка Julius Baer, семейный офис в Швейцарии, управляющий активами более чем для 20 клиентов (включая членов одной семьи), или обладающий доходами / активами, превышающими установленные лимиты, обязан получить лицензию портфельного управляющего, что автоматически приводит к усиленному банковскому регулированию. В отличие от этого, отметил Рональд Грэм, в Дубае используется самое широкое определение «семьи», которое не влечёт за собой ужесточения банковских норм и правил.

Состоятельные семьи также обеспокоены недавними политическими дебатами в Швейцарии, где в конце 2025 года будет проведён референдум о введении 50-процентного налога на крупные наследства и дарения. Один из бенефициаров швейцарского семейного офиса сообщил, что некоторых людей к решению покинуть страну подтолкнули как такого рода политические дискуссии, так и обеспокоенность по поводу ужесточения банковского регулирования.

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Ожидается, что избиратели отклонят на референдуме упомянутое предложение, но при этом тот же собеседник отметил: «Неопределённость, которую эта народная законодательная инициатива вызвала в последние два года, однозначно побудила некоторые семьи пересмотреть целесообразность выбора Швейцарии в качестве своего финансового центра». Он привёл в пример норвежские семьи, переехавшие в Швейцарию, чтобы избежать высоких налогов в своих странах, и швейцарские семьи, которые управляли своими компаниями через семейные офисы.

Массово переезжают в Дубай или открывают там филиалы как односемейные офисы, управляющие капиталом одной семьи, так и мультисемейные структуры. По данным Dubai International Financial Centre (DIFC), в прошлом году к офшорному финансовому центру Дубая присоединились около 200 новых семейных офисов, доведя их общее количество до 800. Рето Гареус (Reto Gareus), партнёр консалтинговой компании KPMG в Швейцарии, отметил, что он наблюдает перемещение многих мультисемейных офисов на Ближний Восток вслед за клиентами этих структур, которые тоже переводят туда свои активы.

«Уровень жизни в Дубае чрезвычайно высок, а экономическая система ориентирована на предпринимателей и лиц с очень высоким уровнем благосостояния», — добавил он. Томас Хьюг (Thomas Hug), партнёр по налоговым вопросам в швейцарском подразделении консалтинговой компании Deloitte, подчеркнул, что Швейцария не предлагает инвестиционным компаниям щедрых налоговых стимулов, тогда как некоторые государства Ближнего Востока предлагают «очень весомые преференции».

Преимущества за счет негативных тенденций

Представители отрасли также отмечают, что Дубай получил дополнительные преимущества в результате негативных тенденций в странах запада, начиная с отмены режима «нерезидент» в Великобритании до усиления налогового давления в других странах Европы и введения санкций против российских активов. Как отметил Ян Мразек (Yann Mrazek), управляющий партнёр компании M/HQ, занимающейся структурированием активов состоятельных клиентов, семейные офисы, действующие из Швейцарии и изучающие возможности в ОАЭ, «как правило, давно существуют, имеют сложную, многоуровневую структуру и управляются в интересах лиц, не имеющих гражданства Швейцарии».

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В рейтинге глобальных центров управления частным капиталом за 2024 год, подготовленном консалтинговой компанией Deloitte, Швейцария сохранила статус ведущего мирового центра. Однако в этом документе подчёркивается, что «последние события… угрожают заметно ослабить конкурентоспособность Швейцарии», а в числе причин называются налоги, регулирование и утрата доверия со стороны части инвесторов после краха банка Credit Suisse.

Тем временем некоторые состоятельные американцы разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств с тем, чтобы иметь возможность быстро перевести активы в Швейцарию, причиной чего является неопределённость, связанная с действиями новой администрации Дональда Трампа. Особенной популярностью пользуется горнолыжная деревня Андерматт, где в отношении иностранцев действуют более либеральные правила владения недвижимостью.

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Справка: что такое «Семейный офис» Семейный офис (family office) — специализированная структура, которая управляет финансами, активами и частными делами одной (single family office) или нескольких (multi-family office) очень состоятельных семей. Главные функции семейного офиса: Инвестиционное управление (акции, облигации, недвижимость, стартапы и т. д.) Налоговое планирование и оптимизация Наследственное и трастовое структурирование Юридическое сопровождение и защита активов Филантропия и управление фондами Семейное управление и медиация (например, в случае конфликта поколений или разводов) Администрирование личных расходов, недвижимости, транспорта и персонала Single family office — обслуживает только одну семью, часто создан для управления крупным капиталом (от 100 млн и выше). Multi-family office — обслуживает несколько семей и часто функционирует как инвестиционная компания с персонализированным обслуживанием.