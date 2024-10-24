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Сколько золота имеют жители Швейцарии?

Ответ на этот вопрос впервые дали в своем исследовании эксперты Университета города Санкт-Галлен и швейцарская компания по торговле драгметаллами Philoro.
Ответ на этот вопрос впервые дали в своем исследовании эксперты Университета города Санкт-Галлен и швейцарская компания по торговле драгметаллами Philoro. Keystone-SDA

Золото давно уже зарекомендовало себя в качестве стабильного и востребованного инвестиционного товара. Эксперты Университета города Санкт-Галлен и швейцарская компания по торговле драгметаллами Philoro Schweiz AG опросили жителей страны на предмет о том, сколько золота у них есть в наличии, почему они его купили и где его хранят?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Ниже: наиболее важные выводы данного исследования, которые приводит телеканал SRFВнешняя ссылка.

Так сколько же золота хранят жители Швейцарии у себя?

В совокупности они владеют 200 тоннами. Этот вес соответствует текущей стоимости желтого металла и составляет почти 15 миллиардов швейцарских франков. В среднем каждый хранит у себя в той или иной форме около 100 граммов золота, что соответствует по меньшей мере 7 500 франкам.

Как развивалась в последние месяцы цена золота?

За последние два года стоимость золота выросла, причем заметно. Только за последние шесть месяцев (по состоянию на конец октября 2024 года) желтый металл подорожал на 40%. В настоящее время цена золота находится на уровне более 2 700 долларов США за тройскую унцию (28,35 грамма) или более 70 000 франков за килограмм. По данным газеты NZZ, аналитики Bank of America ожидают, что уже скоро цена золота может преодолеть психологическую планку в 3 000 долларов за тройскую унцию.

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Является ли золото в самом деле самым востребованным инвестиционным товаром?

Вовсе нет. Наибольшей популярностью (48%) в качестве средства инвестиции пользуется недвижимость. За ней следуют текущие или сберегательные счета. Золото находится лишь на четвертом месте (27% популярности). Однако где золото бесспорный лидер, так это в области темпов прироста цены и ожидаемой прибыли: если два года назад респонденты говорили, что держат свои активы в золоте в основном для того, чтобы застраховаться от инфляции, то сегодня для них на первое место вышел ожидаемый доход.

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Где и как люди в Швейцарии хранят свое золото?

Согласно исследованию экспертов Университета города Санкт-Галлен и швейцарской компании по торговле драгметаллами Philoro Schweiz AG, 39% респондентов хранят свое золото в банке, то есть в банковской ячейке или сейфе. В домашнем сейфе его хранят 18% опрошенных, 9% поручили свое золото торговой профильной компании, 20% выбрали вариант без охраны: просто дома (15%) или зарыв в саду при доме (5%). Кристиан Бреннер (Christian Brenner), управляющий директор швейцарской компании Philoro Schweiz AG, удивлен такими высокими показателями, однако, по его словам, это вполне объяснимо. Дома или в саду хранить золото просто удобнее, кроме того, многие принципиально не доверяют банковско-кредитным институтам.

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А где в идеале следует хранить золото и вообще ликвидные активы?

Хранение активов дома практично, но небезопасно. Тем не менее Кристиан Бреннер рекомендует и этот вариант, но при соблюдении некоторых условий. «Золото и другие драгоценные металлы стоимостью до 20 000 швейцарских франков можно хранить дома в сейфе, но именно в сейфе, а не где попало». Также рекомендуется задекларировать такого рода ценности в рамках страхования домашнего имущества (Hausratsversicherung / Assurance de l’inventaire du ménage). «Но хранение драгоценных металлов на общую более высокую сумму лучше всего все-таки организовать на базе банковской ячейки или сейфа. Существуют, кроме того, хранилища драгоценных металлов с повышенными мерами безопасности».

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