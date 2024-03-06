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Стало известно, в каком минусе находится ЦБ Швейцарии

Стало известно, в каком минусе находится ЦБ Швейцарии
Стало известно, в каком минусе находится ЦБ Швейцарии. KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Швейцарский национальный банк сообщил, что в 2023 год стал для него годом миллиардного дефицита.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Швейцарский национальный банк сообщил, что в 2023 год стал для него годом миллиардного дефицита в сумме в 3,2 млрд франков, возникшего из-за заметного укрепления швейцарской валюты, и это при том, что в прошлом году ЦБ не производил обычных выплат в доход кантонов и федерального центра.

Как уточнил далее ЦБ Швейцарии, этот убыток следует после рекордного убытка в размере 132,5 млрд швейцарских франков, зарегистрированного в 2022 году. Вышеупомянутый дефицит сложился из двух показателей. С одной стороны, это прибыль ЦБ в размере 4,0 млрд франков по всем своим валютным позициям и плюс еще 1,7 млрд франков прибыли по золотым запасам.

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С другой стороны, это убыток в размере 8,5 млрд франков по своим позициям в швейцарских франках, к котором добавились 400 млн операционных расходов. А если учесть 10,5 млрд швейцарских франков, положенные на депозит с целью укрепления собственного капитала и сокращение на сумму 39,5 млрд швейцарских франков общих резервов, за счет которых обычно производились выплаты центру и кантонам, то общий бухгалтерский баланс ЦБ за прошлый год покажет убыток в размере 53,2 млрд.

А это делает невозможной выплату дивидендов субъектам федерации, акционерам и федеральному центру. Опубликованные цифры не стали неожиданностью: в начале 2024 года ЦБ Швейцарии уже объявлял в предварительном порядке об убытках в размере «около 3 миллиардов».

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