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ЦБ Швейцарии: инфляция в стране «под контролем»

Президент Швейцарского национального (центрального) банка Томас Йордан заявил газете Le Temps, что эксперты ЦБ «относительно спокойно» относятся к перспективам развития в стране показателей инфляции.
Президент Швейцарского национального (центрального) банка Томас Йордан заявил газете Le Temps, что эксперты ЦБ «относительно спокойно» относятся к перспективам развития в стране показателей инфляции. Keystone / Gaetan Bally

Президент Швейцарского национального (центрального) банка Томас Йордан заявил газете Le Temps, что эксперты ЦБ «относительно спокойно» относятся к перспективам развития в стране показателей инфляции.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это высказывание было сделано через день после того, как выяснилось, что темпы увеличения потребительских цен в стране неожиданно, по итогам июня, заметно сократились. «Все наши расчетные модели показывают, что инфляция будет находиться в среднесрочной перспективе на уровне около 1%», — указал Томас Йордан.

«Сейчас мы наблюдаем все меньше так называемых эффектов „второй очереди“, что заставляет нас верить в том, что мы движемся (именно в этом) направлении». Риск инфляции в стране дополнительно снижается сильным франком. «Важно продолжать следить за ситуацией, но на данный момент она относительно комфортна», — подчеркивает Томас Йордан. В октябре его на должности главы ЦБ сменит нынешний вице-президент Мартин Шлегель.

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Заявление Томаса Йордана на предмет инфляционных перспектив страны последовало всего через несколько недель после того, как Центробанк Швейцарии во второй раз подряд снизил процентную ставку рефинансирования, и за несколько дней до второго тура выборов во Франции — события, которое в июне 2024 года привело к укреплению франка на фоне бегства некоторых инвесторов во франк.

Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли его очередной скачок курса валюты, Томас Йордан признал, что обменный курс «оказывает влияние на монетарные условия в Швейцарии. Политическая неопределенность, как в Европе, так и в других странах, может повлиять на швейцарский франк, который является активом с репутацией «надежной гавани». Это то, что мы должны принимать во внимание, но мы, как мы уже доказали ранее, всегда готовы при необходимости вмешаться в события на валютном рынке».

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В настоящее время 1 евро торгуется на уровне 0,9699 франка, что лишь немного ниже, чем вечером в пятницу 5 июля 2024 года, когда единая валюта еще торговалась на уровне 0,9712 франка. Доллар США ослаб несколько более значительно, оказавшись на уровне 0,8953 франка за 1 доллар. Во Франции, вопреки ожиданиям, левый альянс получил больше всего мест в парламенте. Правые силы, явные победители первого тура, в итоге оказались на третьем месте после альянса президента Эммануэля Макрона.

«Включить поворотник направо, а повернуть все равно налево», — прокомментировали рыночные стратеги результат выборов во Франции с несколько ироничным подтекстом. Однако с сегодняшней точки зрения для оценки евро результат выборов «в значительной степени не имеет особого значения». Тем более что большинства, способного управлять страной, пока не видно, а левым не хватает единства на уровне общего руководства.

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