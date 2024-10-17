Швейцарский бизнес не отказывается от наличных

Швейцарские бизнес-компании по-прежнему охотно принимают от клиентов оплату наличными, а вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег. К такому выводу пришел в своем новом исследовании Швейцарский национальный (Центральный) банк (SNB /ШНБ).
Самым распространенным средством оплаты в области розничной торговли товарами повседневного спроса остаются наличные деньги. Подавляющее количество опрошенных компаний (98%) охотно принимают в оплату наличные денежные средства. Об этом говорится в исследовании швейцарского ЦБ (SNB), опубликованном в среду 9 октября 2024 года.
Покупатели и сами хотят платить наличными, кроме того, они до сих пор в их глазах являются простой недорогой альтернативой безналичным средствам платежа. В исследовании приняли участие 770 компаний, среди них были крупные предприятия розничной торговли, компании общественного транспорта, рестораны, гостиницы, поставщики парикмахерских и стоматологических услуг, а также учреждения культурно-развлекательного сектора.
Более половины опрошенных компаний сферы общественного транспорта планируют в течение следующих нескольких лет заметно ограничить прием наличных денег, не в последнюю очередь из-за расходов и усилий, связанных с оформлением наличности. Как пишет ЦБ Швейцарии, сразу несколько компаний объяснили, что услуги, предоставляемые расчетно-кассовыми компаниями, занимающимися приемом наличных, стали слишком дороги.
Показать больше
Показать больше
Как завершается жизнь швейцарской банкноты
Этот контент был опубликован на
Кто решает, когда купюре пора в последний путь? И что с ней происходит на этом пути?
При этом банкоматов и кассовых аппаратов стало слишком мало. На другом конце спектра находятся заведения культурно-массового сектора (ограничить оборот наличных денег планируют лишь только 13% таких фирм), а также рестораны и гостиницы (на такие меры готовы пока пойти только 7% опрошенных компаний в гостиничной области). Более того, примерно пятая часть отелей и ресторанов даже планируют, напротив, расширить масштабы работы с наличными деньгами.
Показать больше
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.
В рейтинге самых популярных средств платежа после наличных денег находятся дебетовые карты, кредитные карты занимают третье место, опережая электронные платежные программы-приложения. На основании всех этих данных ШНБ делает вывод, что у участников рынка, вовлеченных в оборот наличных денег, есть свои потребности, а потому банковские филиалы, почтовые отделения, компании по транспортировке и сортировке наличности, а также сам ШНБ, обязаны и дальше обслуживать эти потребности надлежащим образом.
Показать больше
Показать больше
Глава ЦБ Швейцарии: «Мы будем и дальше выпускать наличные»
Этот контент был опубликован на
По мнению главы швейцарского Центробанка Томаса Йордана, опасения по поводу того, что концерн UBS Group «слишком велик для Швейцарии», весьма преувеличены.
В частности, вся соответствующая инфраструктура должна быть перенастроена таким образом, чтобы обеспечивать и дальше физическую доступность и экономическую эффективность предоставляемых людям услуг с использованием наличных денег. «Это единственный способ сохранить в народе и в будущем репутацию наличных денег в качестве всеми признанного и надежного средства платежей и расчетов», — резюмирует ШНБ.
Показать больше
Показать больше
Чаевые становятся проблемой из-за электронных платежей
Этот контент был опубликован на
Электронные безналичные платежи становятся все более распространенными в Швейцарии и именно поэтому «чаевые» превращаются в проблемный доход.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.