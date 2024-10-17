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Швейцарский бизнес не отказывается от наличных

Швейцарские бизнес-компании по-прежнему охотно принимают от клиентов оплату наличными, а вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег.
Швейцарские бизнес-компании по-прежнему охотно принимают от клиентов оплату наличными, а вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег. Keystone-SDA

Швейцарские бизнес-компании по-прежнему охотно принимают от клиентов оплату наличными, а вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег. К такому выводу пришел в своем новом исследовании Швейцарский национальный (Центральный) банк (SNB /ШНБ).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Самым распространенным средством оплаты в области розничной торговли товарами повседневного спроса остаются наличные деньги. Подавляющее количество опрошенных компаний (98%) охотно принимают в оплату наличные денежные средства. Об этом говорится в исследовании швейцарского ЦБ (SNB), опубликованном в среду 9 октября 2024 года.

Покупатели и сами хотят платить наличными, кроме того, они до сих пор в их глазах являются простой недорогой альтернативой безналичным средствам платежа. В исследовании приняли участие 770 компаний, среди них были крупные предприятия розничной торговли, компании общественного транспорта, рестораны, гостиницы, поставщики парикмахерских и стоматологических услуг, а также учреждения культурно-развлекательного сектора.

Более половины опрошенных компаний сферы общественного транспорта планируют в течение следующих нескольких лет заметно ограничить прием наличных денег, не в последнюю очередь из-за расходов и усилий, связанных с оформлением наличности. Как пишет ЦБ Швейцарии, сразу несколько компаний объяснили, что услуги, предоставляемые расчетно-кассовыми компаниями, занимающимися приемом наличных, стали слишком дороги.

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При этом банкоматов и кассовых аппаратов стало слишком мало. На другом конце спектра находятся заведения культурно-массового сектора (ограничить оборот наличных денег планируют лишь только 13% таких фирм), а также рестораны и гостиницы (на такие меры готовы пока пойти только 7% опрошенных компаний в гостиничной области). Более того, примерно пятая часть отелей и ресторанов даже планируют, напротив, расширить масштабы работы с наличными деньгами.

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В рейтинге самых популярных средств платежа после наличных денег находятся дебетовые карты, кредитные карты занимают третье место, опережая электронные платежные программы-приложения. На основании всех этих данных ШНБ делает вывод, что у участников рынка, вовлеченных в оборот наличных денег, есть свои потребности, а потому банковские филиалы, почтовые отделения, компании по транспортировке и сортировке наличности, а также сам ШНБ, обязаны и дальше обслуживать эти потребности надлежащим образом.

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В частности, вся соответствующая инфраструктура должна быть перенастроена таким образом, чтобы обеспечивать и дальше физическую доступность и экономическую эффективность предоставляемых людям услуг с использованием наличных денег. «Это единственный способ сохранить в народе и в будущем репутацию наличных денег в качестве всеми признанного и надежного средства платежей и расчетов», — резюмирует ШНБ.

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