Цифры и факты о SWI swissinfo.ch в 2024 году

Во время пандемии Ковида сайт SWI swissinfo.ch пользовался популярностью выше среднего по всему миру как надежный, хорошо обоснованный и многоязычный источник информации. С 2023 года рост числа пользователей стабилизировался на уровне, превышающем показатели до пандемии.

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Отчет портала SWI swissinfo.ch за 2024 год

Этот контент был опубликован на В очередном годовом отчёте мы приглашаем вас вернуться к основным темам и вызовам 2024 года — и вместе с нами заглянуть за кулисы нашей редакции.

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