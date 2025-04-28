Цифры и факты о SWI swissinfo.ch в 2024 году
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Отчет портала SWI swissinfo.ch за 2024 год
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В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
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