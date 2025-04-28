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Цифры и факты о SWI swissinfo.ch в 2024 году

Организационная схема 2024 SWI swissinfo.ch
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Посещения в год в миллионах 2024 SWI swissinfo.ch
Во время пандемии Ковида сайт SWI swissinfo.ch пользовался популярностью выше среднего по всему миру как надежный, хорошо обоснованный и многоязычный источник информации. С 2023 года рост числа пользователей стабилизировался на уровне, превышающем показатели до пандемии.
Финансы 2024 SWI swissinfo.ch
Социальные сети 2024 SWI swissinfo.ch
SWI swissinfo.ch публикует свои материалы через Интернет, приложение SWIplus и социальные сети. Это также позволяет охватить людей, чей доступ к информации не гарантирован или возможен лишь в ограниченной степени из-за цензуры или технических ограничений.

Персонал 2024 SWI swissinfo.ch
Швейцария за рубежом 2024 SWI swissinfo.ch
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Цифры и факты о SWI swissinfo.ch в 2024 году

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Отчет портала SWI swissinfo.ch за 2024 год

Этот контент был опубликован на В очередном годовом отчёте мы приглашаем вас вернуться к основным темам и вызовам 2024 года — и вместе с нами заглянуть за кулисы нашей редакции.

Читать далее Отчет портала SWI swissinfo.ch за 2024 год

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR