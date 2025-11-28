Журналистские принципы
Портал Swissinfo действует в качестве независимого медиа, руководствующегося принципами достоверности, сбалансированности, прозрачности, корректности подачи информации и беспристрастности.
– Редакционные нормы и правила Swissinfo.
– Редакционные принципы по работе с искусственным интеллектомВнешняя ссылка.
– Руководство по использованию инклюзивного языка.
Портал Swissinfo последовательно выступает за качественную журналистику и против распространения дезинформации. В 2021 году портал был впервые сертифицирован по стандартам Journalism Trust Initiative (JTI), которые определяют критерии прозрачной и профессиональной работы СМИ. Наличие этого сертификата позволяет как пользователям, так и сетевым алгоритмам сразу распознавать данное СМИ в качестве надёжного источника
Исправления
Содержательные ошибки корректируются как можно оперативнее, этот факт фиксируется в специальном блоке (дисклеймер) в конце материала.
Языковые исправления (опечатки, неверные написания имён и т. п.) вносятся непосредственно в текст без отдельного уведомления.
Если пользователи выявляют реальные ошибки в публикациях Swissinfo, сделанных в социальных сетях, то портал обязан отреагировать оперативно и дать корректное разъяснение.
Отзыв или удаление материала
Запросы на отзыв или удаление публикации рассматриваются главным редактором. При необходимости к процедуре может быть привлечена юридическая служба телерадиокомпании SRG SSR.