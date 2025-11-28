The Swiss voice in the world since 1935
Важная информация о нас

Журналистские принципы

1 минута

Портал Swissinfo действует в качестве независимого медиа, руководствующегося принципами достоверности, сбалансированности, прозрачности, корректности подачи информации и беспристрастности.

Редакционные нормы и правила Swissinfo.

Редакционные принципы по работе с искусственным интеллектомВнешняя ссылка.

Руководство по использованию инклюзивного языка.

Портал Swissinfo последовательно выступает за качественную журналистику и против распространения дезинформации. В 2021 году портал был впервые сертифицирован по стандартам Journalism Trust Initiative (JTI), которые определяют критерии прозрачной и профессиональной работы СМИ. Наличие этого сертификата позволяет как пользователям, так и сетевым алгоритмам сразу распознавать данное СМИ в качестве надёжного источника

Исправления

Содержательные ошибки корректируются как можно оперативнее, этот факт фиксируется в специальном блоке (дисклеймер) в конце материала.

Языковые исправления (опечатки, неверные написания имён и т. п.) вносятся непосредственно в текст без отдельного уведомления.

Если пользователи выявляют реальные ошибки в публикациях Swissinfo, сделанных в социальных сетях, то портал обязан отреагировать оперативно и дать корректное разъяснение.

Отзыв или удаление материала

Запросы на отзыв или удаление публикации рассматриваются главным редактором. При необходимости к процедуре может быть привлечена юридическая служба телерадиокомпании SRG SSR.


swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

