Билеты в Национальный парк, цены на говядину и биткойн

Я люблю американские Национальные парки и — в умеренных дозах — американскую еду. Но, как выяснилось, мои увлечения теперь стоят весьма недёшево: с 2026 года стоимость годового абонемента в некоторые из самых популярных Национальных парков США для иностранцев увеличится втрое, а новые таможенные пошлины уже делают мясо и мясопродукты в США ощутимо дороже. И хорошо ещё, что у меня нет криптовалют — их сейчас невероятно лихорадит после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми таможенными тарифами.

Туристы на смотровой площадке Мейтер-Пойнт (Mather Point), Гранд-Каньон, штат Аризона. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

С 1 января с2026 года стоимость посещения самых популярных национальных парков США, таких как Гранд-Каньон (Grand Canyon), Йеллоустон (Yellowstone) и Йосемити (Yosemite), для иностранных туристов увеличится с 80 до 250 долларов, то есть до суммы примерно в 200 франков). Как сообщило во вторник 25 ноября 2025 года швейцарское радио на французском языке RTS, администрация Дональда Трампа объяснила это решение тем, что она намерена «приоритетной публикой сделать американцев».

Министерство внутренних дел США (United States Department of the Interior / DOI) уточнило, что «новая тарифная сетка, ориентированная на резидентов и ставящая американские семьи на первое место», предусматривает цену в 250 долларов за один общий годовой пропуск в 11 наиболее посещаемых Национальных парков — и эта цена будет действовать исключительно для иностранных гостей. Американские граждане и постоянные резиденты, как и прежде, будут платить 80 долларов. Туристам из-за рубежа, не оформляющим годовой пропуск, придётся дополнительно оплачивать новый сбор — 100 долларов с человека, а затем ещё и стандартную входную плату.

Как подчеркнули в DOI, жители США по-прежнему будут пользоваться доступными ценами, тогда как нерезиденты будут платить более высокую ставку, это сделано для того, чтобы дополнительно поддержать систему обслуживания американских парков. Радио RTS добавляет, что несколько из этих парков входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Газета Le Temps (Женева) указала в среду 26 ноября 2025 года, что туристическая отрасль США «уже несколько месяцев страдает от сокращения числа иностранных гостей, напуганных новым политическим курсом республиканцев». По данным Американской туристической ассоциации (US Travel Association), по итогам 2025 года ожидается, по сравнению с 2024 годом, сокращение числа зарубежных туристов в США на 6,3%.

Лос-Анджелес. По данным телеканала Fox News, цены на говядину достигли рекордных значений, однако американцы продолжают активно покупать стейки. Keystone

В ситуации увеличения розничных цен на целый ряд продуктов питания президент США Дональд Трамп отменяет некоторые таможенные пошлины, которые он сам же ввёл всего несколько месяцев назад.

«Особенно сильно влияют на людей повседневные траты на определённые товары. Люди видят, сколько теперь стоит молоко или стейк в магазине. Они видят, как увеличиваются суммы в счетах за электричество и аренду жилья. И это вызывает у них тревогу. А когда вы делаете вывод, что стоимость жизни растёт быстрее, чем ваша зарплата, то вы начинаете спрашивать, кто же в этом виноват и, конечно же, делаете вывод, что виноваты в этом те, кто находятся у власти», — указал в интервью швейцарскому телеканалу SRF профессор экономики Нью-Йоркского университета (New York University) Джозеф Фауди (Joseph Foudy).

Телеканал SRF напомнил, что Трамп долгое время называл проблему доступности товаров первой необходимости «наглой разводкой демократов» (a Democrat scam), не уточняя, что именно имеет в виду. Но теперь Белый дом вынужден реагировать: дополнительные 40-процентные пошлины на импорт из Бразилии — на кофе, говядину и различные фрукты, — введённые в июле, будут отменены. В США действительно заметно выросли цены на некоторые товары первой необходимости, прежде всего — на продукты питания. Это подтвердил экономический обозреватель телеканала SRF Маттиас Хайм (Matthias Heim).

Он привёл два примера: за год бананы подорожали в США на 7%, а кофе — почти на 20%. «Поэтому неудивительно, что Трамп снимает пошлины именно с этих товаров», — отметил Маттиас Хайм. При этом, признал он, роль самих пошлин в этом росте цен оценить непросто. Цена на кофе и какао в последние месяцы увеличилась по всему миру из-за плохих урожаев в ряде стран-производителей. «Последствия этого видны и в Швейцарии: шоколад стал тут заметно дороже. Но в США эти факторы дополнительно усиливаются как раз действием пошлин». Значит ли это, что экономическая реальность всё-таки принуждает Трампа пересматривать свой курс? «Безусловно, хотя сам он этого прямо никогда не признает», — указывает Маттиас Хайм.

По его словам, сейчас американское правительство объясняет отмену пошлин тем, что речь идёт о товарах, которые вообще не производятся в США, то есть защищать местных производителей попросту незачем за отсутствием таковых. В итоге SRF делает вывод: отмена некоторых пошлин показывает, что Трамп понял — одна из «горячих тем», благодаря которой он стал президентом всего год назад, а именно состояние экономики, может на промежуточных выборах 2026 года бумерангом ударить по нему же самому.

Биткоин сейчас торгуется около отметки 88 000 долларов — месяц назад его стоимость составляла примерно 126 000 долларов. Keystone

Президент США Дональд Трамп продолжает позиционировать себя в качестве большого друга и покровителя криптоиндустрии, но своими непоследовательными действиями он всё больше вредит ей. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) в своем редакционном комментарии.

По данным этого издания, ещё во время предвыборной кампании Трамп активно заигрывал с криптосектором, фактически взяв его «под своё крыло». Сегодня же он создаёт ему немало проблем. В начале октября 2025 года курс биткоина достиг исторического максимума в 126 000 долларов (102 000 франков). Но уже 10 октября Трамп пригрозил Китаю новыми таможенными пошлинами. Эти заявления особенно сильно ударили именно по криптоактивам: с тех пор рынок непрерывно «лихорадит». На 26 ноября биткоин торгуется уже ниже отметки 88 000 долларов.

Криптоиндустрия, обладающая значительными финансовыми ресурсами и перечислившая в ходе последней предвыборной кампании в пользу Республиканской партии десятки миллионов долларов, переживает болезненное разочарование. Фигура Трампа всё меньше воспринимается ею в качестве спасителя, который, как надеялись адепты криптовалют, избавит их от «недружественной политики» администрации Джо Байдена, и всё больше превращается в фактор риска.

Газета NZZ отмечает, что ситуацию усугубляет и «сомнительная» активность семьи Трампа в криптосфере. По информации агентства Reuters, только за первую половину 2025 года она заработала на различных криптопроектах около 800 миллионов долларов. Среди таких проектов — выпуск так называемой Trump meme coin, доступной иностранным инвесторам как своеобразный «жест поддержки президента», а также помилование бывшего главы биржи Binance Чанпэна Чжао, осуждённого за отмывание денег.

Незадолго до того, как Чжао получил президентское помилование, биржа Binance перечислила значительную сумму в пользу бизнеса семьи Трампа. Криптосектор с энтузиазмом воспринимает каждый шаг новой администрации в сторону смягчения регулирования этой сферы, но он всё яснее осознаёт: волюнтаризм президента ставит отрасль под удар. «Криптоиндустрия хотела бы избавиться от своего дурного имиджа — а не закрепить его окончательно», — подчёркивает NZZ. Газета делает вывод: криптосектору пора «эмансипироваться» от Республиканской партии. Это ведь самостоятельная отрасль, а не политический проект — и у неё есть будущее даже без Трампа.

