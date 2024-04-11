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Цифры и факты о SWI swissinfo.ch в 2023 году

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Органиграмма SWI 2023
SWI swissinfo.ch
Визиты SWI 2023
SWI swissinfo.ch
SWI swissinfo.ch финансы 2023
SWI swissinfo.ch
Социальные сети SWI 2023
SWI swissinfo.ch
SWI swissinfo.ch кадровая структура 2023
SWI swissinfo.ch кадровая структура 2023 SWI swissinfo.ch
Швейцарцы за рубежом 2023
SWI swissinfo.ch

В соответствии со стандартами JTI

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Drei rote Säulendiagramme und gross die Zahl 2023 in weiss auf silbergrauem Hintergrund

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Отчет портала SWI Swissinfo за 2023 год

Этот контент был опубликован на Как мы работали в ушедшем году, каковы были наши приоритеты, методы работы, достижения и каковы перспективы на будущее?

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR