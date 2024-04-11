Цифры и факты о SWI swissinfo.ch в 2023 году

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Отчет портала SWI Swissinfo за 2023 год

Этот контент был опубликован на Как мы работали в ушедшем году, каковы были наши приоритеты, методы работы, достижения и каковы перспективы на будущее?

Читать далее Отчет портала SWI Swissinfo за 2023 год