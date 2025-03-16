Американский генерал советует Швейцарии готовиться к войне

Американский генерал советует Швейцарии готовиться к войне Keystone-SDA

Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес (Ben Hodges) убежден: вывод американских войск из Европы — это лишь вопрос времени. В интервью швейцарской газете SonntagsBlick он заявил, что Швейцарии следует готовиться к возможному военному конфликту.

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«Лучший способ предотвратить войну — это быть к ней готовым», — подчеркнул Бен Ходжес в опубликованном в воскресенье 16 марта 2025 года интервью. По его словам, страны, которые не готовы к обороне, фактически сами провоцируют агрессию. Бен Ходжес также выразил сомнение в том, что Россия на деле уважает нейтралитет Швейцарии.

«Это не обязательно означает, что однажды российские танки покатятся по Швейцарии», — пояснил он. Однако, по его мнению, на примере регионов Черного и Северного морей можно увидеть, каким образом Москва ведет гибридную войну, в том числе путем подрыва основ свободной торговли.

Вооруженным силам Швейцарии Бен Ходжес советует:

Развивать защиту от беспилотников и отрабатывать развертывание эскадрилий своих БПЛА.

Усилить противовоздушную оборону, сделав ее приоритетным объектом финансирования и инвестиций.

Проводить крупномасштабные военные маневры и по-настоящему учиться военному делу.

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«Европа больше не является приоритетом»

Бен Ходжес отметил, что в настоящее время Министерство обороны США финансирует размещение в Европе около 100 000 американских военнослужащих. Однако, по его мнению, президент Дональд Трамп неизбежно начнет сокращение этого ограниченного воинского контингента. «Вопрос лишь в том, когда и сколько солдат он выведет», — сказал Бен Ходжес, ссылаясь на данные из Вашингтона.

По его словам, приоритетом для Трампа является Китай, а не европейская безопасность. США воспринимают Европу скорее в качестве стратегического форпоста для координации своих операций в Африке и на Ближнем Востоке. С другой стороны, подчеркнул Бен Ходжес, от стабильности в Европе Вашингтон получает значительную торгово-экономическую выгоду.

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