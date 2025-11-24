Давос заверил Трампа, что wokeness не попадёт в программу Форума

Трамп согласился приехать в Давос после того, как организаторы гарантировали ему отсутствие в программе ВЭФ тем, ассоциируемых с «воукнесс» (wokeness). Keystone / Gian Ehrenzeller

Трамп согласился приехать в 2026 году на январскую сессию Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) в Давосе после того, как организаторы гарантировали ему, что темы и вопросы, ассоциируемые с т.н. «воукнесс» (wokeness Внешняя ссылка ), не будут занимать заметного места в программе. Об этом сообщили лица, знакомые с ходом переговоров.

7 минут

Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, Генри Фой (Henry Foy), Йоханнесбург и Джеймс Полити (James Politi), Вашингтон, газета Financial Times / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Davos assured Trump ‘woke’ topics were off the agenda Оригинал Читать далее Davos assured Trump ‘woke’ topics were off the agenda

Осенью 2025 года представители администрации Дональда Трампа потребовали на одной из встреч от руководства Всемирного экономического форума убрать или существенно сократить в программе Форума темы, которые Трамп посчитал «нежелательными». Положительное решение этого вопроса стало основным условием участия президента США в январской сессии ВЭФ в горах Швейцарии. Об этом газете Financial Times сообщили сразу несколько людей, знакомых с ходом указанной встречи.

Внешний контент

На прошлой неделе Вашингтон объявил, что Трамп лично приедет в Давос — впервые за последние шесть лет. Через несколько дней после инаугурации в январе 2025 года он призвал по видеосвязи собравшуюся в Швейцарии бизнес-элиту «производить товары в США либо готовиться к введению высоких таможенных пошлин». По словам двух собеседников FT, высокопоставленные должностные лица США попросили руководство WEF сократить или вовсе исключить обсуждение на Форуме таких тем, как расширение прав и возможностей женщин, «инклюзивность и разнообразие», «зелёный переход», изменение климата и международное финансирование программ развития беднейших стран.

«Американская сторона хотела быть уверена, что выступление Трампа в рамках этого элитарного мероприятия будет выглядеть приемлемо для его сторонников из движения MAGA», — сказал один из источников FT. Другой собеседник отметил, что Всемирный экономический форум, который уже стал «более прагматичным с учётом изменения глобального геополитического контекста», смог в итоге дать представителям администрации Трампа необходимые «гарантии». Давление на WEF, по словам третьего источника, напоминало аналогичные требования, которые администрация Трампа выдвигала и в других многосторонних международных форматах, требуя выполнения своих условий в обмен на дальнейшее участие в них представителей США.

«Мировой порядок только выиграет»

При Трампе Соединённые Штаты вышли из Парижского климатического соглашения и приостановили значительную часть американской помощи развивающимся странам. Была прекращена поддержка программ, направленных на смягчение негативных последствий изменения климата, на охрану здоровья и прав женщин и девушек, а также глобальное социально-экономическое развитие. Трамп также распорядился прекратить реализацию программ по продвижению «разнообразия и инклюзивности» в федеральных органах власти. «Как отмечал президент Трамп на Генеральной Ассамблее ООН, мировой порядок только выиграет, если страны будут уделять больше внимания экономической безопасности, защищённым границам и принципу «мир через силу», а не идеологии wokeness», — заявил представитель Белого дома в ответ на вопросы о переговорах с WEF.

Показать больше

Показать больше Давосский форум пересмотрит в 2025 году систему аккредитации Этот контент был опубликован на Цель: оттеснить на второй план «сравнительно честные» маркетинговые уловки, с помощью которых компании пытаются паразитировать за счет имиджа ВЭФ. Читать далее Давосский форум пересмотрит в 2025 году систему аккредитации

Всемирный экономический форум, в свою очередь, сообщил: «Ни одно правительство мира не может влиять на нашу независимость или на процесс формирования программ сессий. Мы выбираем темы и направления дебатов, исходя исключительно из их глобальной значимости». Ещё один источник, знакомый с темой, охарактеризовал переговоры ВЭФ с администрацией Трампа в качестве обычной практике: представители государств и правительств, чьи лидеры участвуют в мероприятии, всегда, де, предварительно обсуждают отдельные пункты повестки дня Форума.

«ВЭФ никогда не согласится на требования изменить или скорректировать программу. Однако вполне нормально, что во время подобных встреч обсуждаются темы, особенно актуальные для тех или иных участников саммита», — отметил собеседник FT. Общей темой Давосского форума 2026 года станет «Дух диалога».Внешняя ссылка Дискуссии будут сосредоточены вокруг пяти глобальных вызовов: сотрудничество в условиях глобальной конкуренции, поиск новых источников роста, инвестиции в человеческий капитал, ответственное внедрение инноваций и создание процветания «в пределах возможностей планеты».

Рекордное число регистраций

В предыдущие годы Форум и в самом деле уделял климатической и социальной повестке особенно много внимания. В 2019 году здесь со знаменитым «Наш дом в огне» выступила школьница-активистка Грета Тунберг. В 2020 году форум объявил о запуске инициативы «Великая перезагрузка капитализмаВнешняя ссылка» — постпандемийной программы, направленной на продвижение «устойчивости, инклюзивности и системных преобразований». Этот план стал причиной появления ложных слухов о якобы существующем заговоре глобальной элиты с целью демонтировать капитализм.

Показать больше

Показать больше Хаотичная смена руководства бьёт по репутации Давосского форума Этот контент был опубликован на Скандалы вокруг личности Клауса Шваба подрывает репутацию Всемирного экономического форума в Давосе. Читать далее Хаотичная смена руководства бьёт по репутации Давосского форума

По итогам финансового года, завершившегося в июне 2025 года, WEF отчитался о доходах в размере 469 млн франков (585 млн долларов). Форум расширил круг своих финансовых партнёров и теперь получает спонсорскую поддержку от более широкого круга стран и компаний — среди них теперь есть и несколько крупных корпораций из США. Почти полтора года Всемирный экономический форум находился в сложной ситуации из-за обвинений, выдвинутых анонимными информаторами в адрес его руководства.

Эти обвинения стали причиной двух официальных расследований, касавшихся культуры управления Форумом и лично его основателя Клауса Шваба. Шваб покинул свою должность в начале 2025 года, проведя более чем полувека во главе Форума. Эти расследования, которые не выявили серьёзных нарушений, но указали на отдельные процедурные погрешности, по-прежнему негативно влияют на репутацию Форума. Сейчас WEF пытается стабилизировать ситуацию, передав оперативное руководство в руки временной администрации.

В августе Форум объявил о назначении своими новыми сопредседателями руководителя инвестфонда BlackRock Ларри Финка (Larry Fink) и заместителя председателя правления фармацевтического гиганта Roche Андре Хоффманна (André Hoffmann), а также пообещал «усовершенствовать механизмы внутреннего контроля». В октябре 2025 года Форум сообщил, что на январскую сессию 2026 года уже зарегистрировалось рекордное число участников. Ожидается, что Давос посетят более шестидесяти глав государств и правительств, три сотни представителей государственных структур и около 1 600 представителей бизнеса и некоммерческих организаций.

Copyright The Financial Times Limited 2025

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Давосский форум: Зеленский приедет лично — Трамп будет онлайн Этот контент был опубликован на Очередная сессия ВЭФ-2025 в Давосе пройдет с 20 по 24 января 2025 года, в Давос приедут почти 3 000 гостей из 130 стран, в том числе 60 глав правительств. Читать далее Давосский форум: Зеленский приедет лично — Трамп будет онлайн

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch