Исключат ли Фридмана и Авена из санкционных списков Швейцарии?

Восстановительные работы на теплоэлектростанции, одной из крупнейших в стране, разрушенной в результате российских ракетных ударов, регион Харькова, Украина, пятница, 12 апреля 2024 года. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

С начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года власти Швейцарии получили уже 11 обращений от частных лиц и компаний с просьбой исключить их из швейцарских санкционных списков. Об этом на прошлой неделе сообщило Министерство экономики страны.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss ministry says 11 appeals filed against Russia sanctions Оригинал Читать далее Swiss ministry says 11 appeals filed against Russia sanctions

Как сообщили в министерстве информационному агентству Keystone-SDA, один человек уже исключен из санкционных списков, остальные десять запросов находятся в процессе рассмотрения. Лицо, исключенное в Швейцарии из санкционного списка, ранее уже было исключено из аналогичного списка Европейского союза (ЕС), тем самым и у Швейцарии «более не было юридических оснований для того, чтобы держать человека в черном списке».

Показать больше

Показать больше Почему так увеличился швейцарский экспорт в постсоветские страны? Этот контент был опубликован на Существуют подозрение, что такие экспортные сделки стали всего лишь формой обхода санкций, введенных в отношении России. Читать далее Почему так увеличился швейцарский экспорт в постсоветские страны?

Имя этого человека министерство не назвало. Однако этот случай может оказаться не последним: ранее на прошлой этой неделе Европейский суд (ЕСП) отменил санкции в отношении двух российских «олигархов», а именно, Михаила Фридмана и Петра Авена. Будучи акционерами «Альфа-групп», в который входит один из ведущих российских банков, «Альфа-банк», данные лица пока находятся в швейцарском санкционном списке.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда пройдите по линку и выберите себе рассылку по душеВнешняя ссылка.

Следует отметить, что пока «отмена санкций» против Авена и Фридмана носит лишь «частичный» характер, а само решение ещё не вступило в силу. По данным Госсекретариата по экономике (SECO, автономное подразделение Минэкономики Швейцарии, курирует санкции), в санкционный список Швейцарии в отношении России включены 1 703 физических лица и 421 компания.

Показать больше

Показать больше «В сфере санкций Швейцария должна идти дальше и делать больше» Этот контент был опубликован на Война против Украины обязана стать для Швейцарии поворотным моментом. Разговор с экспертом в области финансовой преступности Томом Китингом. Читать далее «В сфере санкций Швейцария должна идти дальше и делать больше»

Все физические и юридические лица имеют в Швейцарии право обратиться в министерство экономики с ходатайством об исключении из санкционного списка. Как говорят в министерстве, рассмотрение таких запросов является юридически сложным и длительным процессом и обычно занимает несколько месяцев.