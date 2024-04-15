Исключат ли Фридмана и Авена из санкционных списков Швейцарии?
С начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года власти Швейцарии получили уже 11 обращений от частных лиц и компаний с просьбой исключить их из швейцарских санкционных списков. Об этом на прошлой неделе сообщило Министерство экономики страны.
Как сообщили в министерстве информационному агентству Keystone-SDA, один человек уже исключен из санкционных списков, остальные десять запросов находятся в процессе рассмотрения. Лицо, исключенное в Швейцарии из санкционного списка, ранее уже было исключено из аналогичного списка Европейского союза (ЕС), тем самым и у Швейцарии «более не было юридических оснований для того, чтобы держать человека в черном списке».
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Имя этого человека министерство не назвало. Однако этот случай может оказаться не последним: ранее на прошлой этой неделе Европейский суд (ЕСП) отменил санкции в отношении двух российских «олигархов», а именно, Михаила Фридмана и Петра Авена. Будучи акционерами «Альфа-групп», в который входит один из ведущих российских банков, «Альфа-банк», данные лица пока находятся в швейцарском санкционном списке.
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Следует отметить, что пока «отмена санкций» против Авена и Фридмана носит лишь «частичный» характер, а само решение ещё не вступило в силу. По данным Госсекретариата по экономике (SECO, автономное подразделение Минэкономики Швейцарии, курирует санкции), в санкционный список Швейцарии в отношении России включены 1 703 физических лица и 421 компания.
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«В сфере санкций Швейцария должна идти дальше и делать больше»
Все физические и юридические лица имеют в Швейцарии право обратиться в министерство экономики с ходатайством об исключении из санкционного списка. Как говорят в министерстве, рассмотрение таких запросов является юридически сложным и длительным процессом и обычно занимает несколько месяцев.
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