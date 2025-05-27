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Министр обороны Швейцарии представил военную стратегию

«Безопасность Швейцарии находится под такой угрозой, какой не было уже много лет». Так оценивает ситуацию Мартин Пфистер, новый министр обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.
«Безопасность Швейцарии находится под такой угрозой, какой не было уже много лет». Так оценивает ситуацию Мартин Пфистер, новый министр обороны, защиты населения и спорта Швейцарии. Keystone-SDA

Развитие стратегической политики безопасности, усиление армии и восстановление доверия к Федеральному департаменту / Министерству обороны (VBS): эти три задачи Мартин Пфистер (партия «Центр» / Die Mitte) определил в качестве приоритетов на своей нынешней должности.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Свою программу министр представил в понедельник 26 мая 2025 года на территории учебного полигона «Бюр» (Bure, кантон Юра) в ходе первой встречи с прессой. Обычно новые члены Федерального совета впервые выступают перед СМИ спустя сто дней после вступления в должность.

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Однако представитель кантона Цуг решил не ждать и сделал это почти вдвое раньше. «Безопасность Швейцарии находится под такой угрозой, какой не было уже много лет, — говорится в официальном заявлении VBS. — Поэтому страна должна взять её защиту в свои руки и использовать для этого все имеющиеся ресурсы».

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Федеральный парламент уже принял решение поэтапно увеличивать военный бюджет до 2032 года до уровня одного процента от валового внутреннего продукта. Это, по словам Мартина Пфистера, позволит завершить первый этап укрепления обороноспособности к концу 2030-х годов. Министр также подчеркнул, что Швейцария намерена активизировать международное сотрудничество в сфере обороны и расширить взаимодействие Вооружённых сил с зарубежными партнёрами.

Так что предлагает новый министр обороны?

Он наметил пока в общих чертах три ключевых направления своей работы: стратегическое развитие политики безопасности, укрепление обороноспособности армии и повышение доверия к своему ведомству (VBS).

1. Стратегическое развитие политики безопасности

Мартин Пфистер выразил обеспокоенность текущей ситуацией в области безопасности: Европа и Швейцария сталкиваются с угрозами, которых не было десятилетиями. Он отметил, что уже сейчас имеют место шпионаж, кибератаки и попытки информационного воздействия на общественное мнение, и эти атаки могут значительно усилиться в ближайшем будущем.

Безопасность Швейцарии находится под такой угрозой, какой не было уже много лет

Министр подчеркнул необходимость активного участия Швейцарии в обеспечении собственной безопасности, включая международное сотрудничество. Он заявил, что «автономия в политике безопасности нереалистична; наши ответы должны быть столь же трансграничными, как и сами угрозы». Сотрудничество с зарубежными партнерами предоставляет Швейцарии «доступ к важной информации в области безопасности, системам раннего предупреждения, современным оборонным технологиям и возможности участия в многонациональных учениях, таких как недавно проведенные учения Trias 25 в Австрии».

2. Укрепление обороноспособности

Парламент Швейцарии принял решение увеличить военный бюджет до 1% от валового внутреннего продукта к 2032 году. По словам Мартина Пфистера, это позволит завершить первый этап укрепления обороноспособности. Однако министр подчеркивает, что речь идет не только о закупках вооружений. Для того чтобы армия была ориентирована прежде всего на оборону, а не как раньше на поддержку гражданских властей в чрезвычайных ситуациях, необходимы структурные изменения. Цель состоит в том, чтобы в случае необходимости перехода к обороне от армии не требовалось значительных реорганизаций. Именно в этом контексте и будет проведен аудит текущей структуры командования и руководства Вооруженными силами.

Во время своего первого зарубежного визита в должности министра Федерального совета и министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister) посетил швейцарские подразделения, участвующие в международных учениях в Австрии TRIAS 25.
Во время своего первого зарубежного визита в должности министра Федерального совета и министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister) посетил швейцарские подразделения, участвующие в международных учениях в Австрии TRIAS 25. Keystone-SDA

Что касается руководства армии и разведывательной службы NDB, то Мартин Пфистер сообщил, что процесс поиска замены уходящим в отставку начальнику армии Томасу Зюссли и главе разведывательной службы Кристиану Дюсси уже идет. Ожидается, что преемник К. Дюсси будет назначен не позднее конца летних каникул, а кадровые перестановки, связанные с заменой Томаса Зюссли, завершатся к концу года.

3. Повышение доверия к Министерству обороны (VBS)

Для укрепления доверия политических кругов и общества к оборонному ведомству в плане, прежде всего, эффективности инвестиций, Мартин Пфистер планирует усилить контроль над всеми проектами. Ранее в ряде проектов возникали проблемы и задержки. В связи с этим в МО была создана новая структура — отдел Planung, Controlling, Digitalisierung und Sicherheit («Планирование, контроль, цифровизация и безопасность»), руководителем которого назначен Роберт Шайдеггер (Robert Scheidegger).

Мартин Пфистер подчеркнул, что «финальная ответственность за все проекты лежит на мне», поэтому он будет особенно внимательно следить за их реализацией. Роберт Шайдеггер ранее участвовал в подготовке отчета Федерального аудиторского ведомства (Eidgenössische Finanzkontrolle), выявившего недостатки в работе государственного оборонного концерна Ruag.

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Министр призвал к быстрым и решительным действиям, подчеркнув необходимость объединения усилий всех структур и институтов. В ходе общения с представителями политики, экономики, с депутатами парламента, с местными властями и с армейскими чинами он, по его словам, отметил, что все они понимают серьезность ситуации, хотя их подходы к решению актуальных задач могут и различаться.

Министерство обороны планирует представить отдельную стратегию в области перевооружения ВС Швейцарии до середины текущего года. Обсуждение общей стратегии страны в области обороны и безопасности должно начаться еще в 2025 году. Цель — разработать всеобъемлющую стратегию, которая станет основой и для других направлений. Реформа разведывательной службы (NDB) должна быть завершена к концу 2026 года

Под давлением с двух сторон

Как считает политический обозреватель телеканала SRFВнешняя ссылка, министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер подчеркнул, что актуальная ситуация в области безопасности требует срочных действий, он заявил, что страна сталкивается с самыми серьезными за последние десятилетия угрозами. Однако конкретные меры и планы остаются все ещё неопределёнными. Хотя министр и намекнул на возможность увеличения численности армии и закупки дополнительных видов и объемов вооружений, чётких обязательств все равно пока не последовало.

Он лишь отметил, что армия должна готовиться к наихудшим сценариям, а не только к наиболее вероятным. Мартин Пфистер подчеркнул, что решение о направлении военного строительства и о масштабах финансировании армии должно приниматься политическими структурами. Но при этом он указал на ограниченные финансовые возможности страны, связанные с правилом бюджетного ограничения, известным как «долговой тормоз». Попытки ослабить эти ограничения в пользу армии в последние три года пока не увенчались успехом.

Министр, считает политический обозреватель телеканала SRF, находится под давлением с двух сторон: военное руководство обеспокоено возможным расширением военного конфликта в Европе особенно после того, как Европа анонсировала снятие ограничений на поставки оружия дальнего радиуса действия Украине, и требует ускоренной модернизации армии, но при этом финансовые ограничения препятствуют увеличению военных расходов.

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Мартин Пфистер ранее уже высказывался в пользу увеличения военного бюджета, но парламент установил жесткие финансовые рамки, и даже уже утверждённое увеличение финансирования армии ещё не обеспечено реальными деньгами. В целом, Мартин Пфистер стремится к усилению обороноспособности Швейцарии, но сталкивается с финансовыми и политическими ограничениями, которые затрудняют реализацию конкретных шагов.

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