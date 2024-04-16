Москва может перенести консультации по Кавказу из Женевы

Переговоры об условиях урегулировании конфликта на Кавказе проходили в Женеве и в последнее время очевидно оказались в тупике. KEYSTONE/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Россия, как видно, намерена наказать Швейцарию за ее позицию по войне Москвы против Украины. И поэтому она рассматривает возможность переноса переговоров по Южному Кавказу из Женевы в другую страну. Об этом, как сообщает государственное, находящееся под контролем властей, агентство ТАСС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Russia considers relocating South Caucasus talks from Switzerland Оригинал Читать далее Russia considers relocating South Caucasus talks from Switzerland

По ее словам, российская сторона считает необходимым поднять вопрос о переносе переговоров по конфликтному региону Южного Кавказа из Швейцарии в другую страну. «Мы неоднократно заостряли внимание швейцарской стороны на том, что безответственное следование откровенно недружественному курсу «коллективного Запада» в отношении России, включая присоединение ко всем «пакетам» антироссийских санкций Евросоюза (а их уже тринадцать), а также полная солидарность с киевским режимом идут вразрез с декларируемым «нейтралитетом».

К нашим озабоченностям власти Швейцарии, к сожалению, так и не прислушались. Более того, в последние месяцы стали активно продвигать такие деструктивные инициативы, как созыв у себя оторванной от реальности «международной конференции» по Украине, а также выработка юридических основ механизма, позволяющего конфисковать находящиеся в стране госактивы России. На этом фоне российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата».

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Напомним, что Нагорно-Карабахский регион, находящийся в составе Азербайджана и населенный преимущественно армянами, уже много лет является предметом разногласий между Баку и Ереваном. Осенью прошлого года Азербайджан в результате неожиданного военного наступления захватил этот анклав. Непризнанная международным сообществом Нагорно-Карабахская Республика была распущена 1 января 2024 года. Тысячи армян покинули этот регион. Переговоры об условиях урегулировании конфликта проходили в Женеве и в последнее время очевидно оказались в тупике.

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Напомним также, что в Берне в эти дни пройдет специальная внеочередная сессия парламента страны. Такие специальные сессии организуются федеральным парламентом в случае, если времени регулярной парламентской сессии не хватило на то, чтобы обсудить какой-то важный вопрос, или если такие срочные вопросы вдруг появляются в перерывах между сессиями. Среди таких вопросов на этот раз на самом верху политической повестки дня находится предложение депутата Франциски Ризер от «Партии Зелёных» (GPS) о вступлении Швейцарии в международную целевую группу «Большой семерки» по розыску денег российских олигархов REPO («Российская элита, прокси и олигархи»).

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За такой шаг уже проголосовал курирующий международные вопросы парламентский комитет Национального совета (большой палаты парламента). Большинство участников этого комитета посчитало, что Швейцария должна начать делать куда больше для того, чтобы санкции, введенные в отношении России в связи с ее агрессией против Украины, выполнялись в полном объеме. Меньшинство депутатов придерживалось мнения, что нынешнее сотрудничество Берна с этой целевой рабочей группой и так функционирует достаточно хорошо, а присоединение к работе этой структуры поставит под удар независимость Швейцарии.

Правительство страны, Федеральный совет, также отклоняет это предложение, ссылаясь на то, что все контакты Швейцарии с международными органами, занимающимися реализацией санкций, введенных против России после её нападения на Украину в феврале 2022 года, функционируют в полном объеме и надлежащим образом и никаких дополнительных действий в этой сфере стране предпринимать не надо.

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