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Внешняя политика

«Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) поступила бы разумнее, если бы лично вместе с представителями Европейского союза встретилась с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в Шотландии.
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) поступила бы разумнее, если бы лично вместе с представителями Европейского союза встретилась с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в Шотландии. Keystone-SDA

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) поступила бы разумнее, если бы лично вместе с представителями Европейского союза встретилась с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в Шотландии в июле. Такое мнение высказал бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер (Thomas Borer).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Теперь же, по его словам, когда Соединённые Штаты ввели 39-процентные пошлины, необходимо срочно реагировать — возможно, и нетрадиционными методами, например, через президента ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino), а также, наконец, нужно добиться, чтобы глава внешнеполитического ведомства Швейцарии занял чёткую и проактивную позицию.

«Задним числом, конечно, теперь легко рассуждать, — отметил 68-летний дипломат в интервью швейцарскому порталу Watson. — В начале апреля Швейцария была среди государств, стремившихся как можно скорее достичь соглашения с США. Мы считали, что находимся на верном пути. И лучше было бы войти в число первых стран, заключивших договорённость с президентом Трампом: в таком случае он мог бы представить соглашение со Швейцарией как свою победу. А после соглашений с США ЕС и Японии мы оказались в роли второстепенного партнёра, а это уже трудно использовать в информационной политике».

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«Федеральное правительство исходило из предположения, что в США действуют классические дипломатические практики, и что договорённости, достигнутые на уровне министров, будут автоматом утверждены на высшем уровне», — поясняет Томас Борер, возглавлявший в 1996–1999 годах рабочую группу «Швейцария — Вторая мировая война» в период кризиса вокруг «еврейских активов» в швейцарских банках. «Но Трамп не считает себя обычным политиком. Он всегда хочет лично добиваться максимума для своей страны, и он склонен потом пересматривать даже уже достигнутое. Теперь нам приходится иметь дело с этой реальностью».

По информации портала Watson, Трамп был в крайне плохом настроении во время телефонного разговора с Карин Келлер-Зуттер, по-видимому, из-за неожиданно негативных данных по американскому рынку труда. Следовало ли вообще тогда звонить? «Когда стороны плохо знают друг друга, видеозвонки всегда связаны с рисками, — отмечает Томас Борер. — Личное присутствие бывает предпочтительнее: оно позволяет „почувствовать“ собеседника. Было бы гораздо лучше, если бы наш президент поехала в Шотландию в конце июля — когда Трамп, заядлый гольфист, был в приподнятом настроении».

«Это могло бы означать многомиллиардные предложения в сфере оборонных закупок, импорта нефти и газа, а также возможные уступки в области сельского хозяйства. Проблема в том, что Трамп пока не принял окончательного решения. Мы не можем сказать: „Мы выполнили всё, что было согласовано в ходе телефонного разговора“. Он в любой момент может потребовать большего».

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Томас Борер (Thomas Borer). Keystone

По имеющимся у Томаса Борера сведениям, некоторые члены швейцарской делегации с самого начала выступали за более щедрое предложение американской стороне. «Для Трампа крайне важно включение в сделку сельскохозяйственной продукции: он считает, что он обязан дать это своим избирателям со Среднего Запада. Подобное положение включено в соглашение США с Японией — и Трамп может представлять его как свою победу». В центре внимания разговора с порталом Watson также оказалась швейцарская фармацевтика. Президент США требует радикального снижения цен на лекарства. Должны ли компании Novartis и Roche пойти ему навстречу? «По моей информации, Трамп в любом случае реализует эту меру. Если это соответствует интересам Швейцарии в текущих переговорах, то стоит рассмотреть и эту дополнительную уступку».

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«Опытный переговорщик задал бы во время звонка прямой вопрос: „Господин президент, какие уступки, по вашему мнению, должно сделать швейцарское правительство?“ — считает Томас Борер. — Это позволило бы сразу обсудить возможные шаги и передать их в Берн. Видимо, этого не произошло — и мы теперь действуем вслепую». По словам бывшего посла в Германии, Швейцария должна будет пойти на дальнейшие уступки США, синхронизированные с уступками, сделанными Европейским союзом.

Бывший высокопоставленный дипломат критикует и работу правительства в Берне: «Я не понимаю, почему оно решило собраться только в понедельник — надо было сделать это ещё в воскресенье. Было бы целесообразно направить государственного секретаря Хелен Будлигер-Артиеду (Helene Budliger-Artieda) в Вашингтон, чтобы представить новое предложение. И, наконец, настоять на личной встрече президента Трампа с Келлер-Зуттер или вице-президентом Ги Пармеленом (Guy Parmelin)».

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Иными словами, нужны были контакты на обоих уровнях — как между рабочими группами, так и на уровне высшего политического руководства. «Нужно было бы использовать все возможности, — подчёркивает Томас Борер, юрист с кандидатской степенью Базельского университета. — Речь ведь идёт о вопросе первостепенного значения для внешней и внешнеэкономической политики Швейцарии. Было бы уместно, чтобы министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) наконец связался со своим американским коллегой Марко Рубио (Marco Rubio)». А каково в целом состояние американо-швейцарских отношений? «Швейцария традиционно воспринимает США как братскую республику, ведь в 19 веке они были единственными в мире функционирующими демократиями.

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Однако история их отношений всегда характеризовалась жёсткой позицией „старшего брата“ по отношению к „младшему“». «Так происходило почти всегда: соотношение сил явно не в нашу пользу. Но это не означает, что Швейцария не должна отстаивать свои интересы до конца», — добавляет посол Томас Борер. «У нас в Берне есть первоклассные переговорщики. Кто-то тут даже предложил воспользоваться связями президента ФИФА Джанни Инфантино. И я не считаю это плохой идеей. Если с канцлером Германии Фридрихом Мерцем такой шаг был бы бесполезен, то с Трампом — возможно это и сработало бы. Они ведь ладят между собой. Если бы Инфантино сказал: „Господин президент, дайте мне 15 минут“, и если бы он пришёл к нему с госпожой Будлигер, готовой предложить уступки, то эти 15 минут могли бы легко превратиться в 30 и, возможно, дать результат».

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«Классическая дипломатия с Дональдом Трампом работает лишь в ограниченной степени. Здесь нужны более нестандартные решения и полная мобилизация, — убеждён Томас Борер. — Тогда, возможно, нам и удастся снизить пошлины хотя бы до 15%». А не до 10%, как это планировалось в Декларации о намерениях?» — спрашивает в заключение журналист портала Watson. «Боюсь, теперь уже слишком поздно», — подытожил в ответ бывший дипломат.

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