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Внешняя политика

Швейцария и Украина подписали договор о сотрудничестве

В четверг в Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей от агрессии.
В Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей от агрессии. Keystone-SDA

В Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей в результате нападения России. Очередная Международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) проходит в столице Италии и завершается в пятницу 11 июля.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Юридической основой двустороннего соглашения стал государственный договор с Украиной, одобренный Федеральным советом (правительством Швейцарии) 25 июня 2025 года. В нём подчёркивается, что целью документа является расширение масштабов участия швейцарского бизнеса в проектах по восстановлению разрушенных объектов на территории Украины.

Как следует из сообщения Федерального департамента / Министерства экономики, образования и науки (WBF), швейцарская делегация представила на конференции в Риме несколько новых проектов. Они сосредоточены, в частности, на децентрализации и на развитии демократического просвещения и образования на Украине. Подписание других соглашений было запланировано на пятницу.

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Thre politicians on stage

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На конференции в Швейцарии сформулировали принципы восстановления Украины

Этот контент был опубликован на Международная конференция по Украине, организованная Швейцарией, согласовала ряд базовых принципов восстановления разрушенной войной страны.

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Совместно с Базельским институтом по вопросам управления (Basel Institute on Governance) Швейцария также организовала дискуссию о текущих усилиях Украины по предупреждению и борьбе с коррупцией. В уже Четвёртой международной Конференции по восстановлению Украины, проводимой с начала полномасштабной агрессии России, Швейцарию представлял посол Жак Гербер (Jacques Gerber), Украину — вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко (Julija Swyrydenko).

Мобилизованы миллиарды

По информации Федерального совета, к концу мая 2025 года Швейцария на помощь пострадавшим от войны как на территории Украины, так и внутри Швейцарии уже выделила около 5,16 миллиарда швейцарских франков. В период с 2025 по 2036 год предусмотрена дополнительная поддержка в объёме 5 миллиардов франков. На европейском уровне в четверг в Риме был учреждён новый фонд для устранения последствий войны в Украине.

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На восстановление инфраструктуры, экстренную помощь и другие меры до 2028 года будет выделено 1,5 миллиарда швейцарских франков.

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Правительство Швейцарии уточнило параметры помощи Украине

Этот контент был опубликован на На восстановление инфраструктуры, экстренную помощь и другие меры до 2028 года будет выделено 1,5 миллиарда швейцарских франков.

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Предусматривается участие частного бизнеса. Средства фонда будут направлены прежде всего на ремонт и строительство энергетической инфраструктуры, а также на поддержку промышленных предприятий и цифровых вычислительных центров. Стартовый объём фонда составит 1 миллиард евро. По официальным данным в рамках четырёх конференций по восстановлению Украины, прошедших с 2022 года, удалось мобилизовать более 16 миллиардов евро. Всемирный банк оценивает общую стоимость восстановления страны более чем в 500 миллиардов евро.

Украина требует конфискации российских активов для финансирования этих расходов. Инициатива по созданию широкого международного консенсуса в отношении политического процесса восстановления была выдвинута в июле 2022 года в Швейцарии, в Лугано на конференции по восстановлению Украины под председательством главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis) и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля (Denys Shmyhal). Тогда представители 59 государств и международных организаций обсудили ключевые принципы восстановления, которые затем были зафиксированы в Луганской декларации и так называемых Луганских принципах.

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