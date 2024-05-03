Швейцария пригласила на саммит по Украине 160 делегаций
Берн пригласил на летний саммит по Украине 160 делегаций, Россия «на данном этапе» в это число не входит.
В четверг 2 мая 2024 года правительство Швейцарии заявило, что официальный Берн пригласил на летний саммит по Украине 160 делегаций, однако Россия же «на данном этапе» в это число не входит. «Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс, мирный процесс без России невозможен», — говорится в заявлении швейцарского правительства.
Швейцарское правительство заявило при этом, что, всегда демонстрируя открытость в отношении вопроса о приглашении России, оно отмечает, что Москва неоднократно сама подчеркивала свою незаинтересованность в участии в первом саммите.
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Российские официальные лица всегда указывали, кроме того, на то, что Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза (ЕС), введенным в отношении Москвы в связи с ее вторжением в Украину, а поэтому она, де, не заслуживает доверия в качестве нейтрального посредника.
В январе 2024 года Швейцария заявила, что по просьбе президента Украины Владимира Зеленского она организует и примет у себя саммит высокого уровня по Украине. Среди приглашенных — делегации, представляющие G7, G20, группу БРИКС, Евросоюз, религиозные структуры.
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Правительство Швейцарии подтвердило, что его цель — создать основу для установления прочного мира на Украине, а также создать «дорожную карту», пойдя по которой Россия сможет в итоге участвовать в мирном процессе. Конференция пройдет 15-16 июня 2024 года на горном курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден недалеко от города Люцерн.
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