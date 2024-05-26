Швейцария усложнит жизнь российских шпионов?

Швейцария исходит из того, что Россия попробует саботировать июньскую конференцию высокого уровня по Украине при помощи кибератак. KEYSTONE/© KEYSTONE / STRINGER

Швейцария исходит из того, что Россия попробует саботировать июньскую конференцию высокого уровня по Украине на Бюргенштоке при помощи кибератак. Совет кантонов, малая палата швейцарского федерального парламента, будет обсуждать предложения, направленные на ужесточение политики Швейцарии в этом вопросе.

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Газета NZZ am Sonntag / газета SonntagsZeitung / портал SWI Доступно на 1 другом языке English en Switzerland poised to get tough on Russian spies Оригинал Читать далее Switzerland poised to get tough on Russian spies

Россия, напомним, не была приглашена на конференцию, так как она изначально назвала ее пустой тратой времени. В саммите по Украине, который пройдет 15–16 июня 2024 года на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден недалеко от города Люцерн, примут участие представители по меньшей мере 70 стран мира.

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Как сообщает газета NZZ am Sonntag в своем выпуске от 26 мая 2024 года, Россия почти наверняка предпримет против саммита кибератаки. «Подобного рода события мирового уровня часто становятся мишенью для поддерживаемых государством хакерских групп, в данном случае особенно российских», — указал газете Самир Алиев, основатель и глава (Founder & CEO) «Швейцарского НИИ проблем кибербезопасности» (Swiss Cyber Institute) при Университете г. Санкт-Галлен.

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Ранее российские хакерские группы уже подвергали атакам швейцарскую цифровую инфраструктуру. Это происходило, когда Швейцария приняла решение присоединиться к санкциям ЕС, введенным в отношении России после ее агрессии против Украины, или когда она принимала у себя президента Украины Владимира Зеленского. «Я бы не стал входить на Бюргенштоке в публичную беспроводную интернет-сеть», — говорит швейцарский политик от консервативной Швейцарской народной партии (SVP) и эксперт по информационной безопасности Франц Грютер (Franz Josef Grüter).

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Швейцария также весьма обеспокоена усилением степени интенсивности и расширением масштабов разведывательной деятельности России в Швейцарии. В понедельник 27 мая 2024 года Совет кантонов, малая палата швейцарского федерального парламента, будет обсуждать предложения, направленные на ужесточение политики страны в этом вопросе и на совершенствование мер противодействия нелегальной разведывательной деятельности в стране.

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Речь идет о том, в частности, чтобы в будущем более последовательно пресекать такую активность и решительно депортировать лиц, уличенных в разведывательной деятельности или в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Большая палата парламента, Национальный совет, уже одобрила все предлагаемые меры.

Согласно информации газеты SonntagsZeitung министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис целиком и полностью поддерживает такого рода меры. По данным швейцарской разведывательной службы NDB представителями спецслужб является по крайней мере одна треть из в общей сложности 217 российских дипломатов, аккредитованных в Швейцарии (расположены в основном в Женеве и Берне).

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