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Внешняя политика

Швейцария усложнит жизнь российских шпионов?

Швейцария исходит из того, что Россия попробует саботировать июньскую конференцию высокого уровня по Украине при помощи кибератак.
Швейцария исходит из того, что Россия попробует саботировать июньскую конференцию высокого уровня по Украине при помощи кибератак. KEYSTONE/© KEYSTONE / STRINGER

Швейцария исходит из того, что Россия попробует саботировать июньскую конференцию высокого уровня по Украине на Бюргенштоке при помощи кибератак. Совет кантонов, малая палата швейцарского федерального парламента, будет обсуждать предложения, направленные на ужесточение политики Швейцарии в этом вопросе.

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Газета NZZ am Sonntag / газета SonntagsZeitung / портал SWI

Россия, напомним, не была приглашена на конференцию, так как она изначально назвала ее пустой тратой времени. В саммите по Украине, который пройдет 15–16 июня 2024 года на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден недалеко от города Люцерн, примут участие представители по меньшей мере 70 стран мира.

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Крест

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«Швейцария всегда была для шпионов интересной»

Этот контент был опубликован на Посол России три раза вызывался в МИД Конфедерации — депутаты требуют больше информации — что думает швейцарский эксперт.

Читать далее «Швейцария всегда была для шпионов интересной»

Как сообщает газета NZZ am Sonntag в своем выпуске от 26 мая 2024 года, Россия почти наверняка предпримет против саммита кибератаки. «Подобного рода события мирового уровня часто становятся мишенью для поддерживаемых государством хакерских групп, в данном случае особенно российских», — указал газете Самир Алиев, основатель и глава (Founder & CEO) «Швейцарского НИИ проблем кибербезопасности» (Swiss Cyber Institute) при Университете г. Санкт-Галлен.

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шпионы

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Большие и маленькие шпионские скандалы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Как показывает наш обзор, Швейцария регулярно оказывалась в центре шпионских событий. Ретроспективный взгляд в историю.

Читать далее Большие и маленькие шпионские скандалы в Швейцарии

Ранее российские хакерские группы уже подвергали атакам швейцарскую цифровую инфраструктуру. Это происходило, когда Швейцария приняла решение присоединиться к санкциям ЕС, введенным в отношении России после ее агрессии против Украины, или когда она принимала у себя президента Украины Владимира Зеленского. «Я бы не стал входить на Бюргенштоке в публичную беспроводную интернет-сеть», — говорит швейцарский политик от консервативной Швейцарской народной партии (SVP) и эксперт по информационной безопасности Франц Грютер (Franz Josef Grüter).

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Blick durch ein Fenster

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Почему Швейцария либеральничает с иностранными шпионами?

Этот контент был опубликован на Швейцария традиционно сдержанно относится к присутствию на своей территории сотрудников иностранных разведок. Почему?

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Швейцария также весьма обеспокоена усилением степени интенсивности и расширением масштабов разведывательной деятельности России в Швейцарии. В понедельник 27 мая 2024 года Совет кантонов, малая палата швейцарского федерального парламента, будет обсуждать предложения, направленные на ужесточение политики страны в этом вопросе и на совершенствование мер противодействия нелегальной разведывательной деятельности в стране.

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Речь идет о том, в частности, чтобы в будущем более последовательно пресекать такую активность и решительно депортировать лиц, уличенных в разведывательной деятельности или в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Большая палата парламента, Национальный совет, уже одобрила все предлагаемые меры.

Согласно информации газеты SonntagsZeitung министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис целиком и полностью поддерживает такого рода меры. По данным швейцарской разведывательной службы NDB представителями спецслужб является по крайней мере одна треть из в общей сложности 217 российских дипломатов, аккредитованных в Швейцарии (расположены в основном в Женеве и Берне).

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Россия всячески хочет показать, что конференция изначально была и остается фарсом, коль скоро ее исход уже предрешен заранее.

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«Текст» итогового заявления Конференции на Бюргенштоке оказался в СМИ

Этот контент был опубликован на Согласно этому «документу», в декларацию должны войти якобы девять из десяти пунктов «мирной формулы» Владимира Зеленского.

Читать далее «Текст» итогового заявления Конференции на Бюргенштоке оказался в СМИ
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Sergei Jirnov

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Российские нелегалы «под чужим флагом» шпионят в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Российские нелегалы действуют в Швейцарии под вымышленными именами: об этом сообщил бывший агент КГБ швейцарскому общественному телеканалу RTS.

Читать далее Российские нелегалы «под чужим флагом» шпионят в Швейцарии
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По словам президента Владимира Зеленского, Украина знает о российском плане сорвать мирную конференцию.

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Москва планирует сорвать конференцию по Украине в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Такова информация, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским со ссылкой на информацию украинской разведки ГУР.

Читать далее Москва планирует сорвать конференцию по Украине в Швейцарии?

Новости

Россия всячески хочет показать, что конференция изначально была и остается фарсом, коль скоро ее исход уже предрешен заранее.

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«Текст» итогового заявления Конференции на Бюргенштоке оказался в СМИ

Этот контент был опубликован на Согласно этому «документу», в декларацию должны войти якобы девять из десяти пунктов «мирной формулы» Владимира Зеленского.

Читать далее «Текст» итогового заявления Конференции на Бюргенштоке оказался в СМИ
Сюзанна Вилле (слева) станет новым генеральным директором SRG. Это первая женщина во главе швейцарского общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG SSR. На фото: Сюзанна Вилле и нынешний Гендиректор SRG Жиль Маршан.

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Сюзанна Вилле станет новым генеральным директором SRG

Этот контент был опубликован на Это первая женщина во главе швейцарского общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG SSR.

Читать далее Сюзанна Вилле станет новым генеральным директором SRG
Kunsthaus Zürich Neubau

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Цюрихский Художественный музей испытывает финансовые проблемы

Этот контент был опубликован на Цюрихский Художественный музей «Кунстхаус» не банкрот — но он должен провести финансовую реструктуризацию.

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Реформа системы пенсионного страхования и предложение по сохранению биоразнообразия в стране будут вынесены на референдум в сентябре 2024 года.

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Швейцария проголосует по пенсионной реформе и биоразнообразию

Этот контент был опубликован на Реформа системы пенсионного страхования и предложение по сохранению биоразнообразия в стране будут вынесены на референдум в сентябре 2024 года.

Читать далее Швейцария проголосует по пенсионной реформе и биоразнообразию
Пока Украина сражается за свое выживание, а Россия начинает вблизи Украины объявленные ранее учения, в которых задействовано и тактическое ядерное оружие, Швейцария готовит беспрецедентное дипломатическое событие

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Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Накануне конференции по Украине на Бюргенштоке на швейцарском общественном (негосударственном) телевидении SRF эксперты высказали свои оценки.

Читать далее Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?
Швейцария открыта к вспомогательной репродукции: опрос показывает поддержку ЭКО и замораживания яйцеклеток.

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Швейцарцы позитивно относятся к донорству яйцеклеток

Этот контент был опубликован на Таковы результаты репрезентативного опроса, опубликованные Университетом Цюриха в понедельник 6 мая 2024 года.

Читать далее Швейцарцы позитивно относятся к донорству яйцеклеток
Кабмин Швейцарии планирует запустить в 2026 году национальную систему регистрации данных авиапассажиров.

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Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией

Этот контент был опубликован на Кабмин Швейцарии планирует запустить в 2026 году национальную систему регистрации данных авиапассажиров.

Читать далее Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией
Swiss army during training exercise.

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Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4 000 солдат

Этот контент был опубликован на С целью обеспечения безопасности конференции по Украине могут быть задействованы до 4 000 военнослужащих швейцарских Вооруженных сил

Читать далее Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4 000 солдат
На прошлой неделе в Бургдорфе (кантон Берн) примерно 300 человек основали Революционную Компартию Швейцарии (RKP).

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В Швейцарии создали новую компартию

Этот контент был опубликован на На прошлой неделе в Бургдорфе (кантон Берн) примерно 300 человек основали Революционную Компартию Швейцарии (RKP).

Читать далее В Швейцарии создали новую компартию

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Russian embassy Switzerland

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Жители Берна конфликтуют с российскими дипломатами

Этот контент был опубликован на Дипломатический район Берна опять стал ареной конфликта посольства России с местными жителями и городскими властями.

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Scène de bande dessinée

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Шпионская история в Берне, или Почему застрелился прокурор Дюбуа?

Этот контент был опубликован на Шпионская «афера Рене Дюбуа» вызвала огромный резонанс как в самой Швейцарии, так и за ее пределами, став основой для графического романа.

Читать далее Шпионская история в Берне, или Почему застрелился прокурор Дюбуа?
Policeman looks through binoculars

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Российские шпионы представляют все большую угрозу для Женевы

Этот контент был опубликован на «Мы знаем, что в Женеве в консульских и дипломатических представительствах России работает несколько десятков офицеров спецслужб».

Читать далее Российские шпионы представляют все большую угрозу для Женевы
embassy

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МИД Швейцарии осудил заявление посольства России

Этот контент был опубликован на ОБНОВЛЕНО: Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) вызвало к себе посла России в Берне Сергея Гармонина.

Читать далее МИД Швейцарии осудил заявление посольства России
квадро

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У российского шпиона в Швейцарии были квадрокоптер и шесть смартфонов

Этот контент был опубликован на В 2019 году Швейцария, оказывается, впервые в своей истории осудила российского шпиона.

Читать далее У российского шпиона в Швейцарии были квадрокоптер и шесть смартфонов

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR