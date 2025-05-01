Иммиграция и эмиграция: кто приезжает в Швейцарию, кто её покидает и почему?

Анализ миграционных процессов на основе статистики помогает глубже понять их структуру и развенчать некоторые укоренившиеся мифы и стереотипы. Keystone / Alessandro Della Bella

Значительные масштабы иммиграции в Швейцарию порой затмевает тот факт, что далеко не все приезжающие остаются здесь надолго или навсегда. На самом деле доля эмиграции по отношению к иммиграции в этой стране остаётся сравнительно высокой. Кто эти примерно 90 000 иностранцев, ежегодно покидающих Швейцарию? И почему они уезжают?

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Бесспорно, Швейцария остаётся одной из ведущих в мире иммиграционных стран. В период с 2013 по 2022 год чистая иммиграция — разница между прибывшими и уехавшими — в среднем составляла около 66 000 человек в год и обеспечивала 85% общего прироста населения. В 2023 году включение в статистику более 50 000 украинских беженцев привело к рекордному миграционному сальдо: в страну сразу прибыли 148 000 иностранных граждан. По предварительным оценкам, в 2024 году этот показатель снизился примерно до 95 000 человек.

Постоянный приток иммигрантов напрямую влияет на демографический состав Швейцарии: более 30 процентов жителей — это иммигранты первого поколения, и по этому показателю страна входит в число мировых лидеров. В целом же имеют иностранные корни свыше 40 процентов населения Швейцарии. На фоне этих впечатляющих цифр теряется другая реальность: ежегодный отъезд из страны десятков тысяч иностранных граждан, как по собственному выбору, так и под давлением обстоятельств. «Мы часто просто забываем, что миграция вовсе не всегда означает оседлости», — говорит социолог Лилиана Азеведо (Liliana Azevedo).

Почему мы публикуем эту статью Этот материал входит в серию публикаций, посвящённых иммиграции — теме, которая остаётся особенно острой и актуальной как для Швейцарии, так и для большинства развитых стран. Анализ миграционных процессов на основе статистики помогает глубже понять их структуру и развенчать некоторые укоренившиеся мифы и стереотипы.

Она занимает должностьВнешняя ссылка младшего научного сотрудника швейцарского Центра по изучению миграции NCCR – on the moveВнешняя ссылка и Португальской обсерватории эмиграции в Лиссабоне. По её данным, в 2013–2022 годах в Швейцарию ежегодно прибывало в среднем 155 000 иностранных граждан. В то же время эмиграция составляла около 90 000 человек в год — примерно 60 на каждые 100 иммигрантов. С начала 2000-х годов отток иностранцев увеличивался более умеренно, но устойчиво. В 2024 году страну покинули более 95 000 человек, что немного больше, чем годом ранее.

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Всё это неминуемо порождает самый широкий круг социальных вопросов. Как и в других странах, в Швейцарии миграционный вопрос остаётся источником недовольства не только в среде сторонников правоконсервативных взглядов. При этом в Конфедерации особенно активно против так называемой «неконтролируемой иммиграции» выступает именно Швейцарская народная партия (SVP) — крупнейшая политическая сила страны консервативного толка.

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Как и в других европейских странах, масштаб обратной миграции в Швейцарии сократился с началом агрессии России против Украины. Это в значительной степени связано с тем, что большая часть беженцев из этой страны не имеет пока возможности вернуться домой. В 2023 году показатель «обратной эмиграции» составил 40 эмиграций на каждые 100 иммиграций, а в 2024 году, по предварительным оценкам, он увеличится до 50.

Иностранцы в своей стране Швейцарское гражданство основано на принципе происхождения (jus sanguinis). Поэтому даже те, кто родился в этой стране или прожил здесь почти всю жизнь, нередко остаются иностранцами — и, согласно статистике, числятся как мигранты, чаще всего с видом на жительство категории C (буква латинская). Получить гражданство Швейцарии, как известно, особенно трудно. Это означает, что часть эмиграции иностранных граждан, о которой идёт речь в этой статье, относится к людям без швейцарского гражданства, но считающим именно Швейцарию своей настоящей родиной. Для них отъезд не обязательно означает «отъезда домой» в привычном смысле — это скорее временное отсутствие, за которым может последовать возвращение. ВНЖ категории C позволяет покинуть Швейцарию на срок до шести месяцев без уведомления властей. При необходимости можно запросить продление отсутствия, максимум до четырёх лет, через кантональные миграционные органы.

Однако независимо от того, за какой год брать данные — 2021, 2022 или 2023 (последний год, за который доступны сопоставимые европейские показатели), Швейцария остаётся одной из стран с самой высокой долей среди иммигрантов тех, кто потом снова уезжает из страны. График ниже отражает усреднённое значение за выше упомянутые три года.

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Сам по себе показатель обратной миграции даёт лишь ограниченное представление о миграционной ситуации, поскольку те, кто приезжает в Швейцарию, не всегда совпадают с теми, кто её покидает. В этой стране Федеральное статистическое ведомство (BFS) регулярно публикует лонгитюдные данные, позволяющие глубже анализировать миграционные траектории и жизненные пути отдельных групп лиц. Эти данные позволяют отслеживать людей, прибывших в Швейцарию в один и тот же год, и фиксировать как их последующие перемещения, так и изменения в их правовом статусе.

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Как и в других странах, эти данные показывают, что масштаб отъезда иммигрантов наиболее значителен в первые годы после прибытия в страну. Из 200 000 иностранных граждан, приехавших в Швейцарию в 2011 году (независимо от их статуса), половина покинула страну в течение следующих пяти лет, а почти 60 процентов — к одиннадцатому году своего пребывания в Швейцарии. Большинство отъездов пришлось на первые два года.

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Федеральное статистическое ведомство (BFS) предоставило порталу SWI swissinfo.ch данные по всем иностранцам, приехавшим в Швейцарию в период с 2014 по 2023 год. За это десятилетие в страну прибыли 1,85 миллиона человек — включая тех, кто приехал совсем недавно, в том числе беженцев из Украины. К концу 2023 года около 800 000 из них уже покинули страну, что составляет долю в более чем 40 процентов.

Тем не менее, когда у иммигрантов, родившихся за пределами Швейцарии, спрашивают, как долго они планируют оставаться в стране, большинство говорит о длительном пребывании. В 2021 году почти две трети респондентов заявили, что хотят остаться в стране на всю жизнь, ещё 9 процентов — как минимум на пять лет. Тех, кто собирался уехать раньше, было заметно меньше; не определились с намерениями только 25%. С чем связано это расхождение между ожиданиями и фактическими миграционными траекториями? Каждое миграционное решение индивидуально и зависит от множества факторов, но можно предложить и несколько возможных общих объяснений этому факту.

Долгосрочных ВНЖ — меньшинство

Тип разрешения на проживание — один из ключевых факторов, влияющих на длительность пребывания. Большинство приезжающих в Швейцарию получают ВНЖ категорий B или L. Последний тип вида на жительство — краткосрочный, с максимальным сроком пребывания до одного года, и он считается наименее стабильным и перспективным. Почти треть тех, кто иммигрировал в 2011 году, имели у себя именно такие документы, и более 70 процентов из них впоследствии уехали из Швейцарии. Разрешение категории B (буква латинская, выдается на год с правом продления при условии наличия постоянной занятости) — самое распространённое: его получали более половины приехавших в 2011 году. Почти половина из них потом тоже покинули Швейцарию.

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Среди всех, кто приехал в Швейцарию в 2011 году, смогли надолго закрепиться в стране лишь немногие. К 2022 году только 30 процентов этих людей получили бессрочное разрешение на проживание категории C — документ, который, как правило, гражданам стран ЕС выдаётся автоматически после пяти лет проживания с почти гарантированным продлением ещё на пять лет. Для граждан стран бывшего СССР эта процедура значительно сложнее: первое получение разрешения категории C почти не отличается по требованиям от подачи документов на гражданство. Ещё 4 процента прошли процесс натурализации и получили швейцарский паспорт. Тип разрешения на проживание часто зависит от наличия работы. «Работа — это именно то, что и удерживает людей в Швейцарии», — отмечает Лилиана Азеведо.

Лилиана Азеведо (Liliana Azevedo). Université de Neuchâtel

То есть наряду с семейными обстоятельствами, трудовая занятость остаётся одной из главных причин миграции — как в отношении приезда в Швейцарию, так и при принятии решения об отъезде. Всё больше людей также заявляют, что планируют покинуть страну после выхода на пенсию — и этот выбор нередко продиктован экономическими соображениями. Профессиональная интеграция играет решающую роль в миграционной траектории. Особенно трудно закрепиться тем, кто не владеет ни одним из национальных языков страны или чья квалификация здесь не признаётся — например, юристам, врачам или учителям средней школы.

«Безработица, нестабильная или низкоквалифицированная занятость — всё это мешает людям оставаться в стране дольше нескольких лет», — объясняет Лилиана Азеведо. Многие приезжают в Швейцарию за краткосрочным профессиональным или академическим опытом, но не связывают себя со страной и легко уезжают, чтобы продолжить карьеру в другом месте. Введение в 2002 году режима свободы передвижения в Европе с участием Швейцарии (с 2008 года страна также входит и в Шенгенскую зону) усилило не только интенсивность миграционных потоков в сторону Швейцарии, но и в целом ускорило темпы международной мобильности. «Сегодня успешная карьера всё чаще требует готовности к перемене мест», — подчёркивает Лилиана Азеведо.

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По данным статистики, продолжительность пребывания в Швейцарии значительно различается в зависимости от миграционного происхождения. Долгосрочное исследование Центра NCCR – On the Move, охватившее иммигрантов 1998 года, показало: через 23 года наибольшую долю уехавших составили выходцы из развитых стран за пределами Европы, в первую очередь из Японии и США. Более 80 процентов из них покинули Конфедерацию. В отличие от них, подавляющее большинство мигрантов из бывшей Югославии и Шри-Ланки, в основном приехавших по программам воссоединения семей, в Швейцарии остались.

После вступления в силу режима свободного передвижения между ЕС и Швейцарией темпы отъезда граждан стран ЕС также заметно ускорились. Как и в случае с иммиграцией, основную долю среди уезжающих составляют граждане стран ЕС, прежде всего выходцы из Германии, Португалии, Италии и Франции. Особенно выражена обратная миграция среди португальцев: в 2023 году на каждые 100 иммигрантов из этой страны приходилось 83 эмигранта.

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Данные, специально предоставленные порталу SWI swissinfo.ch Федеральным статистическим ведомством (BFS), подтверждают: большинство эмигрантов действительно возвращаются на родину. В 2023 году три четверти граждан Германии, Франции и Италии, покинувших Швейцарию, уехали обратно в страну своего актуального гражданства. Для португальцев эта доля ещё выше: почти 87 процентов вернулись в Португалию. Это во многом связано с возрастом: те, кто уезжает, достигнув пенсионного возраста, гораздо чаще возвращаются на историческую родину, тогда как молодые — более склонны к глобальной мобильности.

Тоска по родине — не главное

Португальцы, как правило, уезжают из Швейцарии в более зрелом возрасте. Почти 60 процентов из них покинули страну после 40 лет жизни здесь, а более четверти — после 60 лет. Для сравнения: среди других миграционных групп большинство уезжают в возрасте от 20 до 40 лет. Согласно исследованию Университета Невшателя (UniNE), опубликованному в 2023 году, «идеология возвращения» по-прежнему оказывает сильное влияние на португальскую общину. По сравнению с другими группами, португальцы демонстрируют наиболее прочную связь с родной страной и наименьшую степень идентификации со Швейцарией.

Тем не менее, если учитывать все гражданства, «тоска по родине» названа решающим фактором эмиграции лишь в 7 процентах случаев. На протяжении десятилетий с португальцами в Швейцарии ассоциировался образ низкоквалифицированных рабочих, массово приезжающих заработать и уехать, не стремясь к интеграции. Это отражало реальность, но во многом было связано с нестабильным сезонным видом на жительство — единственным доступным им тогда статусом, который изначально исключал долгосрочное пребывание.

Сегодня структура португальской иммиграции в Швейцарию стала гораздо более разнообразной, особенно после тяжёлого экономического кризиса, потрясшего Португалию в начале 2010-х годов. Рекордный уровень безработицы в тот период стал ключевым фактором новой волны эмиграции. Несмотря на высокий уровень образования, многим таким эмигрантам было сложно найти в Швейцарии работу по профессии. Это усиливало ощущение временности и укрепляло мотивацию «однажды вернуться к корням».

По словам Лилианы Азеведо, с тех пор изменилась не только социально-экономическая ситуация, но и сам образ Португалии. Сегодня возвращение на родину стало частью государственной политики этой страны: власти открыто поощряют репатриацию. «Многие из тех, кто эмигрировал тогда не по своей воле, вернулись, как только появилась такая возможность», — подчёркивает она.

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