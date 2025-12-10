The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарцы заказывают за рубежом оружие и допинг

В первую неделю ноября 2025 года сотрудники швейцарской таможни изъяли в Цюрихе 1088 нелегальных посылок.
В первую неделю ноября 2025 года сотрудники швейцарской таможни изъяли в Цюрихе 1088 нелегальных посылок. Keystone-SDA

Только за первую неделю ноября 2025 года сотрудники таможни изъяли в Цюрихе (Zürich) 1088 нелегальных посылок. Получатели пытались таким образом ввезти в страну оружие, медикаменты или допинг-средства.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Из общего числа отправлений 470 содержали медикаменты, а 256 — предположительно поддельные промтовары. Об этом сообщило Федеральное таможенное ведомство, отвечающее также за соблюдение режима пограничного контроля (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG). На крупнейшем в стране сортировочном центре Швейцарской почты в Цюрихе-Мюллигене (Zürich-Mülligen) таможенники также изъяли 94 посылки с оружием, 59 — с наркотиками, 68 лазерных указок и 85 партий допинг-средств.

Целенаправленные проверки онлайн-заказов проводились также на 12 почтово-логистических объектах в кантоне Цюрих. Установлено, что медикаменты поступали в основном из Индии и Венгрии, поддельная промышленная продукция из Китая, а незаконные лекарства преимущественно из Великобритании и Германии.

Как сообщил представитель агенства Swissmedic (регулятор рынка лекарств), среди медикаментов лидируют сексуальные стимуляторы, они составляют около 80% от общего объёма. В категории допинга на первом месте — анаболические стероиды. За первичную сортировку зарубежных посылок отвечают сотрудники Швейцарской почты (Die Schweizerische Post). Отправления с зелёной маркировкой считаются безопасными.

Те, что помечены синим, откладываются в сторону для проверки— это значит, что их содержимое вызывает сомнения. Красные посылки направляются напрямую на проверку таможенникам. Изъятые товары затем передаются компетентным органам, которые решают, как поступить с получателями: ограничиться штрафом или возбудить уголовное дело.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

