Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 11:00 13.07.2018 - 11:00

(swissinfo.ch)

До очередных парламентских выборов 2019 года в Швейцарии остается чуть больше года. Задачи, которые предстоит решить стране за оставшееся время, отличаются повышенной степенью сложности, они требуют нетривиальных подходов. Что это за проблемы? Подробности в новой аналитической колонке нашего обозревателя Клода Лоншана.

Три «орешка», которые швейцарской политике предстоит рас-, ну или хотя бы надкусить этим летом и осенью, отличаются повышенной степенью твёрдости. Евросоюз требует от Конфедерации полного открытия своего рынка, в том числе и в части заработной платы. Швейцария, с одной стороны, не хочет ссориться с Брюсселем, с другой стороны, она не хотела бы приносить в жертву и свои высокие доходы. Поэтому Берн настаивает на так называемых «фланкирующих мерах», призванных противодействовать зарплатному демпингу со стороны дешёвых трудовых кадров из восточноевропейских стран ЕС. Есть тут и другие проблемы. Среди них я хотел бы обратить внимание на три очень важных, на мой взгляд, проблемных сферы:

Клод Лоншан (Claude Longchamp) Принадлежит к числу самых опытных и авторитетных политических аналитиков Швейцарии. Основатель института изучения общественного мнения «Forschungsinstitut gfs.bernВнешняя ссылка», бессменным директором которого он был вплоть до выхода на пенсию. В настоящий момент является членом правления этого ведущего в Швейцарии НИИ прикладной социологии. На протяжении последних 30 лет комментировал и анализировал политические события в стране на общественном швейцарском национальном негосударственном телевидении Schweizer Fernsehen SRF. Читателям портала swissinfo он будет на протяжении следующих месяцев помогать разбираться в хитросплетениях швейцарской предвыборной борьбы и в результатах очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 года. Конец инфобокса

● поиск новых форматов организации налогообложения предпринимательской деятельности, в том числе в части фискального режима работы в стране иностранных управляющих компаний и компаний холдингового типа;

● поиск выхода из тупика, который образовался после провала Внешняя ссылкана референдуме в 2017 году пенсионной реформы;

● поиск жизнеспособных, ориентированных на будущее, форм кооперации Берна и Брюсселя, а коротко говоря: спасение билатерального / двустороннего формата сотрудничества Швейцарии и ЕС.

В любом случае, все эти проблемы требуют от Швейцарии нахождения общественного консенсуса. А сделать это можно только одним путём, а именно, путём переговоров и компромисса.

Напомним, что в Швейцарии царит прямая демократия (о том, как ее историю недавно рассказывали в Екатеринбурге языком агитационных плакатов — читайте в этом материалеВнешняя ссылка). Это значит, что любая реформа в Швейцарии может быть вынесена на всенародное обсуждение и голосование — и быть народом провалена.

Что и произошло с вопросами, упомянутыми в первых двух пунктах. На парламентском уровне сторонникам соответствующих реформ удалось сколотить необходимые альянсы, однако убедить народ в необходимости, например, повышения пенсионного возраста, им не удалось. Да, да, как ни странно, пенсионный возраст можно обсуждать на референдуме, что и происходит в Швейцарии.

Тормоз на пути реформ?

Итак, что же получается: прямая демократия раскалывает общество и является тормозом на пути столь необходимых, давно назревших реформ? В Швейцарии, например, все понимают, что повышать пенсионный возраст надо, но вот единого мнения насчет того, как это следует делать, пока здесь нет.

В своей диссертационной работеВнешняя ссылка «Entscheidungsstrukturen in der Schweizer Politik des 21. Jahrhunderts» («Структуры принятия решений в швейцарской политике 21-го века») швейцарский политолог Мануэль Фишер (Manuel Fischer) указывает в этой связи: «Общий прогноз погоды на ближайшее будущее обещает нам возникновение многочисленных атмосферных фронтов политического противостояния и партийно-парламентской конкуренции, в облаках будут метаться молнии поляризации, ценности же консолидации и консенсуса, напротив, грозят утонуть в волнах кризисных паводков». В самом деле: едва ли не половина всех важных политических решений принимается сейчас в мире на основе краткосрочных ad-hoc-союзов, опирающихся на минимальное большинство — без учёта интересов тех, кто оказывается за бортом таких «обречённых альянсов».

В Швейцарии ситуация выглядит не столь безнадёжно, потому что тут тот, кто проиграл в парламенте и не смог собрать себе в поддержку необходимого большинства, может попробовать пойти «непарламентским» путём, организовать референдум — и даже иметь при этом шансы на успех. И, кстати, шансы эти не столь уж и ничтожны: почти на каждом втором референдуме в Швейцарии народ, суверен, отвергает решение, принятые парламентом на основе с трудом созданных «коалиций большинства».

Проблема «красных линий» в отношениях с ЕС

И не всегда эти парламентские решения, кстати, бывали столь уж глупыми. И тем не менее, вполне можно себе представить, что будущее «билатерального» формата отношений Швейцарии и ЕС, будучи вынесенным на голосование, будет перечёркнуто народной волей. Конечно, многие проблемы, которые еще несколько месяцев назад стояли на пути перевода этого формата в качественно новый «институциональный» формат, были решены.

Речь, идёт, например, о том, какая судебная инстанция должна решать спорные вопросы в отношениях Берна и Брюсселя. Тут вроде бы стороны сумели найти общий знаменатель, против только, как та «баба Яга», остаются «народники» из SVP и евро-скептическое крыло этой партии в лице организации «Акция за независимую и нейтральную Швейцарию» (AUNS). Они все еще малюют на стене страшный призрак «чужих судейВнешняя ссылка», которые придут, де, и начнут судить в ущерб Конфедерации.

Однако в последние дни обнаружилась и ещё одна проблематика, угрожающая стать в отношениях ЕС и Швейцарии серьёзным долгостроем. Речь идёт о заработной плате Внешняя ссылкаи о том, как относиться к обращённому в адрес Швейцарии требованию Евросоюза открыть рынок Конфедерации, в том числе и в смысле зарплат. Почти что целое ведро масла в огонь этой дискуссии вылил недавно министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (Ignazio Cassis), дав газетное интервью, в котором он предположил, что без уступок со стороны Швейцарии в смысле смягчения режима зарплатного протекционизма никакого «институционального» соглашения Конфедерации и Европейскому союзуВнешняя ссылка заключить на удастся.

Вне себя от злости!

Профсоюзы, разумеется, при взгляде на такое «безобразие», уже трубят сбор и, при поддержке социалистов (SP), грозят вынести «институциональное соглашение» на суд народа. Имеют, между прочим, полное право! Прямая демократия, опять же! И все прекрасно знают, что двойное нападение на такой документ как справа, так и слева, будет на референдуме означать неминуемое поражение. Игнацио Кассис, представитель партии швейцарских либералов (FDP), должен был бы, кстати, учитывать это обстоятельство.

Пока левые продолжают ещё примерно «на одну половину» поддерживать идею заключения с ЕС соглашения, цель которого — определить на ближайшую историческую перспективу философию отношений Берна и Брюсселя. Но при этом они, неодобрительно качая головой, говорят, что новый глава МИД совершил классическую «ошибку новичка», и что он, может быть и сам того не желая, но нарушил границу и забрёл на территорию, защищённую табу и параметры которой должны были бы быть прочными камнями в основании позиции, исходя из которой Швейцария должна была бы вести борьбу с ЕС по вопросу о том, как же все-таки это «институциональное» соглашение обязано выглядеть. А теперь, мол, Кассис сам пилит ножку стула, на которой он же и сидит.

Особое значение в этой ситуации приобретает и так называемое «социальное партнёрство», в рамках которого в Швейцарии обычно, при участии работодателей, властей и профсоюзов, решаются все трудовые конфликты. Такое «партнёрство» давно уже является в Конфедерации альтернативой дорогостоящим и контрпродуктивным забастовкамВнешняя ссылка. Размышления же Кассиса на предмет возможного смягчения зарплатного протекционизма может привести как раз к росту числа стачек и к выхолащиванию такого ценного инструмента, как «социальное партнёрство».

«Игроку номер один приготовиться»

На политологическом жаргоне поведение профсоюзов в такой ситуации называется «игрой в вето». Имеется в виду ситуация, когда степень влияния того или иного актёра на социально-политической арене определяется не числом отданных ему голосов избирателей, а его способностью помешать возникновению большинства, необходимого для принятия важного политического решения.

Нынешняя позиция, занятая профсоюзами, в целом даже может быть и соответствует их роли и даже прямому назначению. Но при этом в Швейцарии есть и другие, столь же могущественные игроки, мнение которых нужно учитывать из-за их способности тоже вести довольно-таки активную и эффективную «игру в вето». Речь идёт о суверенных кантонах, субъектах федерации, мнение которых очень важно в случае необходимости внесения поправок в конституцию (не забудем, что положение о заключении с ЕС «институционального» соглашения должно быть, и будет, вынесено на референдум в формате поправки в Основной закон).

Если большинство кантонов скажет «нет», то тогда на этом соглашении сразу можно будет поставить крест. Не забудем и о разного рода группах интересов, общественных движениях, лоббистских организациях. Все они тоже имеют шанс вести «игру в вето», пусть и в куда более скромных масштабах. Пессимисты, при взгляде на всё это лоскутное одеяло, говорят о том, что в Швейцарии вообще нет никакого руководства, и что куда лучше, когда есть в стране тот, кто обладает всей полнотой власти и, одновременно, «знает, как надо»! Но я склонен оценивать ситуацию иначе и предпочитаю сохранять разумную долю оптимизма.

Реакция на слова И. Кассиса была ведь однозначной. Либералы (FDP) хотят во что бы то ни стало обеспечить швейцарским предприятиям доступ на рынок Евросоюза, но не вступая при этом в число членов ЕС со всеми вытекающими из такого членства обязанностями. Демохристиане (CVP) также приветствуют институциональное соглашение, требуя, при этом, чётких гарантий сохранения как швейцарского политического суверенитета, так и нынешней ситуации на рынке труда в части, касающейся уровня заработной платы. В защиту этих параметров выступают даже организации работодателей и отраслевые союзы предпринимателей.

Поэтому совершенно верным представляется мне курс Федерального совета (правительства), который на своём последнем перед летними каникулами заседании решил следующее. Во-первых, кабинет еще раз указал на то, что в переговорах с ЕС Швейцария, как и прежде, будет исходить из наличия «красных линий», отступать за которые нельзя ни при каких обстоятельствах. Во-вторых, правительство настоятельно «рекомендовало» (в переводе со швейцарского — «приказало») кантонам и социальным партнёрам сесть за стол переговоров и обсудить создавшееся положение. В-третьих, взять на себя «кураторство» данного досье было от имени всего правительства поручено опытному политику и министру экономики Швейцарии Иоганну Шнайдеру-Амманну (Johann Schneider-Ammann). Цель у него одна — определить точно, где же проходят эти самые «красные линии» и до каких пор все швейцарские «игроки в вето» готовы мириться со смягчением протекционизма в области заработной платы.

«Междусобойчик» за круглым столом

Короче говоря, все остается по-прежнему непросто. Но политическая система Швейцарии если чем и отличается, так это развитой культурой диалога, переговоров, консультаций и компромиссов. Для начала поиск этого компромисса проходит вдали от ушей и глаз общественности, отсюда многие несведущие наблюдатели со стороны говорят, мол, о том, что демократии в Швейцарии нет, а есть, как и везде, власть олигархата. Но не надо торопиться с выводами!

Берн-Брюссель Евросоюз пошел на уступки Швейцарии Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS ​​​​​​​Конфедерация выделит Восточной Европе еще 1,3 млрд франков на протяжении следующих 10 лет. Но и Брюссель пошел на уступки Берну. Другие языки 1 английский (en) Swiss government wants to pledge more funding to EU budget

Такой «этап разговоров без галстуков» очень важен, он дает возможность выложить все факты на стол, оценить, как говорится, ситуацию по гамбургскому счету и сделать первый шаг к поиску общего знаменателя. Влияние СМИ, этих самых «арен, где миллион меняют по рублю», на данном этапе было бы просто контрпродуктивно.

Кроме того, следует учитывать, что, с точки зрения перспектив долгосрочного развития швейцарского курса на европейском направлении, Конфедерация как нуждалась раньше, так будет нуждаться и в будущем в прочной социал-либеральной смычке, в мостике между социалистами и либералами (SP и FDP).

Без либеральных принципов, совмещённых с социальными «фланкирующими» мерами по защите рынка труда и заработной платы «институциональное» соглашение с ЕС будет в Швейцарии изначально обречено на поражение. И только такой подход гарантирует нахождение долгосрочного решения, равноудалённого как от правых с их внешнеполитической паранойей, так и от левых с их социальным алармизмом.

Ну и последнее: кропотливые процессы рабочих консультаций и переговоров не должны становится поводом ни для профсоюзной политики блокирования любых рациональных решений, ни для семинарских дискуссий о «количестве теоретических чертей, способных поместиться на острие единственно верной политической идеологии». Незадолго до парламентских выборов 2019 года не следовало бы уж столь откровенно использовать поиск прагматического решения, нужного всем, для укрепления эгоистических партикулярных партийно-политических позиций.

Без возвращения к идеалам компромисса, этой самой, наверное, замечательной швейцарской добродетели, третий орешек (поиск жизнеспособных, ориентированных на будущее, форм кооперации Берна и Брюсселя) способен переломать зубы всем, и правым, и левым. Итоги легислатурного периода 2015-2019 годов не станут от этого лучше. Они станут только хуже!

Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр); JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые). Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

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