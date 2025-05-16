Обзоры прессы Швейцарии
Каждый понедельник SWI swissinfo.ch публикует обзор швейцарских СМИ о том, что происходит в России, Украине, Беларуси, Казахстане, странах Балтии и других бывших республиках СССР. Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: узнайте, как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ.
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В этом досье: все актуальные обзоры. Если какая-то тема учтена в обзоре, то это означает, что о ней сейчас говорят по всей стране.
От редакции: мнения, высказанные авторами рецензируемых статей швейцарских СМИ, не отражают мнения портала SWI Swissinfo.
Наш обзор с 5 по 11 мая 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Путин превращает память о Второй мировой в инструмент своей агрессии
- Миф о России-освободительнице от Екатерины Второй до Путина
- Культ 9 мая: от памяти к пропаганде
- Женева разрешила акцию «Бессмертный полк».
- Путин перехватил инициативу у европейских лидеров?
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 21 по 27 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Киев: когда гражданские готовятся к бою
- Виктория Рощина: журналистка, погибшая в русском плену
- Россия как основной фактор глобальной нестабильности
- Соглашение США и Украины об освоении природных ресурсов: не похоже на ультиматум
- Сколько стоит плюнуть на российское консульство в Берне?
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 21 по 27 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Когда заключённые становятся защитниками Украины
- «Прагматичная дипломатия Швейцарии в Украине»
- «Отказ от иллюзорного мира — это инвестиция в безопасность Европы»
- Существуют ли в Украине безопасные зоны?
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 14 по 20 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Ракетный удар по городу Сумы: военное преступление России?
- «Патриотическое безумие»: как в Екатеринбурге поклоняются трубе
- Трамп и Путин ведут кулуарный торг, а не переговоры о мире
- Русские дроны охотятся в Херсоне за гражданскими: взрослыми и детьми
- «Пасхальное перемирие» Путина с самого начала было обречено на провал
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 7 по 14 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Как Европа продолжает финансировать российскую военную машину
- Что будет, если Россия победит в Украине?
- Украина и Россия привлекают бойцов-добровольцев из десятков стран
- Швейцарская деревня собирает средства на машину для разминирования в Украине
- Письма под «Градами»: репортаж о работе украинской почты в прифронтовых сёлах
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 24 по 30 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:
- У Европы очень мало рычагов воздействия на Россию
- Мусоргский и вечное возвращение российской смуты
- Тайная война России против Европы
- Европа без Вашингтона: какова её реальная обороноспособность?
- Как Владимир Путин хочет помешать установлению мира
- «В случае удара по Эстонии последует ответ — по Санкт-Петербургу или Москве»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 17 по 23 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Перемирие без мира — Путин перехватывает инициативу у Трампа
- Россия требует капитуляции Украины, называя это «поиском решения».
- «Москва намеренно дробит вопрос мира и войны на технические детали»
- Как ветераны войны превращаются в кошмар для российского общества
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 10 по 16 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Каковы условия стабильного режима прекращения огня?
- Москва настаивает на максимальных требованиях?
- Кремль тянет время?
- Памяти Софии Губайдуллиной: «Светлые звезды, которые продолжали сиять»
- Власть образов: военная форма как политический сигнал
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 3 по 9 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Кто будет контролировать украинские чернозёмы?
- Умиротворение агрессора дорого обойдется Европе
- Стоит ли доверять Путину?
- Мать ищет тело своего погибшего на войне сына
- США, Европа и Украина: столкновение стратегий
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 24 февраля по 2 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Разрыв между Зеленским и Трампом: новый поворот в политике США по Украине
- «Трамп ведёт в украинском вопросе куда более тонкую игру»
- Для большинства украинцев сегодня русский язык — это язык врага
- Михаил Подоляк: «Наши отношения с новым правительством США складываются непросто»
- Швейцарская разведка ищет главу российского отдела
- Борис Спасский, гениальный проигравший в «матче века»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 17 по 23 февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:
- «Судьба Украины определит будущее всего миропорядка»
- «Русские, совершающие преступления в Украине, являются законными целями»
- Какова роль Швейцарии в эпоху международных кризисов?
- Домашнее насилие в России во время агрессии против Украины
- Украина не верит Трампу
- Давние и неоднозначные отношения Трампа с Россией
- Россия и США тайно контактируют в Швейцарии.
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 10 по 16 февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Победа у Владимира Путина уже почти в руках
- Научный путинизм — главный предмет в вузах России
- «Процесс сдачи Украины начался»
- Мюнхенский мир для Украины
- Администрация Трампа и Европа: климат отравлен
- «Федеральный совет корректирует внешнеполитический курс Швейцарии»
- Российская оппозиция после смерти Алексея Навального
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 3 по 9 февраля февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Россия создаст альтернативу «Евровидению»
- Как Михаил Фридман и Петр Авен пытаются выйти из-под санкций
- Балтийское море становится ареной геополитического противостояния
- Швейцария вернет Узбекистану 182 миллиона долларов
- Российская пропаганда в Европе и на Балканах: механизмы и цели
- Обход санкций: как Россия получает западную продукцию двойного назначения
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 27 января по 2 февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:
- «Нейтральные» российские спортсмены: возвращение в большой спорт?
- Курт Пельда в Украине: «Мы арестованы»?
- Какие уроки извлекли российские военные стратеги из войны в Украине?
- Базельские трамваи Drämmli скоро уедут во Львов
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 20 по 26 января 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Швейцария на Давосском форуме: посредник или помощник?
- «В России возможна только партизанская журналистика»
- «Путин останется заложником своей власти до конца жизни»
- Племянница Рината Ахметова лишилась активов в России
- Беларусь остаётся заложницей Лукашенко
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 13 по 19 января 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Дезертирство в элитной бригаде ВСУ Украины
- Женева и проблемы с трудовой интеграцией украинок
- «Культура делает нашу жизнь менее трагичной»
- «Северокорейские солдаты беспрекословно выполняют приказы»
- «Тегеран, конечно, не отправит войска в Россию»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 6 по 12 января 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Как Зеленский пытается убедить Запад в своей стратегии безопасности.
- Природные ресурсы в качестве тайной причины войны в Украине.
- Каковы сценарии прекращения войны в Украине?
- Российский сжиженный газ и Швейцария
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Сегодня в выпуске:
- Как прекращение транзита газа из России через Украину повлияет на ЕС.
- Бывший глава банка Credit Suisse Урс Ронер и российская мафия.
- «Что будет с Украиной, совершенно неизвестно».
- Йона Нейдхарт: «Я готов умереть за Украину».
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 16 по 22 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Какую роль играет военная визуальная пропаганда?
- Убийство генерала в Москве: позор спецслужб Российской Федерации
- Какой вопрос вызвал у Путина приступ кашля?
- Выберется ли российская экономика из порочного круга?
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 9 по 15 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Падение режима Асада: «В Москве появился еще один офтальмолог»
- Почему Ассад бежал именно в Москву?
- Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауман: «От ночных бомбежек устаешь»
- Секретный отдел ФСБ занимается арестами и репрессиями.
- Сможет ли Россия сохранить свои военные базы в Сирии?
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 2 по 8 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:
- «Если дело дойдет до крупной драки, то Путин бросит Асада»
- «Вой сирены — не повод для эмиграции из Украины»
- «Все, что мы видим, — это Россия, которая сжигает свои резервы»
- Как два брата из Женевы возят в Украину гуманитарную помощь
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 25 ноября по 1 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:
- «Закрытие Музея истории ГУЛАГа показывает то, как власть в России понимает историю»
- Беженцы из Украины: «Они недостаточно хорошо интегрируются»
- Российская экономика: санкции явно не остаются без последствий?
- Протесты в Грузии: «Грузинская мечта» преступила «красную линию»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 18 по 24 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Кремль идет на эскалацию агрессии, а Запад только беспомощно смотрит на это со стороны
- Длинная рука Алиева простёрлась над климатическим саммитом в Азербайджане
- Насколько преувеличены слухи о близкой кончине российской экономики?
- Минобороны Эстонии Ханно Певкур: «Кремль хочет восстановить российскую империю»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 11 по 17 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Кремль идет на эскалацию агрессии, а Запад только беспомощно смотрит на это со стороны
- Длинная рука Алиева простёрлась над климатическим саммитом в Азербайджане
- Насколько преувеличены слухи о близкой кончине российской экономики?
- Минобороны Эстонии Ханно Певкур: «Кремль хочет восстановить российскую империю»
Показать больше
События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 4 по 10 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Трамп, война в Украине, Европа и Швейцария — что дальше?
- Сделка с Трампом стала бы для Киева фактически капитуляцией
- Опера «Жизнь с идиотом» в Цюрихе
- «Веселый Роджер в гостях у Путина на Валдае»
- «Армия России превратилась в новую форму крепостного права»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 28 октября по 3 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Швейцарские адвокаты и обход антироссийских санкций: давление усиливается
- Швейцария — прореха на европейской безопасности?
- Цюрихские адвокаты ощущают себя «козлами отпущения»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
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Жизнь в Швейцарии
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Обзор подготовлен под ред. Игоря Петрова.
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