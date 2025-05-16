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Каждый понедельник SWI swissinfo.ch публикует обзор швейцарских СМИ о том, что происходит в России, Украине, Беларуси, Казахстане, странах Балтии и других бывших республиках СССР.

Обзоры прессы Швейцарии

Каждый понедельник SWI swissinfo.ch публикует обзор швейцарских СМИ о том, что происходит в России, Украине, Беларуси, Казахстане, странах Балтии и других бывших республиках СССР. Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: узнайте, как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ.

Этот контент был опубликован на
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Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года.

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

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В этом досье: все актуальные обзоры. Если какая-то тема учтена в обзоре, то это означает, что о ней сейчас говорят по всей стране.

От редакции: мнения, высказанные авторами рецензируемых статей швейцарских СМИ, не отражают мнения портала SWI Swissinfo.

Наш обзор с 5 по 11 мая 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Путин превращает память о Второй мировой в инструмент своей агрессии
  • Миф о России-освободительнице от Екатерины Второй до Путина
  • Культ 9 мая: от памяти к пропаганде
  • Женева разрешила акцию «Бессмертный полк».
  • Путин перехватил инициативу у европейских лидеров?
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время военного парада к 80-летию Победы на Красной площади в Москве.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Наш обзор с 21 по 27 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Киев: когда гражданские готовятся к бою
  • Виктория Рощина: журналистка, погибшая в русском плену
  • Россия как основной фактор глобальной нестабильности
  • Соглашение США и Украины об освоении природных ресурсов: не похоже на ультиматум
  • Сколько стоит плюнуть на российское консульство в Берне?
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Церемония памяти покойной украинской журналистки Виктории Рощиной на площади Независимости в центре Киева, 2024 г., после того, как стало известно о ее смерти.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 21 по 27 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Когда заключённые становятся защитниками Украины
  • «Прагматичная дипломатия Швейцарии в Украине»
  • «Отказ от иллюзорного мира — это инвестиция в безопасность Европы»
  • Существуют ли в Украине безопасные зоны?
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Один из символов батальона ВСУ «Алькатрас», где служат заключенные и добровольцы, — 32-летняя Эйприл из Канады. Она работает санитаркой и признаётся, что считает бойцов своей семьёй. Её собственная мать отбывала срок в Канаде, и это сближает её с подопечными.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 14 по 20 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Ракетный удар по городу Сумы: военное преступление России?
  • «Патриотическое безумие»: как в Екатеринбурге поклоняются трубе
  • Трамп и Путин ведут кулуарный торг, а не переговоры о мире
  • Русские дроны охотятся в Херсоне за гражданскими: взрослыми и детьми
  • «Пасхальное перемирие» Путина с самого начала было обречено на провал
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Мать Наталья прощается со своей дочерью Еленой Когут, пианисткой, погибшей в результате российской атаки на Сумы 13 апреля. Проводить её в последний путь пришли сотни людей.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 7 по 14 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Как Европа продолжает финансировать российскую военную машину
  • Что будет, если Россия победит в Украине?
  • Украина и Россия привлекают бойцов-добровольцев из десятков стран
  • Швейцарская деревня собирает средства на машину для разминирования в Украине
  • Письма под «Градами»: репортаж о работе украинской почты в прифронтовых сёлах
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Письма доставляют даже под бомбами, и надежностью своих услуг она превосходит швейцарскую почту. Так пишет об украинской почте газета Le Temps.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 24 по 30 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • У Европы очень мало рычагов воздействия на Россию
  • Мусоргский и вечное возвращение российской смуты
  • Тайная война России против Европы
  • Европа без Вашингтона: какова её реальная обороноспособность?
  • Как Владимир Путин хочет помешать установлению мира
  • «В случае удара по Эстонии последует ответ — по Санкт-Петербургу или Москве»
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Сцена из оперы "Хованщина" в Большом театре Женевы: новое прочтение российской смуты.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 17 по 23 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Перемирие без мира — Путин перехватывает инициативу у Трампа
  • Россия требует капитуляции Украины, называя это «поиском решения».
  • «Москва намеренно дробит вопрос мира и войны на технические детали»
  • Как ветераны войны превращаются в кошмар для российского общества
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Российский солдат звонит в колокола церкви над поселком Замостье Суджанского района Курской области после того, как он был взят российскими войсками, 21 марта. На фоне стагнации в сфере дипломатии обостряется ситуация на фронте. Российские вооруженные силы продвинулись в отдельных районах Запорожья и Курской области, но потом натолкнулись на естественные оборонные рубежи (реки) и укреплённые позиции ВСУ.(Пресс-служба Министерства обороны РФ через AP)

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 10 по 16 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Каковы условия стабильного режима прекращения огня?
  • Москва настаивает на максимальных требованиях?
  • Кремль тянет время?
  • Памяти Софии Губайдуллиной: «Светлые звезды, которые продолжали сиять»
  • Власть образов: военная форма как политический сигнал
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Какие условия необходимы для устойчивого прекращения огня? США предложили 30-дневное перемирие, согласованное с Украиной, но Кремль не торопится с ответом.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 3 по 9 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Кто будет контролировать украинские чернозёмы?
  • Умиротворение агрессора дорого обойдется Европе
  • Стоит ли доверять Путину?
  • Мать ищет тело своего погибшего на войне сына
  • США, Европа и Украина: столкновение стратегий
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Председатель Совета Европейского Союза Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 6 марта 2025 года прибыли в Брюссель на заседание Европейского совета. Главными темами встречи стали текущая поддержка Украины и вопросы европейской обороны.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 24 февраля по 2 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Разрыв между Зеленским и Трампом: новый поворот в политике США по Украине
  • «Трамп ведёт в украинском вопросе куда более тонкую игру»
  • Для большинства украинцев сегодня русский язык — это язык врага
  • Михаил Подоляк: «Наши отношения с новым правительством США складываются непросто»
  • Швейцарская разведка ищет главу российского отдела
  • Борис Спасский, гениальный проигравший в «матче века»
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Драматический момент пикировки Владимира Зеленского с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Дональдом Трампом. Через несколько минут их переговоры в Овальном кабинете будут прерваны.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Наш обзор с 17 по 23 февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • «Судьба Украины определит будущее всего миропорядка»
  • «Русские, совершающие преступления в Украине, являются законными целями»
  • Какова роль Швейцарии в эпоху международных кризисов?
  • Домашнее насилие в России во время агрессии против Украины
  • Украина не верит Трампу
  • Давние и неоднозначные отношения Трампа с Россией
  • Россия и США тайно контактируют в Швейцарии.
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Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, вице-президент Всемирного конгресса свободы, выступает с речью во время предварительного просмотра Женевского саммита по правам человека в европейской штаб-квартире ООН в Женеве 17 февраля 2025 года.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Наш обзор с 10 по 16 февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Победа у Владимира Путина уже почти в руках
  • Научный путинизм — главный предмет в вузах России
  • «Процесс сдачи Украины начался»
  • Мюнхенский мир для Украины
  • Администрация Трампа и Европа: климат отравлен
  • «Федеральный совет корректирует внешнеполитический курс Швейцарии»
  • Российская оппозиция после смерти Алексея Навального
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Прогулка на Поклонной горе, на фоне Московского государственного университета, Москва. Некогда в вузах СССР преподавали научный коммунизм, вспоминает журналист Андрей Колесников в статье в швейцарской NZZ, а сегодня система образования снова превращается в инструмент власти.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 3 по 9 февраля февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Россия создаст альтернативу «Евровидению»
  • Как Михаил Фридман и Петр Авен пытаются выйти из-под санкций
  • Балтийское море становится ареной геополитического противостояния
  • Швейцария вернет Узбекистану 182 миллиона долларов
  • Российская пропаганда в Европе и на Балканах: механизмы и цели
  • Обход санкций: как Россия получает западную продукцию двойного назначения
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Швейцария вернет Узбекистану 182 миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовного дела против Гульноры Каримовой, дочери бывшего президента страны Ислама Каримова.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 27 января по 2 февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • «Нейтральные» российские спортсмены: возвращение в большой спорт?
  • Курт Пельда в Украине: «Мы арестованы»?
  • Какие уроки извлекли российские военные стратеги из войны в Украине?
  • Базельские трамваи Drämmli скоро уедут во Львов
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Состязания по биатлону на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Красная Поляна. Россия всегда считалась в биатлоне одной из ведущих стран, но этот вид спорта напрямую связан с огнестрельным оружием. И в условиях войны это приобретает особую остроту в вопросе допуска россиян на международные соревнования.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 20 по 26 января 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Швейцария на Давосском форуме: посредник или помощник?
  • «В России возможна только партизанская журналистика»
  • «Путин останется заложником своей власти до конца жизни»
  • Племянница Рината Ахметова лишилась активов в России
  • Беларусь остаётся заложницей Лукашенко
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Швейцария на Давосском форуме: посредник или помощник? Президент Карин Келлер-Зуттер выступила на 55-й ежегодной сессии ВЭФ.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 13 по 19 января 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Дезертирство в элитной бригаде ВСУ Украины
  • Женева и проблемы с трудовой интеграцией украинок
  • «Культура делает нашу жизнь менее трагичной»
  • «Северокорейские солдаты беспрекословно выполняют приказы»
  • «Тегеран, конечно, не отправит войска в Россию»
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На этой фотографии, предоставленной правительством Северной Кореи, президент Ким Чен Ын (в центре) встречается с солдатами на учениях 13 марта 2024 года. А газета Le Temps пытается разобраться, что мотивирует северокорейских солдат участвовать в войне против Украины.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 6 по 12 января 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Как Зеленский пытается убедить Запад в своей стратегии безопасности.
  • Природные ресурсы в качестве тайной причины войны в Украине.
  • Каковы сценарии прекращения войны в Украине?
  • Российский сжиженный газ и Швейцария
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Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Trump Tower 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Сегодня в выпуске:

  • Как прекращение транзита газа из России через Украину повлияет на ЕС.
  • Бывший глава банка Credit Suisse Урс Ронер и российская мафия.
  • «Что будет с Украиной, совершенно неизвестно».
  • Йона Нейдхарт: «Я готов умереть за Украину».
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Урс Ронер (справа), чей послужной список которого пестрит разного рода скандалами, возглавлял банк по 2021 год, а сегодня газеты Le Temps и Sonntagszeitung связывают его имя с русской мафией.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 16 по 22 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Какую роль играет военная визуальная пропаганда?
  • Убийство генерала в Москве: позор спецслужб Российской Федерации
  • Какой вопрос вызвал у Путина приступ кашля?
  • Выберется ли российская экономика из порочного круга?
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Корреспондент SRF Давид Науэр: «Камеры на беспилотниках настолько совершенны, что можно буквально смотреть умирающим солдатам в лицо. В результате создается ощущение, что вы наблюдаете за войной в прямом эфире. Ошеломляет и сам нескончаемый поток таких фотографий и видео. Это как пазл, мы должны сами собирать свою собственную картину войны».

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 9 по 15 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Падение режима Асада: «В Москве появился еще один офтальмолог»
  • Почему Ассад бежал именно в Москву?
  • Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауман: «От ночных бомбежек устаешь»
  • Секретный отдел ФСБ занимается арестами и репрессиями.
  • Сможет ли Россия сохранить свои военные базы в Сирии?
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Газета Le Temps: «Десять лет военной кампании в Сирии – и что получила Россия? В Москве стало на одного офтальмолога больше!»

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 2 по 8 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • «Если дело дойдет до крупной драки, то Путин бросит Асада»
  • «Вой сирены — не повод для эмиграции из Украины»
  • «Все, что мы видим, — это Россия, которая сжигает свои резервы»
  • Как два брата из Женевы возят в Украину гуманитарную помощь
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Корреспондент SRF Калум Маккензи за несколько дней до взятия Дамаска: «Если Асад падет, это будет означать, что он сделал ставку на Москву и все равно проиграл».

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 25 ноября по 1 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • «Закрытие Музея истории ГУЛАГа показывает то, как власть в России понимает историю»
  • Беженцы из Украины: «Они недостаточно хорошо интегрируются»
  • Российская экономика: санкции явно не остаются без последствий?
  • Протесты в Грузии: «Грузинская мечта» преступила «красную линию»
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Российский рубль потерял почти четверть своей стоимости: один доллар стоит сейчас 113 рублей, один швейцарский франк — 128 рублей.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 18 по 24 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Кремль идет на эскалацию агрессии, а Запад только беспомощно смотрит на это со стороны
  • Длинная рука Алиева простёрлась над климатическим саммитом в Азербайджане
  • Насколько преувеличены слухи о близкой кончине российской экономики?
  • Минобороны Эстонии Ханно Певкур: «Кремль хочет восстановить российскую империю»
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Пуск ракет ATACMS, поставленных США, с неустановленного места в Украине.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 11 по 17 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Кремль идет на эскалацию агрессии, а Запад только беспомощно смотрит на это со стороны
  • Длинная рука Алиева простёрлась над климатическим саммитом в Азербайджане
  • Насколько преувеличены слухи о близкой кончине российской экономики?
  • Минобороны Эстонии Ханно Певкур: «Кремль хочет восстановить российскую империю»
Показать больше
Мечеть мучеников и небоскребы «Пламенные башни» в Баку. В столице Азербайджана идёт сейчас Конференция ООН по изменению климата (COP29).

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 4 по 10 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Трамп, война в Украине, Европа и Швейцария — что дальше?
  • Сделка с Трампом стала бы для Киева фактически капитуляцией
  • Опера «Жизнь с идиотом» в Цюрихе
  • «Веселый Роджер в гостях у Путина на Валдае»
  • «Армия России превратилась в новую форму крепостного права»
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«В окружении избранного президента США Дональда Трампа циркулируют самые различные идеи о том, как справиться с агрессивной войной России против Украины», – пишет газета Blick.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа

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Наш обзор с 28 октября по 3 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Швейцарские адвокаты и обход антироссийских санкций: давление усиливается
  • Швейцария — прореха на европейской безопасности?
  • Цюрихские адвокаты ощущают себя «козлами отпущения»
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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список двух швейцарских адвокатов.

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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Если вы хотите узнать больше о Швейцарии, начиная от того, как найти и снять квартиру, и заканчивая особенностями системы школьного и высшего образования страны, то Вам надо пройти ниже по ссылке: там Вы найдете полезные советы, разъяснения и ссылки на все виды полезной практической информации.

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Жизнь в Швейцарии

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Жизнь в Швейцарии

Добро пожаловать в Швейцарию! Досье «Жизнь в Швейцарии» — это набор практических советов для тех, кто интересуется Швейцарией и хотел бы, затратив минимальное время, получить максимум данных об этой стране – начиная с повседневных проблем до особенностей политического устройства. Вы хотите основать свой бизнес или выбрать лучший ресторан — досье «Жизнь в Швейцарии» окажет вам в этом неоценимую помощь и поддержку.

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Мы постоянно публикуем эксклюзивные материалы, которые вы не найдете ни в одном другом русскоязычном СМИ и которые позволяют получить углубленную информацию по всем самым актуальным вопросам современности. См. например:

+Как в Швейцарии оценивают агрессию России против Украины

+Как введенные в отношении России международные санкции влияют на Швейцарию

+По этой ссылке: подборка наших материалов на украинском языке.

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Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ.

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Обзор подготовлен под ред. Игоря Петрова. 

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Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

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Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

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Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

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