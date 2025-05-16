Обзоры прессы Швейцарии

Каждый понедельник SWI swissinfo.ch публикует обзор швейцарских СМИ о том, что происходит в России, Украине, Беларуси, Казахстане, странах Балтии и других бывших республиках СССР. Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: узнайте, как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ.

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В этом досье: все актуальные обзоры. Если какая-то тема учтена в обзоре, то это означает, что о ней сейчас говорят по всей стране.

От редакции: мнения, высказанные авторами рецензируемых статей швейцарских СМИ, не отражают мнения портала SWI Swissinfo.

Наш обзор с 5 по 11 мая 2025 года. Сегодня в выпуске:

Путин превращает память о Второй мировой в инструмент своей агрессии

Миф о России-освободительнице от Екатерины Второй до Путина

Культ 9 мая: от памяти к пропаганде

Женева разрешила акцию «Бессмертный полк».

Путин перехватил инициативу у европейских лидеров?

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Наш обзор с 21 по 27 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:

Киев: когда гражданские готовятся к бою

Виктория Рощина: журналистка, погибшая в русском плену

Россия как основной фактор глобальной нестабильности

Соглашение США и Украины об освоении природных ресурсов: не похоже на ультиматум

Сколько стоит плюнуть на российское консульство в Берне?

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Наш обзор с 21 по 27 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:

Когда заключённые становятся защитниками Украины

«Прагматичная дипломатия Швейцарии в Украине»

«Отказ от иллюзорного мира — это инвестиция в безопасность Европы»

Существуют ли в Украине безопасные зоны?

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Наш обзор с 14 по 20 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:

Ракетный удар по городу Сумы: военное преступление России?

«Патриотическое безумие»: как в Екатеринбурге поклоняются трубе

Трамп и Путин ведут кулуарный торг, а не переговоры о мире

Русские дроны охотятся в Херсоне за гражданскими: взрослыми и детьми

«Пасхальное перемирие» Путина с самого начала было обречено на провал

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Наш обзор с 7 по 14 апреля 2025 года. Сегодня в выпуске:

Как Европа продолжает финансировать российскую военную машину

Что будет, если Россия победит в Украине?

Украина и Россия привлекают бойцов-добровольцев из десятков стран

Швейцарская деревня собирает средства на машину для разминирования в Украине

Письма под «Градами»: репортаж о работе украинской почты в прифронтовых сёлах

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Наш обзор с 24 по 30 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:

У Европы очень мало рычагов воздействия на Россию

Мусоргский и вечное возвращение российской смуты

Тайная война России против Европы

Европа без Вашингтона: какова её реальная обороноспособность?

Как Владимир Путин хочет помешать установлению мира

«В случае удара по Эстонии последует ответ — по Санкт-Петербургу или Москве»

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Наш обзор с 17 по 23 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:

Перемирие без мира — Путин перехватывает инициативу у Трампа

Россия требует капитуляции Украины, называя это «поиском решения».

«Москва намеренно дробит вопрос мира и войны на технические детали»

Как ветераны войны превращаются в кошмар для российского общества

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Наш обзор с 10 по 16 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:

Каковы условия стабильного режима прекращения огня?

Москва настаивает на максимальных требованиях?

Кремль тянет время?

Памяти Софии Губайдуллиной: «Светлые звезды, которые продолжали сиять»

Власть образов: военная форма как политический сигнал

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 3 по 9 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:

Кто будет контролировать украинские чернозёмы?

Умиротворение агрессора дорого обойдется Европе

Стоит ли доверять Путину?

Мать ищет тело своего погибшего на войне сына

США, Европа и Украина: столкновение стратегий

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 24 февраля по 2 марта 2025 года. Сегодня в выпуске:

Разрыв между Зеленским и Трампом: новый поворот в политике США по Украине

«Трамп ведёт в украинском вопросе куда более тонкую игру»

Для большинства украинцев сегодня русский язык — это язык врага

Михаил Подоляк: «Наши отношения с новым правительством США складываются непросто»

Швейцарская разведка ищет главу российского отдела

Борис Спасский, гениальный проигравший в «матче века»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 17 по 23 февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:

«Судьба Украины определит будущее всего миропорядка»

«Русские, совершающие преступления в Украине, являются законными целями»

Какова роль Швейцарии в эпоху международных кризисов?

Домашнее насилие в России во время агрессии против Украины

Украина не верит Трампу

Давние и неоднозначные отношения Трампа с Россией

Россия и США тайно контактируют в Швейцарии.

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 10 по 16 февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:

Победа у Владимира Путина уже почти в руках

Научный путинизм — главный предмет в вузах России

«Процесс сдачи Украины начался»

Мюнхенский мир для Украины

Администрация Трампа и Европа: климат отравлен

«Федеральный совет корректирует внешнеполитический курс Швейцарии»

Российская оппозиция после смерти Алексея Навального

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 3 по 9 февраля февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:

Россия создаст альтернативу «Евровидению»

Как Михаил Фридман и Петр Авен пытаются выйти из-под санкций

Балтийское море становится ареной геополитического противостояния

Швейцария вернет Узбекистану 182 миллиона долларов

Российская пропаганда в Европе и на Балканах: механизмы и цели

Обход санкций: как Россия получает западную продукцию двойного назначения

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 27 января по 2 февраля 2025 года. Сегодня в выпуске:

«Нейтральные» российские спортсмены: возвращение в большой спорт?

Курт Пельда в Украине: «Мы арестованы»?

Какие уроки извлекли российские военные стратеги из войны в Украине?

Базельские трамваи Drämmli скоро уедут во Львов

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 20 по 26 января 2025 года. Сегодня в выпуске:

Швейцария на Давосском форуме: посредник или помощник?

«В России возможна только партизанская журналистика»

«Путин останется заложником своей власти до конца жизни»

Племянница Рината Ахметова лишилась активов в России

Беларусь остаётся заложницей Лукашенко

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 13 по 19 января 2025 года. Сегодня в выпуске:

Дезертирство в элитной бригаде ВСУ Украины

Женева и проблемы с трудовой интеграцией украинок

«Культура делает нашу жизнь менее трагичной»

«Северокорейские солдаты беспрекословно выполняют приказы»

«Тегеран, конечно, не отправит войска в Россию»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 6 по 12 января 2025 года. Сегодня в выпуске:

Как Зеленский пытается убедить Запад в своей стратегии безопасности.

Природные ресурсы в качестве тайной причины войны в Украине.

Каковы сценарии прекращения войны в Украине?

Российский сжиженный газ и Швейцария

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Сегодня в выпуске:

Как прекращение транзита газа из России через Украину повлияет на ЕС.

Бывший глава банка Credit Suisse Урс Ронер и российская мафия.

«Что будет с Украиной, совершенно неизвестно».

Йона Нейдхарт: «Я готов умереть за Украину».

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 16 по 22 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:

Какую роль играет военная визуальная пропаганда?

Убийство генерала в Москве: позор спецслужб Российской Федерации

Какой вопрос вызвал у Путина приступ кашля?

Выберется ли российская экономика из порочного круга?

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 9 по 15 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:

Падение режима Асада: «В Москве появился еще один офтальмолог»

Почему Ассад бежал именно в Москву?

Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауман: «От ночных бомбежек устаешь»

Секретный отдел ФСБ занимается арестами и репрессиями.

Сможет ли Россия сохранить свои военные базы в Сирии?

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 2 по 8 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:

«Если дело дойдет до крупной драки, то Путин бросит Асада»

«Вой сирены — не повод для эмиграции из Украины»

«Все, что мы видим, — это Россия, которая сжигает свои резервы»

Как два брата из Женевы возят в Украину гуманитарную помощь

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 25 ноября по 1 декабря 2024 года. Сегодня в выпуске:

«Закрытие Музея истории ГУЛАГа показывает то, как власть в России понимает историю»

Беженцы из Украины: «Они недостаточно хорошо интегрируются»

Российская экономика: санкции явно не остаются без последствий?

Протесты в Грузии: «Грузинская мечта» преступила «красную линию»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 18 по 24 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:

Кремль идет на эскалацию агрессии, а Запад только беспомощно смотрит на это со стороны

Длинная рука Алиева простёрлась над климатическим саммитом в Азербайджане

Насколько преувеличены слухи о близкой кончине российской экономики?

Минобороны Эстонии Ханно Певкур: «Кремль хочет восстановить российскую империю»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 11 по 17 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:

Кремль идет на эскалацию агрессии, а Запад только беспомощно смотрит на это со стороны

Длинная рука Алиева простёрлась над климатическим саммитом в Азербайджане

Насколько преувеличены слухи о близкой кончине российской экономики?

Минобороны Эстонии Ханно Певкур: «Кремль хочет восстановить российскую империю»

Показать больше

Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 4 по 10 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:

Трамп, война в Украине, Европа и Швейцария — что дальше?

Сделка с Трампом стала бы для Киева фактически капитуляцией

Опера «Жизнь с идиотом» в Цюрихе

«Веселый Роджер в гостях у Путина на Валдае»

«Армия России превратилась в новую форму крепостного права»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 28 октября по 3 ноября 2024 года. Сегодня в выпуске:

Швейцарские адвокаты и обход антироссийских санкций: давление усиливается

Швейцария — прореха на европейской безопасности?

Цюрихские адвокаты ощущают себя «козлами отпущения»

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Обзор подготовлен под ред. Игоря Петрова.