Вскоре не имеющие швейцарского паспорта жители известного элитного курорта в кантоне Граубюнден Санкт-Мориц смогут все-таки избирать и быть избранными. В новой редакции уставаВнешняя ссылка этого муниципалитета предусмотрено значительно расширить каталог политических прав, доступ к которым имеют и иностранцы — в случае, конечно, если сами жители города поддержат эту идею на местном референдуме, проведение которого намечено на 2020 год.
В Швейцарии иностранцы права голоса не имеют, хотя, как известно, тот, кто платит налоги, имеет право на участие в политической жизни своего сообщества. В других странах запада противоречие между обязанностью платить налоги и отсутствием прав политического представительства у иностранцев компенсируется относительно быстрыми процедурами натурализации. В Швейцарии и этой опции нет, здесь получение гражданства иностранцами — процесс долгий и мучительный.
Поэтому многие кантоны и даже отдельные муниципальные образования, пользуясь своими правами федеративной автономии, решают вопрос политических прав для иностранцев самостоятельно и на своё усмотрение, коль скоро общенационального решения этого вопроса мы если и дождёмся, то очень нескоро. Санкт-Мориц — один из таких муниципалитетов. Здесь недавно пришли к выводу о необходимости создания условий для более активного привлечения жителей города к политической жизни. Иностранцев тут много, а значит, привлекать к общественной жизни следовало бы и их тоже. Однако предоставление им право голоса — это только один элемент целого пакета мер по качественному увеличению степени вовлеченности жителей в процессы принятия политических решений.
Среди других мер: упрощение условий для подготовки и запуска народных законодательных инициатив и более жесткие требования к местным политикам в плане, например, их финансовой и деловой «прозрачности». Все эти меры теперь закреплены в городском уставе Санкт-Морица, новую редакцию которого городское правительство недавно представило на общем собрании членов общины. Полный пересмотр локальной конституции преследует цель снижения барьеров, отделяющих власть от граждан и повышения качества и степени политического участия жителей города в решении вопросов актуальной локальной повестки дня.
Человека, старающегося таким образом привнести в жизнь этого всемирно известного туристического и спортивного региона новые краски и оттенки, зовут Кристиан Йот Йенни (Christian Jott Jenny), мэр Санкт-Морица, который в стиле современных мировых тенденций является по первой своей «специальности» певцом и артистом эстрады из Цюриха. По его мнению «многие иностранцы, живущие в Санкт-Морице, привязаны к нашему городу не менее исконных швейцарцев, но их почему-то искусственно отгораживают от участия в местной политической и общественной жизни. Мне давно стало ясно, что такое положение пора менять», — заявил Кристиан Йенни накануне упомянутого уже собрания жителей общины, на котором была представлена новая редакция устава.
Доля иностранцев значительна!
В Санкт-Морице, городе, который в своё время в старых рекламных спортивно-туристических проспектах называли «Вершиной мира» — а находится он на высоте 1 850 метров, что не так чтобы уж очень, но тем не менее — проживают 5 тыс. человек, и из них 2 тыс. — иностранцы, то их доля здесь составляет внушительные 41%! Самые крупные национальные диаспоры — это итальянцы и португальцы. В основном они приезжали сюда в качестве сезонных рабочих, но многие так и остались тут навсегда. Для сравнения — доля иностранцев в общем населении Швейцарии составляет только 25%, а в Куре, столице кантоне Граубюнден таковых только 18,6%.
Впрочем, право голоса даётся тоже не просто так. Для начала иностранец должен иметь вид на жительство категории С (буква латинская). Данный документ выдается навсегда и его только нужно формально подтверждать каждые пять лет (уточним, что в каждом кантоне могут существовать свои особенности). Приобретая его иностранный гражданин признаётся постоянным резидентом страны. Выходцы из стран ЕС/ЕАСТ получают такой документ уже через пять лет проживания в Швейцарии, а граждане третьих стран, в том числе и бывших советских республик — через десять лет.
Что такое права и как ими пользоваться
Что касается Санкт-Морица, то без иностранных рабочих рук жизнь в этом и в самом деле «альпийском мегаполисеВнешняя ссылка» просто замрёт. Это очевидно всем. «Мы работаем здесь, живем, здесь же платим налоги, поэтому мы также хотели бы иметь возможность участвовать в местной политической жизни», — говорит Даниэль Кардосо (Daniel Cardoso), член «Клуба португальцев в Энгадине» (Club Português da Engadina). Это объединение поддерживает сохранение португальской культуры в регионе Верхний Энгадин, на территории которой находится Санкт-Мориц. Сам Даниэль Кардосо приехал в сюда в возрасте 16 лет в поисках работы.
В Санкт-Морице он живет уже 30 лет, работает ведущим менеджером в ресторане и уже четыре года как получил швейцарское гражданство. «Я буду очень рад, если здесь поддержат идею дать право голоса иностранцам», — говорит египтянин Абу эль-Нага (Abou el Naga). У него с недавних пор тоже уже есть швейцарский паспорт, приобрел он и первый местный политический опыт: на муниципальных выборах прошлой осенью Абу эль-Нага он выставил свою кандидатуру от объединения «Next Generation», объединяющего беспартийных сторонников певца Кристиана Йенни.
При этом Абу эль-Нага подчеркивает, что «нужно будет срочно выстраивать какие-то мосты между местной швейцарской общиной и иностранцами». Для этого, по его мнению, необходимо назначить специального уполномоченного правительства города, который объяснял бы людям без швейцарского паспорта, что значит иметь политические права и как этими правами следует пользоваться. Обсуждение новой редакции городского устава продлится ещё до июня текущего года. Затем, согласно плану, в 2020 году — в случае, если не возникнет непредвиденных задержек — в городе пройдет референдум по этому документу.
На общенациональном уровне без шансов
Право выбирать и избираться в местные органы власти, а также голосовать на локальном/общинном уровне иностранные граждане имеют в кантонах Фрибур, Невшатель, Юра, Во и Женева.
В Аппенцелле-Внешнем, Базеле-городском и Граубюндене у общин/муниципалитетов есть формальная (но еще не реализованная) возможность предоставить на каких-то условиях (каких — пока не ясно) иностранцам схожие права.
В кантонах Юра и Невшатель иностранцы могут голосовать и избираться в органы власти на уровне кантонов. На общенациональном уровне идея отделить право голоса от факта обладания или необладания паспортом шансов пока не имеет никаких.Конец инфобокса
Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.