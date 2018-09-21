Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 11:00 21.09.2018 - 11:00

Гельвеция объясняет Глоби, а также маленьким читателям и читательницам, как работает швейцарская демократия. (Orell Füssli)

Умом Швейцарию не понять? И в самом деле: Вы в курсе, что такое «магическая формула», как выглядят три ветви власти и каковы особенности их функционирования в Швейцарии, и о чём говорит статья 17 Федеральной конституции? Даже взрослые при одном только упоминании всех этих трудных материй начинают отворачиваться в сторону, а что уж говорить о детях!

Толстых и скучных монографий на все эти темы в Швейцарии публикуется немало, но как заинтересовать ими подрастающее поколение? И вот недавно в Швейцарии на помощь призвали Глоби — любимца детворы по меньшей мере немецкоязычной Швейцарии.



Обложка книги «Глоби и демократия». (Orell Füssli)

Объяснять детям основы государства и права: во всех странах и во все времена дело это было практически безнадёжное. В лучшем случае дети будут морщить лоб и страдальчески возводить глаза к небесам в ожидании звонка на перемену, будучи убеждёнными, что политика есть исключительно «игрушка» для взрослых. Можно ли как-то изменить эту ситуацию? В Швейцарии убеждены, что скучных тем нет.

Известно, что лучшим каналом для транспортировки каких-либо комплексных знаний является чувство эмоциональной сопричастности. Проводником в незнакомом лабиринте понятий должен быть кто-то любимый и знакомый. Глоби (Globi), получеловек-полуптица, с беретом на голове и в штанах в клетку, вот уже на протяжении многих десятилетий является в немецкой Швейцарии любимым у детей героем многочисленных рисованных историй и приключений.

Легенда оживает

По легенде, это забавное существо вылупилось из яйца в пустыне Сахара в 1932 году. Создателями этой легенды и этого героя, практически неизвестного во франко- и италоговорящих регионах Швейцарии, стали иллюстратор Роберт Липс (Robert Lips) и копирайтер Альфред Бруггманн (Alfred Bruggmann), курировал же проект Игнатий Карл Шиле (Ignatius Karl Schiele), глава рекламного отдела сети магазинов Globus. Перед ним тогда стояла задача придумать, как сейчас сказали бы, медийный «мем».

Выполняя рекламные функции и привлекая покупателей к ассортименту супермаркетов сети «Глобус», эта фигура должна была действовать не «в лоб», а как раз с задействованием механизма эмоциональной сопричастности. В итоге чисто рекламный образ неожиданно ожил и зажил собственной жизнью. Уже в 1935 году вышла в свет иллюстрированная книга «Globis Weltreise» («Кругосветка Глоби»), в 1944 году марку Globi стало продвигать издательство Globi Verlag AG, а с 1 января 2007 года этот бренд принадлежит издательству Orell Füssli Verlag.

Но как можно было бы с помощью этого образа заинтересовать детей политикой? «Сделать это вполне можно, рассказав им увлекательную историю и взяв их вместе с собой и любимым персонажем в увлекательное путешествие по Швейцарии», — объясняет Марк Цоллингер (Marc Zollinger), автор книги «Глоби и демократияВнешняя ссылка».

Самое большое приключение

Глоби, наполовину человек, наполовину попугай, был придуман в качестве рекламного трюка, но скоро клетка маркетинга оказалась для него слишком тесной. Симпатичная синяя птица быстро покорила сердца швейцарских детей, став героем целой рисованной вселенной, реализованной в формате комикса. У американцев Мики-Маус, у французов Кот Пиф, у советских детей — Самоделкин с друзьями из журнала «Весёлые картинки», а у швейцарцев был Глоби, ставший для детей проводником в сложный мир взрослых понятий и явлений.

Что такое зоопарк и что такое Альпы, где находится Китай и как плавать на гондолах по Венеции, как работает телевидение — обо всем этом и многом другом Глоби мог рассказать своим юным читателям просто и доходчиво. Орешек знаний твёрд, но мы не привыкли отступать, в крайнем случае можно будет спросить Глоби: именно с таким убеждением и проводил своё детство почти каждый швейцарец, по меньшей мере в «немецкой» части страны.



Глоби беседует с Вильгельмом Теллем, легендарным швейцарским героем. (Orell Füssli)

«Однако самое большое свое приключение Глоби еще только предстояло пережить: речь идет о швейцарской демократии и об особенностях государственного устройства нашей страны», — сказал спикер парламента Швейцарии Доминик де Бюман (Dominique de Buman) на недавней презентации книги «Глоби и демократия», прошедшей в Берне, в Федеральном дворце, в самом политическом сердце Конфедерации.

Глоби, посол демократии



«На самом деле в прошлом Глоби уже сталкивался с политическими по своей сути темами, шла ли речь об отношениях Швейцарии с Китаем, или же о расследовании дела о похищении золотых слитков из хранилищ Швейцарского Центробанка. И вот теперь настала пора познакомиться самому, а заодно познакомить и своих юных читателей с тем, как работают собственно те механизмы, от которых зависят отношения с Пекином или монетарная политика главного финансового регулятора».

В новой книге «Глоби и демократия» он, в сопровождении Гельвеции, женского образа, символизирующего Швейцарию, задался целью посетить места и поговорить с людьми, вымышленными и реальными, играющими или игравшими в прошлом фундаментальную роль в складывании и в функционировании швейцарских политических механизмов. А начинаются приключения Глоби на лугу Рютли, легендарном месте основания Конфедерации.

Одна из самых первых книг про Глоби и его похождения. (Orell Füssli)

Глоби задаёт тысячи вопросов, он любопытен, как и любой ребёнок. Задача же Гельвеции состоит в том, чтобы ответить на все эти вопросы как можно более понятным образом. Важно, что дети узнают себя в Глоби, что они могут идентифицировать себя с ним, просто потому, что он, — симпатичный и остроумный нахалёнок, — тоже немного похож на каждого них. Задействуя когнитивные механизмы как эмоционального, так и рационального типа, он способен, эффективнее, чем любой учитель в школе, донести до детей информацию о том, как работают структуры и институты, составляющие в своей совокупности швейцарскую политическую систему.

Об этом говорит и Мория Цюррер (Moria Zürrer) из «Нового гельветического общества» (Neue Helvetische GesellschaftВнешняя ссылка), собственно и заказавшего выпуск такой книги. «Глоби — это своего рода посол демократии, перекидывающий мостик между детским сознанием и миром абстрактных понятий и концепций», — говорит она. Само «Гельветическое общество» является внепартийной организацией с давней историей, основанной в начале Первой мировой войны в качестве реакции на сложную ситуацию, сложившуюся тогда в обществе страны.

«Немецкие» кантоны в условиях войны тяготели к Германии, «французские», соответственно, к Франции, военный конфликт грозил уничтожить национальное единство Швейцарии. Ради вклада в усилия по его спасению и было создано это «Общество». Что касается книги «Глоби и демократия», то она выходит в серии публикаций «Глоби изучает мир» («Globi Wissen»). Цель этих книг состоит в том, чтобы познакомить подрастающее поколение с довольно сложными и трудными для них темами и понятиями, такими пространство, время, энергия.

Демократия и чай с тортиком

Несмотря на всю серьёзность и глубину изучаемых вопросов, Глоби остаётся, тем не менее, фигурой весёлой, даже гротескной. Например, с его точки зрения в Федеральной конституции немедленно следует закрепить следующие права: иметь дома таких животных, каких хочется, встречаться с друзьями один раз в неделю на чай с пирогом, ходить бесплатно в бассейны и на пляжи.

А как в Швейцарии вообще вносятся поправки в Конституцию, и какие темы там могут быть отражены? «Наверно, не стоит туда вносить всякие пустяки, это должен быть важный вопрос?» — спрашивает Гельвецию наша «синяя птица». «Так и есть», — отвечает Гельвеция. «Конституция регулирует то, как мы все вместе живём в Швейцарии, она обеспечивает безопасность, гарантирует свободу и заботится о поддержании справедливости».

Globi Tweet von Cassis Wenn #Globi uns die #Demokratie erklärt, ist alles noch einfacher zu verstehen. 😉 pic.twitter.com/zYSLHffd7A — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) 12. September 2018 *****«Если Глоби нам объясняет демократию, тогда всё понять еще проще» - написал в Твиттере Игнацио Кассис, министр иностранных дел Швейцарии*****

«Совершенно недостаточно изучать демократию в теории и по книгам», — говорит Мория Цюррер. «С демократией нужно сталкиваться каждый день. Но чтобы участвовать в демократических процессах, вы должны знать и понимать их правила. Книга о демократии пригодится, не только детям, но и их родителям».

Действительно, читая по вечерам своему ребёнку о приключениях Глоби, и дети, и взрослые способны в своём сознании начать ассоциировать демократию с чем-нибудь понятным и приятным, например, с чувством социальной сопричастности, с пониманием того, что ты не один. «Ну а пока все только начинается», — говорит автор книги Марк Цоллингер. «Нам еще предстоит узнать, как Глоби в роли толкователя тайн демократии был воспринят детьми и подростками, то есть собственно нашей целевой аудиторией».

Глоби беседует с членом правительства Швейцарии, министром иностранных дел Игнацио Кассисом. (Orell Füssli)

Попугай Глоби Интересно, что в первых историях ГлобиВнешняя ссылка даже мог выкурить сигарету или выпить бокал вина, что в 1940-е годы, конечно же, не встречало одобрения педагогов. В 1970-х годах Глоби обвиняли в расизме и устарелых взглядах на семью. Теперь Глоби исправился, не потеряв своего весёлого и нахального нрава. Некоторые из книг про Глоби были переведены с немецкого на английский и французский языки. Книга «Глоби и демократия» доступна пока только на немецком, но авторы намереваются перевести книгу на три других национальных языка. Конец инфобокса





Эта публикация является материалом спецпроекта портала SWI Swissinfo, посвященного прямой демократии в ШвейцарииВнешняя ссылка.

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Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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