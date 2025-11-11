Инвестфонд UBS оказался связан с банкротом First Brands Group

Около 30% активов одного из инвестиционных фондов UBS оказались связаны с обанкротившейся компанией First Brands Group. Keystone / Ennio Leanza

Около 30 % активов одного из инвестиционных фондов швейцарского банка UBS оказались связаны с обанкротившейся компанией First Brands Group, что поставило крупнейший швейцарский банк перед необходимостью разбираться с последствиями краха, вызвавшего в свое время серьёзные потрясения на мировых финансовых рынках.

Роберт Смит (Robert Smith) и Джули Штайнберг (Julie Steinberg), Лондон, Олаф Шторбек (Olaf Storbeck), Франкфурт-на-Майне, Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, газета Financial Times

Клиенты инвестиционного фонда UBS O’Connor рискуют понести значительные убытки. Это подразделение швейцарского банка, специализирующееся на частном кредитовании и торговле сырьевыми активами, сообщило, что около 30 % его активов оказались связаны с производителем автозапчастей First Brands Group, недавно объявившим о своём банкротстве. Фонд также уведомил инвесторов, что в рамках своей программы Working Capital Finance Strategy «Opportunistic» доля прямой экспозиции составляет 9,1 % — это кредиты, выданные самой First Brands и обеспеченные её счетами-фактурами.

Кроме того, 21,4 % активов фонда приходятся на косвенную экспозицию — финансирование счетов-фактур клиентов компании, которые должны были оплатить свои обязательства в её пользу. Иными словами, почти треть портфеля фонда зависит от погашения долгов как самой First Brands, так и её контрагентов. Согласно материалам, поданным в суд по делу о банкротстве, общая экспозиция UBS по долгам компании и операциям по финансированию, обеспеченным её счетами-фактурами, превышает 500 миллионов долларов США (около 400 миллионов швейцарских франков). Эта сумма распределена между различными подразделениями инвестиционного направления банка.

Банк UBS оказался одним из многих инвесторов, пострадавших от краха промышленной группы, базирующейся в штате Огайо (США). Этот случай вновь обострил дискуссию о рисках, связанных с быстро растущим сектором частного кредитования (private credit), в котором компании привлекают средства напрямую у инвесторов, минуя традиционные банки. Среди других игроков, чьи вложения оказались связаны с долгами First Brands, находятся фонд Blackstone и менее известные структуры, такие как лизинговая компания Onset Financial из штата Юта, также втянутая в кризис.

Для UBS история с First Brands может перерасти в новый репутационный кризис — почти через пять лет после краха фонда Greensill Capital, который нанёс сильный удар по тогдашнему банку Credit Suisse. Напомним, UBS приобрёл Credit Suisse в 2023 году, спасая его от банкротства, и до сих пор разбирается с многочисленными судебными исками, связанными с этим скандалом.

Фонд O’Connor инвестировал в долговые инструменты, обеспеченные счетами-фактурами First Brands, через платформу Raistone. Бизнес этой финтех-компании во многом зависел от организации подобного финансирования в интересах прежде всего First Brands. Основанная в 2019 году в Нью-Йорке бывшим сотрудником Greensill Capital Дэвидом Скирзенски (David Skirzenski), компания Raistone заявляет, что ежегодно предоставляет предприятиям «всех размеров» миллиарды долларов краткосрочного финансирования оборотного капитала. Однако вследствие тесной зависимости от First Brands сама Raistone теперь испытывает серьёзные трудности.

По словам четырёх источников, фонд O’Connor также владел долей в капитале Raistone. В настоящее время UBS находится в процессе продажи этого фонда брокерской компании Cantor Fitzgerald, которой долгие годы руководил Говард Латник (Howard Lutnick). В феврале 2025 года он покинул пост председателя и генерального директора, чтобы занять должность министра торговли США в администрации Дональда Трампа.

Масштабы и структура инвестиций фонда O’Connor вызывают обеспокоенность у инвесторов, которым ранее гарантировали, что доля одного актива не превысит 20 % от общего объёма активов фонда. На деле фонд распределил 21,4 % средств в формате косвенной экспозиции между различными клиентами First Brands, большинство из которых имели высокий кредитный рейтинг. Это позволило формально не нарушить установленный лимит концентрации позиций, закреплённый в инвестиционной документации, с которой ознакомилась газета Financial Times.

В UBS подчеркнули, что фонд Working Capital Fund «не нарушает ни одно из применимых инвестиционных ограничений или правил». Также уточняется, что инвестиции в Raistone принадлежат фонду, управляемому O’Connor, и сам UBS «не имеет прямого участия» в капитале этой компании. По данным одного из источников, доля фонда O’Connor в капитале Raistone составляет менее 1 % активов фонда, и об этом заранее уведомили инвесторов. Таким образом, это участие считается миноритарным и незначительным. Тем не менее, по другим данным, First Brands обеспечивала 70–80 % выручки Raistone. В результате кризиса компания уволила около 60 сотрудников, оставив в штате лишь 40 человек. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Raistone уже проводила сокращения и зависела от First Brands как от основного источника дохода.

Представители Raistone отказались комментировать ситуацию. Компания выступала не только как технологическая платформа, но и инвестировала в счета-фактуры First Brands через различные юридические структуры, включая SPV (специальные проектные компании), которыми управляли от имени сторонних инвесторов. Согласно судебным материалам, Raistone упомянута в связи с инвесторами, чья совокупная экспозиция по программе финансирования цепочки поставок First Brands (supply-chain finance) составляет 631 миллион долларов США.

При этом в судебных документах указывается, что требования Raistone к долгам клиентов First Brands пока невозможно точно оценить: часть из них спорна, часть не подтверждена, а по другим неясно, кому должны поступить платежи. Это создаёт дополнительные риски для фонда O’Connor и других инвесторов, вложивших средства через платформу Raistone. Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить, не использовала ли компания First Brands одни и те же счета-фактуры несколько раз как залог по разным кредитам. Если это подтвердится, то инвесторам придётся доказывать, что их кредиты были обеспечены реальными платежами со стороны клиентов, а не долгами самой компании — иначе вернуть вложенные средства будет невозможно.

На прошлой неделе Raistone подала в суд официальное возражение против предоставления First Brands чрезвычайного кредита, предназначенного для поддержания её деятельности в ходе процедуры банкротства. Платформа заявила, что приобретённые ею счета-фактуры являются её собственностью, а не частью имущества должника. По мнению Raistone, существует риск, что эти активы включат в конкурсную массу и используют как залог по новому кредиту. В этом случае компания фактически потеряет право собственности на приобретённые счета и не сможет вернуть свои инвестиции.

В январе 2023 года фонд O’Connor представил инвесторам пример из практики (case study), в котором разбиралась конкретная сделка с неназванным «североамериканским производителем автозапчастей». Позже стало известно, что речь шла именно о First Brands. В этом документе фонд демонстрировал, как работает его стратегия финансирования оборотного капитала: краткосрочные кредиты сроком около 60 дней, обеспеченные счетами-фактурами, приносили доходность до 17 % годовых. В презентации прямо говорилось о рисках дефолта и мошенничества. Цель была показать инвесторам, что фонд способен находить рисковые, высокодоходные, но контролируемые возможности на рынке частного кредитования. Теперь этот пример стал наглядной иллюстрацией того, как все обозначенные риски реализовались в полном объёме.

Дополнительный материал подготовила Ортенца Алияй (Ortenca Aliaj).

© The Financial Times Limited, 2025

