Как ЦБ Швейцарии собрал портфель акций фирм США на 167 млрд

В отличие от большинства центробанков, Швейцарский национальный банк не принадлежит федеральному центру. Keystone / Gaetan Bally

Как-то незаметно Центробанк Конфедерации превратился в одного из крупнейших игроков на рынке акций технологических компаний, сформировав портфель, сопоставимый по стоимости почти с пятой частью годового объёма экономики Швейцарии.

10 минут

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по состоянию на июнь 2025 года швейцарский Национальный (Центральный) банк (Schweizerische Nationalbank, SNB) владеет акциями компаний из США на сумму 167 млрд долларов или 132 млрд франков, распределёнными более чем по 2300 позициям. Причём свыше 42 млрд долларов инвестиций приходится всего на пять компаний — Amazon, Apple, Meta, Microsoft и Nvidia, что делает SNB, например в Кремниевой долине, одним из крупнейших инвесторов. Только один пакет акций Apple, находящийся у ЦБ Швейцарии, оценивается почти в 10 млрд долларов. Пакет бумаг производителя компьютерных чипов Nvidia стоит более 11 млрд.

Формально SNB не является «суверенным фондом благосостояния», но его баланс активов в размере 855 млрд долларов, включающий в том числе и вложения в компании технологического профиля, сопоставим с крупнейшими государственными инвестиционными фондами мира, например Сингапура или Катара. «Швейцарии не нужен собственный суверенный фонд, когда у нас есть SNB, — отмечает профессор бизнес-школы IMD (Лозанна) Артуро Бриз (Arturo Bris). — Но SNB не стремится играть активную роль в этих компаниях, для него эти акции всего лишь инструмент управления валютным курсом».

Внешний контент

Центробанк Швейцарии традиционно считается консервативным финансовым институтом, но при этом его практическая деятельность не имеет аналогов в мире: ни один другой Центробанк не держит у себя столь крупных пакетов акций. Для сравнения: Банк Японии тоже имеет значительные вложения в акции, но в основном это бумаги японских компаний, а инвестиции он совершает не напрямую, а через специальные биржевые фонды (ETF), которые торгуются на бирже как обычные ценные бумаги. Гигантские активы SNB всё чаще становятся поводом для призывов начать «управлять таким портфелем более активно с целью повышения их доходности».

Преимущественная концентрация на американских технологических акциях вызывает вопросы, причем именно сейчас, когда такие крупные игроки, как Европейский центральный банк (ECB), предупреждают о возможности возникновения в этом секторе очередного «пузыря». Но такова логика рынка: всякий раз, когда мировые биржи начинает лихорадить, инвесторы, опасаясь нового обвала, традиционно ищут убежища в швейцарском франке. Его привлекательность объясняется глобальной репутацией Швейцарии как «тихой гавани» и государства с удивительной политической и экономической стабильностью.

«Отличается от практики других ЦБ»

Для Швейцарского национального банка (Schweizerische Nationalbank, SNB) главная проблема сейчас состоит в другом, а именно в переоценённом франке. Последние пять, десять, двадцать пять и даже пятьдесят лет франк остаётся одной из самых сильных валют мира. На фоне «тарифного шока», вызванного политикой президента США Дональда Трампа, с начала 2025 года он уже укрепился по отношению к доллару более чем на 13%. Такая динамика грозит дефляционным спадом экономики Швейцарии, и в случае его наступления SNB придётся как-то реагировать. Кроме того, сильный франк напрямую бьёт по конкурентоспособности швейцарских экспортоориентированных отраслей.

Чтобы сдерживать негативные тенденции, SNB регулярно продаёт франки и покупает иностранные валюты — в первую очередь доллары США и евро. Цель — ослабить франк. Как подчёркивает главный экономист швейцарского частного банка Safra Sarasin Карстен Юниус (Karsten Junius), такой подход принципиально отличается от практики других центробанков. Например, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк (ECB) используют напечатанную ими самими ликвидность для покупки государственных облигаций, снижая тем самым процентные ставки (стоимость денег) и ослабляя свои валюты. К SNB этот механизм неприменим: рынок государственных облигаций в Швейцарии слишком мал, чтобы «переварить» гигантский баланс этого банка.

Показать больше

Показать больше История Твердая швейцарская валюта, или Как закалялся франк Этот контент был опубликован на Швейцарский франк относится к одной из самых твердых и надежных валют, пусть он и не столь знаменит, как доллар или фунт. Читать далее Твердая швейцарская валюта, или Как закалялся франк

Вместо этого, покупая с целью ослабления франка иностранную валюту и затем инвестируя её в зарубежные облигации и акции, SNB фактически применяет то, что некоторые аналитики называют «иностранным количественным смягчением». За последнее десятилетие эта стратегия и привела банк к инвестициям в один из самых мощных и доходных классов активов в мире — акции американских технологических гигантов. Сегодня, по собственным данным SNB, около 87% его баланса размещено в активах в иностранной валюте: примерно две трети приходится на государственные облигации (долговые бумаги правительств), 10% — на корпоративные облигации, то есть долговые бумаги частных компаний (долги компании перед инвесторами), и 25% — на акции (доли собственности). Информация о портфеле американских акций SNB доступна благодаря его обязательной отчётности, которую банк регулярно направляет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Динамичный инвестор

В отличие от большинства центробанков, Швейцарский национальный банк не принадлежит федеральному центру. Около половины его акций находятся в собственности у кантонов (субъектов федерации) и у Кантональных банков, остальные — в руках частных лиц. Кроме того, акции SNB котируются на Швейцарской фондовой бирже. «Можно понять, почему ЦБ Швейцарии часто сравнивают с государственными суверенными фондами: он владеет огромными активами и имеет гигантский баланс, — отмечает главный экономист цюрихского банка EFG Bank Штефан Герлах (Stefan Gerlach). — Но в отличие от суверенного фонда, который всеми силами и в приоритетном порядке стремится к доходности, у SNB совершенно иная логика».

ЦБ Швейцарии часто сравнивают с государственными суверенными фондами. Keystone / Peter Schneider

Так, SNB, владея акциями американских компаний, не использует при этом свое право голоса на собраниях акционеров этих фирм. Тем не менее он вовсе не является просто пассивным держателем ценных бумаг. Например, согласно данным IMD, составленным на основе отчётности SEC, в 2023 году Швейцарский национальный банк ещё не имел ни одной акции Berkshire Hathaway, гигантской американской холдинговой компании Уоррена Баффета, объединяющей десятки бизнесов и крупный портфель акций мировых корпораций. А к 2025 году SNB уже сформировал пакет её бумаг стоимостью более 2 млрд долларов. За тот же период он более чем в шесть раз увеличил свою долю в собственности Nvidia. В итоге стоимость этого пакета выросла на 175% — прежде всего за счёт дополнительных покупок акций Nvidia и стремительного роста их котировок.

За последние два года SNB сократил вложения в Meta и Netflix, но даже урезанные пакеты акций этих фирм заметно прибавили в цене. Похожая ситуация и с бумагами Palantir Technologies — американской компании, специализирующейся на анализе больших данных и работающей с государственными структурами и корпорациями: доля банка в собственности этой фирмы тоже стала меньше, однако рост котировок увеличил стоимость этого пакета в восемь раз. При этом SNB сознательно обходит стороной целые сектора экономики. «Например, он не инвестирует в системно значимые банки, дабы избежать подозрений в конфликте интересов», — отмечает Кристель Рандю де Линт (Christel Rendu de Lint), сопредседатель швейцарской инвесткомпании Vontobel. Кроме того, банк не вкладывает средства в компании, связанные с производством видов вооружений, запрещенных международными договорами и конвенциями.

Нет причин менять подходы

У такой стратегии есть и негативная сторона: резкий обвал на фондовых и валютных рынках может быстро обнулить прибыль SNB. Так, в 2022 и 2023 годах банк понёс миллиардные убытки, отчасти именно из-за снижения стоимости активов и по причине валютных колебаний. Ослабление доллара США дополнительно ударило по его валютному портфелю, и поэтому в первом полугодии 2025 года ЦБ Швейцарии зафиксировал убыток в размере 15,3 млрд франков (19,3 млрд долларов). Американские технологические акции в этом году также подешевели на фоне предупреждений о том, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта может привести к схлопыванию этого сегмента мирового рынка.

Как отмечает Штефан Герлах (Stefan Gerlach), подобные регулярные «просадки» котировок периодически становятся поводом для аналитиков и политиков требовать от ЦБ пересмотра его инвестиционной стратегии. Среди предлагаемых мер — передача части активов внешним управляющим, с тем чтобы добиваться их более высокой доходности. Инвестиционную политику SNB контролирует Bankrat (Совет банка), в который входят представители бизнеса, государственных структур и академической среды. Однако, по словам экономистов, менять эту систему пока никто не собирается. В самом SNB комментировать эти идеи отказались. На сайте банка лишь указано: «Даже если бы наши активы были переданы в отдельный суверенный фонд и вложены преимущественно в акции, они всё равно оставались бы подвержены валютным рискам и не были бы застрахованы от падения их рыночной стоимости».

Главный экономист Safra Sarasin Карстен Юниус (Karsten Junius) считает, что такой шаг и в самом деле лишил бы SNB необходимой ему гибкости. «Передача активов внешним управляющим сократила бы масштабы ликвидности, находящейся в распоряжении банка. В таком случае у SNB уже не было бы возможности оперативно и не привлекая к себе лишнего внимания использовать эти средства для реализации своей денежно-кредитной политики». Например, сразу после пандемии коронавируса SNB смог быстро продать большой объём иностранной валюты и выкупить франки, снизив тем самым инфляционное давление на экономику страны. «Менять эту систему просто не имеет смысла», — резюмирует Карстен Юниус.

Copyright The Financial Times Limited 2025

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Франк усиливается: Швейцария готовится к снижению ключевой ставки? Этот контент был опубликован на Франк обновляет максимумы: каковы риски для экономики, как реагируют рынки, и что скажет Дональд Трамп? Читать далее Франк усиливается: Швейцария готовится к снижению ключевой ставки?

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch