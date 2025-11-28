The Swiss voice in the world since 1935
Глобальная торговля

Подозрения в коррупции: швейцарские бизнесмены под следствием?

«капитаны швейцарской экономики» выглядели «словно волхвы, приносящие золото, ладан и смирну младенцу Иисусу».
Пресса Швейцарии: «Капитаны швейцарской экономики» выглядели «словно волхвы, приносящие золото, ладан и смирну младенцу Иисусу». Keystone-SDA

Могут ли быть обвинены в коррупции руководители ведущих швейцарских компаний, которые во время обсуждения в Вашингтоне вопроса таможенных пошлин преподнесли президенту США Дональду Трампу в подарок часы Rolex и золотой слиток?

Этот контент был опубликован на
2 минут
Телеканал RTS / портал Swissinfo

Двое депутатов Национального совета (большой палаты швейцарского парламента) от партии «Зелёные» (GPS) требуют сейчас официального ответа на этот вопрос. Как сообщила общественная франкоязычная телерадиокомпания Radio Télévision Suisse (RTS), в среду, 26 ноября, они направили в Федеральную прокуратуру (BA) т. н. Strafanzeige — уведомление о предполагаемом преступлении.

Речь идёт о депутатах Рафаэле Махаиме (Raphaël Mahaim) из кантона Во (Vaud) и Грете Гизин (Greta Gysin) из кантона Тичино (Ticino). По их словам, цель подачи жалобы — передать дело в юрисдикцию федерального правосудия и побудить прокурора дать формальную оценку произошедшему. «Под вопросом оказались доверие к нашим политическим институтам, соблюдение принципов правового государства и международная репутация Швейцарии», — подчеркнули они в семистраничном письме на имя федерального прокурора, с которым смогла ознакомиться телерадиокомпания RTS.

Напомним, что шесть представителей швейцарского бизнеса в начале ноября 2025 года преподнесли президенту США настольные часы и золотой слиток. Это произошло во время обсуждения в Белом доме вопроса о драконовских таможенных пошлинах, введённых США в отношении импорта из Швейцарии. Нарушили ли они тем самым положения швейцарского Уголовного кодекса? Депутаты хотят выяснить, примет ли Федеральный прокурор решение заняться этим делом? Если да, то прокуратура сможет начать проверочные действия, и в таком случае дело потенциально может дойти до Федерального уголовного суда Швейцарии.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

