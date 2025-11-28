Подозрения в коррупции: швейцарские бизнесмены под следствием?

Могут ли быть обвинены в коррупции руководители ведущих швейцарских компаний, которые во время обсуждения в Вашингтоне вопроса таможенных пошлин преподнесли президенту США Дональду Трампу в подарок часы Rolex и золотой слиток?

Двое депутатов Национального совета (большой палаты швейцарского парламента) от партии «Зелёные» (GPS) требуют сейчас официального ответа на этот вопрос. Как сообщила общественная франкоязычная телерадиокомпания Radio Télévision Suisse (RTS), в среду, 26 ноября, они направили в Федеральную прокуратуру (BA) т. н. Strafanzeige — уведомление о предполагаемом преступлении.

Показать больше

Читать далее Швейцарский бизнесмен рассказывает о встрече в Овальном кабинете

Этот контент был опубликован на Альфред Гантнер присутствовал на ставшей уже знаменитой встрече с Трампом и впервые раскрывает подробности дискуссии в интервью телеканалу SRF.

Речь идёт о депутатах Рафаэле Махаиме (Raphaël Mahaim) из кантона Во (Vaud) и Грете Гизин (Greta Gysin) из кантона Тичино (Ticino). По их словам, цель подачи жалобы — передать дело в юрисдикцию федерального правосудия и побудить прокурора дать формальную оценку произошедшему. «Под вопросом оказались доверие к нашим политическим институтам, соблюдение принципов правового государства и международная репутация Швейцарии», — подчеркнули они в семистраничном письме на имя федерального прокурора, с которым смогла ознакомиться телерадиокомпания RTS.

Показать больше

Этот контент был опубликован на Для Швейцарии и ее торговой дипломатии этот сюжет стал настоящей школой выживания и обучения по принципу «падения в холодную воду».

Напомним, что шесть представителей швейцарского бизнеса в начале ноября 2025 года преподнесли президенту США настольные часы и золотой слиток. Это произошло во время обсуждения в Белом доме вопроса о драконовских таможенных пошлинах, введённых США в отношении импорта из Швейцарии. Нарушили ли они тем самым положения швейцарского Уголовного кодекса? Депутаты хотят выяснить, примет ли Федеральный прокурор решение заняться этим делом? Если да, то прокуратура сможет начать проверочные действия, и в таком случае дело потенциально может дойти до Федерального уголовного суда Швейцарии.

Показать больше

Читать далее Швейцария и США договорились по таможенным тарифам

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии сообщило, что пошлины США на швейцарский экспорт будут снижены с 39% до 15%.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше

Внешняя политика

Наша рассылка по теме Внешняя политика

Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием.

Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика