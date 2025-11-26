Все больше пожилых жителей Швейцарии осваивают Интернет

Особенно заметным за последние три года стало увеличение числа пользователей сети Интернет среди пожилых людей. Keystone-SDA

Почти всё население Швейцарии в возрасте старше 14 лет регулярно пользуется Интернетом. Особенно заметным за последние три года стало увеличение числа пользователей всемирной паутины среди пожилых людей. Об этом говорят данные недавнего маркетингового исследования, опубликованного Институтом рекламных медиа (Werbemedienforschungsinstitut WEMF).

С начала 2022 года по конец 2024 года доля интернет-пользователей среди пенсионеров выросла на 4,3 процентных пункта и достигла 79,8%. В целом, по состоянию на март 2025 года, доступ к Интернету имеют почти 95% населения страны старше 14 лет. Наиболее популярным устройством для выхода в Сеть остаётся смартфон: его используют 94,7% всех пользователей. Среди пожилых людей этот показатель составляет почти 85%, тогда как три года назад он был на уровне 81%.

Тем не менее структура используемых устройств существенно различается в зависимости от возрастной группы. У пенсионеров после смартфонов наибольшей популярностью пользуются настольные компьютеры (56,8%), затем — ноутбуки и нетбуки (56,6%) и планшеты (44,7%). В среде молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет после смартфонов наиболее распространены ноутбуки, ими пользуются около 93% представителей этой возрастной группы.

Далее следуют телевизоры и игровые приставки (66,2%). Настольными компьютерами пользуется лишь около половины респондентов в этой категории. Планшеты, в свою очередь, особенно востребованы среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет. В рамках исследования, проведённого WEMF, было опрошено 7 772 человека. Сбор данных проходил с октября 2024 года по март 2025 года.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

