В Швейцарии увеличилось число самоубийств пожилых людей

Основная причина: увеличение числа сопровождаемых (ассистированных) самоубийств (эвтаназия). Keystone

Масштаб распространения самоубийств в среде пожилого населения Швейцарии достиг рекордных показателей. Основная причина: увеличение числа сопровождаемых (ассистированных) самоубийств (эвтаназия).

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По данным франкоязычного общественного телеканала RTS в 2023 году частота самоубийств среди пожилых людей была в 42 раза выше, чем среди остальных возрастных групп. И эта тенденция сохраняется: за последние четверть века доля людей старше 85 лет, совершивших самоубийство, увеличилась в четыре раза.

Среди лиц в возрасте от 65 до 84 лет эта доля удвоилась. При этом среди молодого населения уровень завершённых самоубийств за последние два десятилетия снизился примерно на 30%.

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Как показывает социологический анализ, столь высокие показатели среди пожилых людей напрямую связаны с активным использованием ассистированного самоубийства. В Швейцарии такая практика разрешена законом, если осуществляется без эгоистических мотивов со стороны врачей или родственников.

Как работает сопровождение при самоубийстве и как его воспринимают сами пациенты — читайте в нашем досье:

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За последние 25 лет практика эвтаназии в Швейцарии стала общепризнанным вариантом завершения жизни. Чем старше человек, тем выше доля ассистированных самоубийств в его возрастной группе. В 2023 году среди лиц в возрасте от 65 до 84 лет около 80% всех самоубийств были ассистированными. Среди людей старше 85 лет эта доля достигла 90%.

Самоубийство и эвтаназия: схожие или принципиально разные явления?

Среди специалистов нет единого мнения о том, следует ли рассматривать сопровождаемые и несопровождаемые самоубийства как явления одного порядка. Пьер Вандель (Pierre Vandel), главный врач Университетской клиники Лозанны, поясняет: «Человек может принять решение о сопровождаемом самоубийстве, не испытывая классических суицидальных мыслей». При этом он отмечает, что некоторые его коллеги считают такие различия несущественными.

Суицидальные мысли? Куда обращаться за помощью? Если у вас есть суицидальные мысли или вы обеспокоены психологическим состоянием близкого человека, в Швейцарии можно получить анонимную и бесплатную помощь: Телефон службы «Протянутая рука» (Dargebotene Hand) — 143, подробности на сайте www.143.chВнешняя ссылка. Для детей и подростков работает служба Pro Juventute, телефон 147, возможен контакт через SMS, чат или электронную почту (www.147.chВнешняя ссылка). Дополнительную информацию и контактные центры в разных кантонах можно найти на портале www.reden-kann-retten.ch.Внешняя ссылка Люди, пережившие потерю близкого в результате самоубийства, могут получить поддержку на платформе www.trauernetz.chВнешняя ссылка.

Иного мнения придерживаются организации, оказывающие помощь при осознанном самоубийстве. «Добровольное, взвешенное решение завершить жизнь принципиально отличается от других форм самоубийства», — считает Жан-Жак Биз (Jean-Jacques Bise), президент франкоязычной организации Exit. Как показывают данные телеканала RTS в начале 2010-х годов в Швейцарии среди людей старшего возраста статистические кривые несопровождаемых и ассистированных самоубийств пересеклись, что свидетельствует о смещении акцента в пользу сопровождаемых случаев.

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Организация Exit оказывает помощь при самоубийстве с 1982 года. С 2014 года такая возможность предоставляется также людям, страдающим множественными хроническими заболеваниями, не представляющими непосредственной угрозы для жизни, при условии их полной дееспособности. «Но мы не сопровождаем тех, кто просто устал от жизни», — подчёркивает Жан-Жак Биз.

Можно ли воспользоваться услугами Exit при депрессии?

Да, говорит он, но в случаях, когда человеку с психическим заболеванием оказывают помощь при самоубийстве, это связано с тяжёлым течением болезни, а не с самим депрессивным состоянием. По словам Пьера Ванделя, одной из ключевых причин несопровождаемых самоубийств среди пожилого населения остаётся депрессия в сочетании с социальной изоляцией.

Гендерные различия

Статистика также выявляет ярко выраженные гендерные различия. До начала 2010-х годов женщины значительно реже совершали самоубийства, чем мужчины. Однако с ростом числа ассистированных самоубийств этот разрыв постепенно сокращается: женщины всё чаще завершают жизнь именно путём эвтаназии.

Среди мужчин по-прежнему сохраняется относительно высокая доля несопровождаемых самоубийств. «Мужчины менее склонны выражать свои эмоции, чем женщины», — объясняет Пьер Вандель. Это затрудняет своевременное выявление суицидальных состояний и оказание помощи, что, в свою очередь, объясняет более высокие показатели несопровождаемых самоубийств среди мужчин.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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