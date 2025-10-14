Запретит ли Швейцария хирургическую коррекцию пола?

Парламент обсуждает вопрос запрета операций по коррекции пола несовершеннолетних подростков. Keystone

Парламент Швейцарии обсуждал непростой вопрос запрета хирургической коррекции пола Внешняя ссылка несовершеннолетних подростков. Какие нормы действуют в стране сегодня и какие есть права у родителей и детей?

10 минут

Эту тему нашла и включила в политическую повестку дня страны глава департамента/Министерства здравоохранения кантона Цюрих Натали Рикли (Natalie Rickli) из правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP), представляющая консервативный политический спектр. В июле 2025 года она потребовала принять общенациональный закон, который запрещал бы операции по хирургической коррекции пола у несовершеннолетних лиц и допускал применение блокаторов пубертата (полового созревания) только в рамках научных исследований.

Позднее депутат парламента из того же кантона и от той же партии Нина Фер Дюзель (Nina Fehr Düsel) вынесла аналогичное предложение уже на рассмотрение федерального парламента. Таким образом, депутатам предстояло решить, вводить ли запрет на хирургические и медикаментозные вмешательства, связанные с трансформацией пола у несовершеннолетних подростков, и не стоит ли ужесточить правила применения указанных блокаторов.

Тема изначально была идеологически заряжена и вызывала непропорционально острые дебаты, если учесть, что напрямую она затрагивает лишь крайне небольшое число людей. Количество таких операций в Швейцарии в последнее время действительно увеличилось, но общие абсолютные показатели остаются все равно низкими. По данным бесплатной газеты 20 MinutenВнешняя ссылка, которая при этом ссылается на федеральные органы власти, с 2018 по 2023 год число таких вмешательств выросло с 7 до 32 в год.

Речь шла исключительно об операциях на груди (торсопластика). В Швейцарии пока нет отдельного закона, регулирующего терапию подростков с гендерной дисфорией. Правовая база очень сложна, правоприменительная практика крайне неоднородна. Какие нормы и правила действуют сегодня в Швейцарии, какие права имеют родители и дети и каковы медицинские реалии?

Кто принимает решение — родители или ребёнок?

Это зависит от конкретного случая. В Швейцарии дети и подростки могут самостоятельно решать вопрос о медицинских вмешательствах, даже против воли своих родителей, если они обладают на юридическом языке «способностью к здравому суждению» (urteilsfähig). Этот принцип распространяется и на операции по хирургической коррекции пола.

Лексикон транс-терминов Гендерная дисфория — состояние, при котором назначенный при рождении пол не совпадает с переживаемой гендерной идентичностью и это вызывает у человека психологическое страдание. Трансформация (Transition) — процесс социальной (смена одежды, местоимений), юридической (административное изменение пола) и/или медицинской (операции или гормональная терапия) коррекции пола у трансперсоны. Блокаторы полового созревания (пубертата) — медикаменты, которые временно приостанавливают или замедляют наступление пубертата, давая подросткам дополнительное время осмыслить свою гендерную идентичность, не сталкиваясь с дальнейшим развитием необратимых физических изменений (например, ломкой голоса или ростом груди). Гормональная терапия — медицинское лечение половыми гормонами (например, тестостероном или эстрогеном), цель которого — привести физические признаки в соответствие с психически переживаемым полом. Торсопластика — хирургические вмешательства на грудной клетке, чаще всего удаление груди (мастэктомия) или её формирование (реконструкция). Хотя впоследствии форму груди можно корректировать, эти операции считаются необратимыми, поскольку они изменяют структуру тканей. Например, мастэктомия приводит к окончательной утрате способности к грудному вскармливанию. Генитальные операции включают, в частности, создание неовлагалища для трансженщин, формирование полового члена у трансмужчин (фаллопластика) или удлинение клитора до небольшого пениса (метоидиопластика). Кроме того, возможны хирургические вмешательства на яичках, мочеиспускательном канале, яичниках и матке.

Что означает «способность к здравому суждению» в данном контексте?

Этот термин весьма расплывчат, будучи зависимым от степени биологической зрелости подростка и характера медицинского вмешательства. Но в итоге решение принимают врачи. Жёсткой возрастной границы нет, но в медицинско-этических рекомендацияхВнешняя ссылка Швейцарской академии медицинских наук даны некие ориентиры: для мелких процедур — 7 лет, для простых вмешательств — 12 лет, для сложных — 16 лет. Операции по хирургической коррекции пола и назначение блокаторов полового созревания (пубертата) относятся к последней категории.

Требуется ли «способность к суждению» для сложных операций?

Национальная комиссия по этике Швейцарии в 2024 году представила свои рекомендацииВнешняя ссылка по терапии несовершеннолетних лиц с гендерной дисфорией. Необратимые меры, такие как хирургические вмешательства в области первичных половых признаков, возможны только при наличии юридической «способности к здравому суждению». Родители могут быть согласны, но врачи должны дождаться, пока сам подросток не будет признан способным осознанно принять то или иное решение. Блокаторы полового созревания считаются «обратимой мерой» и могут назначаться раньше — при условии, что этого хочет сам подросток, что родители дали на это свое согласие и что на это есть соответствующие медицинские показания.

Читайте также по теме:

Показать больше

Показать больше Самая известная трансперсона Швейцарии больше не хочет быть женщиной Этот контент был опубликован на «Я хочу создания открытого общества, в котором трансгендерные люди занимают достойное место, при этом общества, допускающего критические дискуссии». Читать далее Самая известная трансперсона Швейцарии больше не хочет быть женщиной

Что происходит, если родители в разводе и не имеют общего мнения?

В таких случаях подключаются органы опеки и защиты интересов детей и взрослых, в частности структура Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), имеющая в стране весьма спорную репутацию. Если родители имеют право на осуществление в отношении ребенка совместной опеки, они оба должны дать свое согласие в случае запланированного серьезного вмешательства, особенно если ребёнок ещё не обладает «способностью к здравому суждению». При наличии разногласий KESB оценивает интересы ребёнка и может передать право решать одному из родителей.

Отличается ли практика от правовой базы?

Да. Во-первых, Швейцария предусматривает весьма либеральный правовой режим и доверяет медицинской экспертизе, а федеральные власти при этом сами сознательно отказались от разработки неких обязательных для всех терапевтических протоколов. Во-вторых, как подчеркивает швейцарская Комиссия по этике, отказ в медицинской помощи при наличии медицинских показаний и осознанного желания у подростка, обладающего «способностью к здравому суждению», «этически недопустим». На практике же такие операции у несовершеннолетних крайне редки и в основном ограничиваются торсопластикой. Интервенции на первичных половых органах клиники, как правило, не проводят.

Должны ли врачи информировать родителей?

Если подросток ещё не обладает «способностью к здравому суждению», то родители всегда в обязательном порядке участвуют в принятии окончательного решения. Но если подросток признан дееспособным, то он может сослаться на принцип врачебной тайны. Ассоциация швейцарских врачей и медработников FMH советует специалистам по возможности просить подростков разрешить им делиться информацией и с родителями, особенно если между ребенком и родителями не возникло конфликта по данному вопросу.

Есть ли случаи таких конфликтов между родителями и детьми?

Они есть, но крайне редки. Наиболее известный случай произошёл в Женеве в 2022 году: 13-летняя девочка хотела начать свою «трансформацию», но родители выступили против блокаторов пубертата и настаивали на необходимости послать дочь к психотерапевту. По распоряжению властей ребёнка изъяли из семьи, а позднее суд постановил, что начиная с 16 лет родители не могут препятствовать её решениям. В процессе активно участвовала христианско-консервативная организация ADF International, которая использовала его в своих пропагандистских целях.

Есть ли критика в адрес медицинских учреждений?

Да, есть. В 2024 году некоторые родители публично выдвинули претензии к ряду клиник, специализирующихся на лечении детей и подростков с гендерной дисфорией. В четырёх из девяти случаев речь шла о Цюрихской клинике детской и подростковой психиатрии (Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zürich). Родители утверждали, что врачи действуют слишком поспешно и оказывают давление на семьи.

Кроме того, они говорили, что риск суицида у трансподростков существует в повышенной степени. Клиника отвергла все обвинения. Затем родители обратились к кантональным медицинским органами и к уже упомянутой Натали Рикли. Она потребовала провести исследование и составить медико-политическое и психологическое заключение по этому делу, а в 2025 году она публично потребовала введения общенационального запрета на такие операции.

Можно ли менять пол в документах без согласия родителей?

Административная смена пола требует наличия «способности к здравому суждению». Считается, что с 12 лет подросток, в принципе, может сам принимать такие решения, но до 16 лет необходимо согласие родителей. С 16 лет при наличии «способности к суждению» решение принимает сам подросток.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Возможность смена пола в Швейцарии пользуется спросом Этот контент был опубликован на Десятки граждан подали ходатайства с просьбой разрешить им изменение пола после вступления в силу нового законодательства. Читать далее Возможность смена пола в Швейцарии пользуется спросом

Как выглядит ситуация в международном сравнении?

Формально Швейцария в отношении медицинских вмешательств у трансподростков относится к числу самых либеральных стран. На практике же по большому счету всё ограничивается операциями на груди. Дискуссия о запрете таких операций развивается в Швейцарии с оглядкой на итоги аналогичных дискуссий в других странах, например в Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Великобритании, которые уже ужесточили свои нормы и правила и допускают такие вмешательства только в исключительных случаях. Эти страны также ограничили и назначение блокаторов полового созревания.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch