Число детей с избыточным весом в Швейцарии сократилось

За последние 15 лет доля детей младшего школьного возраста с избыточным весом в Швейцарии несколько уменьшилась. Keystone-SDA

За последние 15 лет доля детей младшего школьного возраста с избыточным весом в Швейцарии несколько уменьшилась. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные организацией Gesundheitsförderung Schweiz / Health Promotion Switzerland.

В 2025 году избыточный вес имели около 11,1% учащихся начальных школ, тогда как в 2010 году их доля составляла 15,8%. В старших классах ситуация развивалась волнообразно: после снижения показателя с 19,1% в 2010 году до 16,5% в 2017 году, к 2025 году он снова вырос до 18,6%. Среди подростков старшей средней школы доля учеников и учениц с избыточным весом практически не изменилась — 20,9% против 20,5% в 2010 году.

В целом, по сравнению с 2010 годом, степень распространённости избыточного веса среди детей и подростков в Швейцарии снизилась на 1,3 процентного пункта. С учётом ограниченных ресурсов, выделяемых в стране на профилактику проблемы ожирения, а также на фоне общемирового роста показателей избыточного веса, этот результат, хотя и скромный, но все равно оценивается общественной организацией Gesundheitsförderung Schweiz / Health Promotion Switzerland как «успех».

Региональные различия

Исследование выявило, как всегда в Швейцарии, значительные региональные различия. На уровне начальных школ разрыв между кантонами достигает 6%, на уровне старших классов — более 8%. Интересно, что если раньше между городскими и сельскими районами наблюдались заметные различия, то теперь они практически исчезли. Риск ожирения тесно связан с условиями жизни детей и семей. У детей с родителями без высшего образования вероятность набора лишнего веса в три раза выше, чем у тех, чьи родители имеют институтский диплом.

Кроме того, показатели избыточного веса значительно выше среди школьников без швейцарского гражданства: 24% против 14,2% у сверстников с паспортом Швейцарии. Поэтому, как подчёркивает организация Gesundheitsförderung Schweiz / Health Promotion Switzerland, целевые профилактические меры по-прежнему необходимы, особенно в отношении детей из социально неблагополучных семей. Проблема, однако, заключается не в отсутствии таких программ, а в том, что их охват остаётся недостаточным. Упомянутое исследование основано на данных более чем 30 000 школьников из одиннадцати кантонов и четырёх городов Швейцарии.

