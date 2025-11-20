Трамп и досье Эпштейна, спекуляции вокруг UBS и ядерные испытания

Keystone

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

11 минут

Главной политической новостью в Швейцарии на этой неделе стала таможенная сделка с США: американские таможенные пошлины на швейцарский импорт будут снижены с 39% до 15% в обмен на инвестиции в экономику США. В самих же Штатах главным политическим событием стала возможная публикация материалов Министерства юстиции по делу уже покойного и осуждённого за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Президент США Дональд Трамп в течение нескольких месяцев противился этому решению, но потом изменил свою позицию.

Как в Швейцарии воспринимают такой шаг Трампа? Богатая на перипетии история «файлов Эпштейна» станет политической бомбой? Или она окажется пшиком? Таким вопросом задается швейцарский общественный телеканал SRF. На этой неделе я обратил внимание на то, как СМИ Швейцарии анализируют слухи о возможном переезде банка UBS в США и решение Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия.

Статуи Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, созданные активистами и установленные рядом с Капитолием в Вашингтоне. Снимок сделан 23 сентября 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Во вторник, 25 ноября 2025 года, контролируемый республиканцами Конгресс США почти единогласно проголосовал за принудительное обнародование материалов Министерства юстиции по делу осуждённого за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких месяцев противился этому решению, но затем в воскресенье, 23 ноября, резко изменил свою позицию. Когда он понял, что достаточное число республиканцев проголосует за публикацию, президент сам перешёл в наступление и публично поддержал шаг в сторону полной открытости. Ему не удалось замести тему под ковёр и свести её к незначительному эпизоду. На это указывает общественный телеканал SRF.

Скандал вокруг Эпштейна уже много месяцев остаётся самым болезненным вопросом для Трампа. Многие сторонники президента уверены, что его администрация скрывала связи Эпштейна с влиятельными фигурами и умышленно затушёвывала обстоятельства его смерти в нью-йоркской тюрьме Metropolitan Correctional Center в 2019 году, официально признанной самоубийством. По мнению цюрихской газеты Tages-Anzeiger, решение Трампа изменить своё мнение по этому делу выглядело скорее жестом отчаяния.

Как отмечает издание в своей редакционной колонке, написать заглавными буквами «А нам всё равно» — значит произвести прямо противоположное впечатление. После месяцев упорного сопротивления никто не поверит, что Трамп действительно не придаёт публикации этих документов никакого значения. Более того, абсурдно теперь призывать обязать правительство делать все эти документы доступными широкой публике: ведь сам Трамп может сделать это в любой момент. Ему не нужен для этого приказ Конгресса.

Газета Tages-Anzeiger добавляет, что такой разворот вряд ли убедит даже сторонников президента. Они верят почти всему, что он говорит. Но в деле Эпштейна, связанном с насилием над несовершеннолетними, они тоже настроены скептически. Поэтому только реальная публикация всех материалов могла бы стать для них шагом к полной ясности. Любой другой сценарий будет только подпитывать подозрение, что эти документы действительно содержат некую взрывоопасную информацию — или, по крайней мере, что-то крайне неприятное для Трампа.

Принятый законопроект предписывает опубликовать все материалы по делу Эпштейна в течение 30 дней после подписания закона президентом. Это даёт Министерству юстиции время проверить документы на предмет особо чувствительной информации и на всякий случай даже произвести какие-то изъятия.

Разбор дела ЭпштейнаВнешняя ссылка — телеканал SRF (нем. яз.);

Последние материалы об Эпштейне — телеканал RTS Внешняя ссылка(фр. яз.) и газета Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка (нем. яз., paywall);

«Победа для жертв Эпштейна — но материалы пока не опубликованы»Внешняя ссылка — газета Tages-Anzeiger (нем. яз., paywall);

«Трамп повторяет, что „не имел отношения“ к Джеффри Эпштейну»Внешняя ссылка — газета Tribune de Genève (фр. яз.);

Редакционная колонка — газета Tages-Anzeiger Внешняя ссылка(нем. яз., paywall).

Темные тучи сгущаются над площадью Парадеплац в Цюрихе, финансовым центром Швейцарии. Keystone / Alessandro Della Bella

Переедет или нет? Уже несколько месяцев в Швейцарии циркулируют слухи о том, что если федеральное правительство страны не откажется от введения более жёстких требований к собственному капиталу банка, то UBS может перенести свою штаб-квартиру в Соединённые Штаты.

В понедельник 17 ноября 2025 года стало известно, что председатель совета директоров UBS Кольм Келлехер (Colm Kelleher) и министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) обсуждали этот вопрос на своей закрытой встрече. Администрация Дональда Трампа была бы «вполне готова приветствовать у себя один из самых ценных активов Швейцарии». Об этом пишет Financial Times, первой сообщившая об этих переговорах со ссылкой на «трёх осведомлённых собеседников».

Официальная же позиция UBS остаётся прежней: «Как мы уже неоднократно подчёркивали, мы хотим и дальше успешно работать в качестве глобального банка, базируясь именно в Швейцарии». Бывший председатель Швейцарского национального (центрального) банка Томас Йордан (Thomas Jordan) заявил во вторник в эфире телеканала SRF, что он не может оценить, насколько реалистичен такой шаг, однако подчеркнул: «Важно не прибегать к угрозам подобного рода».

По его словам, необходимо вместо этого наладить между правительством и банком спокойный и объективный диалог, без эмоций. «С одной стороны, стране необходима финансовая стабильность, с другой — жизнеспособный банковский сектор. Это важно не только для UBS и всей финансовой отрасли, но и для экономики страны в целом», — добавил Йордан. Сайт tippinpoint.ch, специализирующийся на финансовых темах, во вторник, 18 ноября, отметил, что «вероятность ухода UBS из Швейцарии примерно такая же, как и бегства отсюда миллиардеров, то есть все они никуда не денутся. Если верить политикам и комментаторам, то в Швейцарии чемоданы уже пакуют и сотрудники UBS, и обладатели крупных состояний. Но тут, как и в случае таможенного спора Швейцарии с США, хотелось бы видеть меньше паники и больше выдержки», — пишет издание.

Оно напоминает далее, что аналогичные публикации в New York Post месяц назад не вызвали особого резонанса — отчасти потому, что эта газета обычно ассоциируется скорее с таблоидными сплетнями, чем с серьёзной журналистикой. Но если о возможном переезде пишет Financial Times, то значит ли это, что ситуация действительно серьёзная? «Вряд ли: в ключевом вопросе — он касается новых требований к собственному капиталу последнего крупного швейцарского глобального банка — беспрецедентная лоббистская активность UBS, вероятно, всё-таки даст желаемый результат. Похоже, политическая погода начинает меняться», — подытоживает tippinpoint.ch.

Банк UBS: председатель совета директоров обсудил со Скоттом Бессентом возможный переезд банка в США — Swissinfo со ссылкой на Financial Times (англ. яз.);

Материалы по теме от телеканала RTS Внешняя ссылка(фр. яз.), газет 24heuresВнешняя ссылка (фр. яз.), Tages-AnzeigerВнешняя ссылка (нем. яз.) и Blick Внешняя ссылка(нем. яз.);

Интервью с Томасом ЙорданомВнешняя ссылка — телеканал SRF (нем. яз.);

Аналитика от портала tippinpoint.chВнешняя ссылка (нем. яз.).

Грибовидное облако после испытательного взрыва на ядерном полигоне в штате Невада, США. Фотография сделана 24 июня 1957 года. Keystone

В России и Соединённых Штатах обсуждается возможность возобновления испытаний ядерного оружия. Швейцарская общественная телерадиокомпания SRF обратилась к эксперту по вопросам ядерных угроз и пришла к выводу, что «тут почти ничего не понятно».

«Надвигается новая эпоха ядерной иррациональности», — предупреждала газета Tages-Anzeiger пару недель назад, вскоре после того, как президент США Дональд Трамп распорядился впервые с 1992 года возобновить реальные, а не компьютерные, ядерные испытания. Сегодня основные ядерные державы ограничиваются моделированием взрывов на сверхмощных компьютерах. В понедельник 17 ноября телеканал SRF задался вопросом: если современные симуляции делают физические испытания практически ненужными, то не являются ли заявления президента России Владимира Путина и президента Трампа просто демонстрацией силы?

«Прежде всего, мы не знаем, что именно имеет в виду Дональд Трамп: он говорит одно, затем поправляет своё заявление, а потом снова повторяет то же самое», — поясняет Ливиу Хоровиц (Liviu Horovitz), научный сотрудник берлинского Института международных отношений и безопасности («Фонд Наука и политика», SWP). «Его министр, отвечающий за ядерное оружие, утверждает, что испытания не нужны. Военные говорят то же самое. В итоге мы просто не понимаем, что происходит». Не получив особой ясности, телеканал SRF спросил, не начинается ли новая гонка ядерных вооружений?

«Ядерные государства уже несколько лет модернизируют и наращивают свои арсеналы. Это не новость. И заявление Трампа вряд ли что-то изменит», — отмечает Ливиу Хоровиц. «Однако если США действительно проведут новые испытания, то другие страны, скорее всего, последуют их примеру. А это, в свою очередь, будет выгодно Китаю и Северной Корее — эти два государства провели ведь на данный момент значительно меньше испытаний на полигоне, чем США или Россия». Газета Tages-Anzeiger выражается ещё прямее: «Возникает новая гонка ядерных вооружений и масштабы риска фатальной эскалации пока невозможно оценить».

Интервью с Ливиу ХоровицемВнешняя ссылка — телеканал SRF (нем. яз.);

«Надвигается новая эпоха ядерной иррациональности»Внешняя ссылка — редакционная колонка газеты Tages-Anzeiger (нем. яз., paywall);

«Трамп объявляет о возобновлении испытаний ядерного оружия» Внешняя ссылка— газета Neue Zürcher Zeitung (нем. яз., paywall).

