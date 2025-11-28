The Swiss voice in the world since 1935
Демография

Что произойдет, если в Швейцарии будут жить 10 млн человек?

толпа на улицах Цюриха
Новый доклад Федерального совета (правительства Швейцарии) оценивает шансы и риски сценария, в рамках которого возникнет Швейцария с населением в 10 миллионов человек. © Keystone/Walter Bieri

Насколько критичным будет положение страны с населением в 10 миллионов человек — новый доклад правительства оценивает шансы и риски такого сценария.

Этот контент был опубликован на
5 минут
Тобиас Гассер (Tobias Gasser), телеканал SRF / портал Swissinfo

Новый доклад Федерального совета (правительства Швейцарии) оценивает шансы и риски сценария, в рамках которого возникнет Швейцария с населением в 10 миллионов человек, и приходит к выводу: иммиграция помогает стране решать целый ряд серьёзных структурных проблем. Кабмин не закрывает глаза на вызовы, с которыми связана демографическая трансформация, но кое-что важное он все-таки упустил.

Население Швейцарии становится более многочисленным, более возрастным и более разнообразным — причём в разных регионах страны эта динамика проявляется по-разному. Именно в этом направлении, согласно прогнозам, и будет развиваться структура населения в ближайшие десятилетия. Экономические и промышленные центры — прежде всего агломерации вокруг Цюриха, сам Цюрих и регион Женевского озера — будут расти быстрее остальных регионов.

Основой для таких предположений служит оценка различных демографических сценариев, представленная Федеральным статистическим ведомством Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS). Согласно базовому сценарию BFS, к 2040 году население Швейцарии достигнет 10 миллионов человек — и произойдёт это главным образом благодаря иммиграции. В перспективе ближайших 30 лет федеральное правительство ожидает общего роста численности населения примерно на 15 процентов.

Миграция и рождаемость

Число рождений снижается. Сейчас на одну женщину в Швейцарии приходится в среднем 1,29 ребёнка — такой низкой рождаемости ещё не было с тех пор, как в стране начали вести соответствующую статистику. Согласно базовому сценарию, начиная с 2035 года число умерших в стране стабильно будет превышать число рождённых. Если этот тренд сохранится, население Швейцарии постепенно начнёт стареть и сокращаться. Прогнозируемый приток иммигрантов способен компенсировать дефицит рождаемости и даже обеспечить положительный прирост населения — вопреки общеевропейской тенденции (в ЕС скорее ожидается депопуляция).

Федеральное статистическое ведомство также приходит к выводу, что значительная доля пожилых людей в демографической структуре общества приводит к замедлению темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Пенсионеры, с экономической точки зрения, больше не участвуют в производственной деятельности. Поэтому федеральное правительство делает вывод: увеличение численности населения за счёт иммиграции способно частично смягчить этот негативный эффект.

Другое положительное последствие иммиграции Федеральный совет отмечает в сфере финансирования пенсионной системы, прежде всего её «первого сегмента» (государственная пенсия по старости и потере кормильца — AHV/AVS). В 2020 году иммигранты обеспечили 40 % всех поступлений в эту систему, при этом получив лишь 30 % выплат. Швейцария также выигрывает от миграции в области общественных финансов (мигранты больше вносят в бюджеты, чем получают из них), а также в плане решения проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения и на рынке труда в целом.

Есть и проблемы

Поэтому Федеральный совет приходит к общему выводу: «Постоянный рост численности населения, и прежде всего трудовая иммиграция, противодействует старению и смягчает его последствия». Но это не означает, что федеральные власти страны пытаются умолчать о проблемной стороне процесса увеличения численности населения и об общих сложностях, связанных с иммиграцией. Наоборот — в докладе подчёркивается: когда в стране живёт всё больше людей, обществу требуется больше продовольствия, питьевой воды и энергии.

Необходимы жильё, надёжная транспортная инфраструктура и школы. Всё это требует инвестиций и стратегического долгосрочного планирования. Кроме того, не все регионы получат равную выгоду от иммиграции. Сельские районы могут столкнуться с ещё более выраженным старением населения. Иммигранты без профессионального образования или с недостаточной трудовой квалификацией нуждаются в соответствующей помощи и интеграционной поддержке. По оценкам политического обозревателя телеканала SRFВнешняя ссылка, Федеральный совет не скрывает проблем, но возникающие сложности описываются им как вызовы, которые можно идентифицировать, описать — и, следовательно, найти на них ответы вполне возможно.

Однако, как замечает SRF, в докладе упущен важный момент: страна, которая собирается в столь значительной степени опираться на иммиграцию, неизбежно будет нуждаться в переосмыслении своей идентичности, поскольку, согласно выявленным тенденциям, население Швейцарии станет не только более многочисленным и возрастным, но и более культурно разнообразным.

