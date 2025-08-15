The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Демография

Что происходит с современным ретороманским языком?

Даже в традиционно романоязычных регионах немецкий стал незаменим.
Даже в традиционно романоязычных регионах немецкий стал незаменим. Keystone

Большинство жителей кантона Граубюнден (Graubünden), на пространстве от его столицы города Кур (Chur) до курортного Давоса (Davos) и региона Сан-Бернардино (San Bernardino), говорят на немецком языке как на родном. Лишь каждый шестой человек в регионе вырос в среде, где ретороманский был первым языком общения.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Телеканал SRF / портал Swissinfo
Показать больше

Даже в традиционно романоязычных регионах немецкий стал незаменим. Немецкоязычная среда оказала сильное влияние на ретороманский язык. Насколько сильное? Практически ни один разговор или чат в WhatsApp между носителями ретороманского не обходится сегодня без заимствований из немецкого. Например, слово Gipfeli (швейцарский вариант круассана) часто употребляется напрямую.

Так, в переписке можно прочесть: Ich hätte noch ein Schoggigipfeli für dich zum Dessert («У меня для тебя остался шоколадный круассан на десерт»). На ретороманский Schoggigipfeli переводится как gipfel da tschugalatta. То есть в языке вполне существует собственный термин для этого лакомства, но, как отмечает Мишель Декуртинс (Michel Decurtins) с Radio Rumantsch RTR, многие его просто не знают.

Не все владеют ретороманским одинаково хорошо. Чтобы быть понятыми, люди всё чаще используют немецкие слова — даже в мессенджерах. Так, сотрудница телерадиокомпании RTR Приска Бунди (Prisca Bundi), находясь в отпуске в Египте, написала: Ich gehe jetzt auf den ersten Tauchgang («Собираюсь на первое погружение»). Хотя в профессиональной среде она строго придерживается чистого ретороманского, немецкое слово Tauchgang («погружение под воду с аквалангом») проникло в её сообщение как-то почти незаметно.

С лингвистической точки зрения такие заимствования могут казаться неуклюжими. Такого мнения придерживается, в частности, профессор Маттиас Грюнерт (Matthias GrünertВнешняя ссылка) из Университета Фрибура (Universität Freiburg) в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка. Однако, по его словам, это не обязательно плохо: «Если с помощью немецких идиом удаётся заполнить некоторые лексические пробелы, то человек остаётся в рамках ретороманского, не переходя полностью на немецкий».

Взаимное влияние

Это влияние началось не вчера. Уже в средние века в Граубюнден пришли с юга народность вальзеры (Walser) и переселенцы с севера. Особенно сильным был перелом в 1464 году, когда пожар уничтожил значительную часть романоязычного города Кур и новые жители города принесли с собой немецкий язык. Языковые границы в регионе проходят с тех пор не между регионами, а между соседними деревнями, долинами, иногда даже улицами.

С тех пор как носители немецкого и ретороманского стали жить бок о бок, влияние немецкого языка на ретороманский усилилось качественно. «Уже в ранних ретороманских текстах встречаются многочисленные германизмы», — говорит Маттиас Грюнерт. Часто они настолько уже укоренились, что воспринимаются как свои. Пример: слово buonder, означающее «любопытство» — оно происходит от швейцарско-немецкого Gwunder.

Сотни лет языкового сосуществования оставили след не только в ретороманском, но и в местных швейцарско-немецких диалектах. Границы между языками стали полупроницаемыми, а речь — насыщенной словами с обеих сторон. Тем не менее, некоторые слова закрепились особенно крепко. Они выражают не просто понятия, а настроение, культуру, транслируют менталитет. Слово patschifig — одно из них. Услышать его можно по всему Граубюндену, от Дизентиса (Disentis) и Понтрезины (Pontresina) до Давоса и Кура. Оно означает уют, расслабленность и удовольствие от жизни. И если вы хотите описать состояние внутреннего покоя и гармонии, которое здесь так ценится — то просто скажите: patschifig.

